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Пейджеры в Ливане перед взрывом звонили, сообщили СМИ - РИА Новости, 18.09.2024
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09:39 18.09.2024 (обновлено: 11:13 18.09.2024)
https://ria.ru/20240918/peydzhery-1973325148.html
Пейджеры в Ливане перед взрывом звонили, сообщили СМИ
Пейджеры в Ливане перед взрывом звонили, сообщили СМИ - РИА Новости, 18.09.2024
Пейджеры в Ливане перед взрывом звонили, сообщили СМИ
Пейджеры в Ливане, прежде чем взорваться, издавали звуковой сигнал в течение примерно десяти секунд, сообщила американская газета New York Times со ссылкой на... РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T09:39
2024-09-18T11:13
в мире
ливан
иран
израиль
хезболла
детонация сотен пейджеров в ливане
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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Пейджеры в Ливане, прежде чем взорваться, издавали звуковой сигнал в течение примерно десяти секунд, сообщила американская газета New York Times со ссылкой на неназванного члена Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) Ирана. &quot;Один из членов КСИР заявил, что пейджеры, включая тот, что использовал посол (Ирана в Ливане Моджтаба Амани. — Прим. ред.), перед взрывом издавали звуковой сигнал примерно десять секунд, что побудило некоторых поднести устройства близко к глазам и лицу, чтобы проверить наличие сообщения&quot;, — указано в материале.По данным газеты, глава представительства исламской республики потерял один глаз и серьезно повредил другой при взрыве своего пейджера, дипломата эвакуируют для лечения в Тегеран.Во вторник в разных районах Ливана произошла детонация пейджеров. Глава Минздрава страны Фирас Абъяд сообщил, что ранения получили более 2,8 тысячи человек, восемь погибли. По данным СМИ, пейджеры использует "Хезболла" в качестве закрытой системы связи, наименее подверженной взлому и прослушиванию. Движение и власти Ливана возложили на Израиль ответственность за произошедшее, "Хезболла" пообещала Тель-Авиву жесткий ответ.Как утверждает Рейтер, израильская разведка "Моссад" заложила взрывчатку в пять тысяч пейджеров тайваньского производства, заказанных "Хезболлой". По информации агентства, три тысячи пейджеров активировались и взорвались одновременно, когда было отправлено кодовое сообщение.Портал Axios сообщил со ссылкой на источники, что операцию одобрили на встречах премьера Израиля Биньямина Нетаньяху с членами его кабинета и руководителями служб безопасности.
https://ria.ru/20240918/peydzher-1973319018.html
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в мире, ливан, иран, израиль, хезболла, детонация сотен пейджеров в ливане
В мире, Ливан, Иран, Израиль, Хезболла, Детонация сотен пейджеров в Ливане
Пейджеры в Ливане перед взрывом звонили, сообщили СМИ

NYT: пейджеры в Ливане перед взрывом звонили, побуждая поднести их к лицу

© AP Photo / Bassam MasriЛюди возле больницы, куда привезли раненых в результате взрыва пейджеров в Бейруте, Ливан
Люди возле больницы, куда привезли раненых в результате взрыва пейджеров в Бейруте, Ливан - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
© AP Photo / Bassam Masri
Люди возле больницы, куда привезли раненых в результате взрыва пейджеров в Бейруте, Ливан
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Пейджеры в Ливане, прежде чем взорваться, издавали звуковой сигнал в течение примерно десяти секунд, сообщила американская газета New York Times со ссылкой на неназванного члена Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) Ирана.
«

"Один из членов КСИР заявил, что пейджеры, включая тот, что использовал посол (Ирана в Ливане Моджтаба Амани. — Прим. ред.), перед взрывом издавали звуковой сигнал примерно десять секунд, что побудило некоторых поднести устройства близко к глазам и лицу, чтобы проверить наличие сообщения", — указано в материале.

Раненого в результате взрыва пейджера доставляют в больницу в Бейруте - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
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По данным газеты, глава представительства исламской республики потерял один глаз и серьезно повредил другой при взрыве своего пейджера, дипломата эвакуируют для лечения в Тегеран.
Во вторник в разных районах Ливана произошла детонация пейджеров. Глава Минздрава страны Фирас Абъяд сообщил, что ранения получили более 2,8 тысячи человек, восемь погибли.
По данным СМИ, пейджеры использует "Хезболла" в качестве закрытой системы связи, наименее подверженной взлому и прослушиванию. Движение и власти Ливана возложили на Израиль ответственность за произошедшее, "Хезболла" пообещала Тель-Авиву жесткий ответ.
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Как утверждает Рейтер, израильская разведка "Моссад" заложила взрывчатку в пять тысяч пейджеров тайваньского производства, заказанных "Хезболлой". По информации агентства, три тысячи пейджеров активировались и взорвались одновременно, когда было отправлено кодовое сообщение.
Портал Axios сообщил со ссылкой на источники, что операцию одобрили на встречах премьера Израиля Биньямина Нетаньяху с членами его кабинета и руководителями служб безопасности.
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В миреЛиванИранИзраильХезболлаДетонация сотен пейджеров в Ливане
 
 
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