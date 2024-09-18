https://ria.ru/20240918/peydzhery-1973325148.html

Пейджеры в Ливане перед взрывом звонили, сообщили СМИ

Пейджеры в Ливане перед взрывом звонили, сообщили СМИ - РИА Новости, 18.09.2024

Пейджеры в Ливане перед взрывом звонили, сообщили СМИ

Пейджеры в Ливане, прежде чем взорваться, издавали звуковой сигнал в течение примерно десяти секунд, сообщила американская газета New York Times со ссылкой на... РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T09:39

2024-09-18T09:39

2024-09-18T11:13

в мире

ливан

иран

израиль

хезболла

детонация сотен пейджеров в ливане

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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Пейджеры в Ливане, прежде чем взорваться, издавали звуковой сигнал в течение примерно десяти секунд, сообщила американская газета New York Times со ссылкой на неназванного члена Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) Ирана. "Один из членов КСИР заявил, что пейджеры, включая тот, что использовал посол (Ирана в Ливане Моджтаба Амани. — Прим. ред.), перед взрывом издавали звуковой сигнал примерно десять секунд, что побудило некоторых поднести устройства близко к глазам и лицу, чтобы проверить наличие сообщения", — указано в материале.По данным газеты, глава представительства исламской республики потерял один глаз и серьезно повредил другой при взрыве своего пейджера, дипломата эвакуируют для лечения в Тегеран.Во вторник в разных районах Ливана произошла детонация пейджеров. Глава Минздрава страны Фирас Абъяд сообщил, что ранения получили более 2,8 тысячи человек, восемь погибли. По данным СМИ, пейджеры использует "Хезболла" в качестве закрытой системы связи, наименее подверженной взлому и прослушиванию. Движение и власти Ливана возложили на Израиль ответственность за произошедшее, "Хезболла" пообещала Тель-Авиву жесткий ответ.Как утверждает Рейтер, израильская разведка "Моссад" заложила взрывчатку в пять тысяч пейджеров тайваньского производства, заказанных "Хезболлой". По информации агентства, три тысячи пейджеров активировались и взорвались одновременно, когда было отправлено кодовое сообщение.Портал Axios сообщил со ссылкой на источники, что операцию одобрили на встречах премьера Израиля Биньямина Нетаньяху с членами его кабинета и руководителями служб безопасности.

https://ria.ru/20240918/peydzher-1973319018.html

https://ria.ru/20240917/irak-1973294682.html

https://ria.ru/20240918/peydzher-1973314645.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, ливан, иран, израиль, хезболла, детонация сотен пейджеров в ливане