СМИ: "Моссад" заложил взрывчатку в пять тысяч пейджеров для "Хезболлы"
Reuters: "Моссад" заложил немного взрывчатки в пять тысяч пейджеров "Хезболлы"
© AP Photo / Hassan AmmarАвтомобиль скорой помощи везет раненых после массовой детонации пейджеров в Бейруте
© AP Photo / Hassan Ammar
Автомобиль скорой помощи везет раненых после массовой детонации пейджеров в Бейруте. Архивное фото
МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Израильская разведка "Моссад" заложила взрывчатку в пять тысяч пейджеров тайваньского производства, заказанных ливанским движением "Хезболлах", утверждает агентство Рейтер со ссылкой на источники.
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"Израильская разведка "Моссад" заложила небольшое количество взрывчатки в пять тысяч пейджеров тайваньского производства, заказанных ливанским движением "Хезболлах" за несколько месяцев до взрывов", — указано в публикации.
По данным источника агентства, движение заказало пейджеры у тайваньской компании Gold Apollo. По словам другого собеседника, три тысячи пейджеров активировались и взорвались одновременно, когда было отправлено кодовое сообщение. Еще один источник агентства отметил, что в устройствах могло быть спрятано до трех граммов взрывчатки.
Во вторник в разных районах Ливана произошла детонация пейджеров. Глава минздрава страны Фирас Абъяд сообщил, что пострадали более четырех тысяч человек, 11 погибли.
Как сообщил телеканал Sky News Arabia со ссылкой на источники, израильская разведка "Моссад" получила доступ к средствам связи "Хезболлах" до того, как их передали движению, и нанесла на батареи пейджеров взрывоопасное вещество PETN. Портал Axios сообщил со ссылкой на источники, что операция была одобрена на встречах премьера Израиля Биньямина Нетаньяху с членами его кабинета и руководителями служб безопасности.
"Хезболлах" и власти Ливана возложили ответственность за произошедшее на Израиль. По данным некоторых СМИ, пейджеры используются членами движения в качестве закрытой системы связи, наименее подверженной взлому и прослушиванию.