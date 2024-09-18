https://ria.ru/20240918/peydzher-1973456838.html

Среди 12 погибших при подрыве пейджеров в Ливане оказались двое детей

Среди 12 погибших при подрыве пейджеров в Ливане оказались двое детей - РИА Новости, 18.09.2024

Среди 12 погибших при подрыве пейджеров в Ливане оказались двое детей

Двое детей были среди 12 погибших из-за подрыва пейджеров в Ливане во вторник, говорится в заявлении Верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка. РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T16:36

2024-09-18T16:36

2024-09-18T16:36

в мире

ливан

сирия

израиль

мария захарова

оон

хезболла

детонация сотен пейджеров в ливане

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ЖЕНЕВА, 18 сен - РИА Новости. Двое детей были среди 12 погибших из-за подрыва пейджеров в Ливане во вторник, говорится в заявлении Верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка. "Вчерашние массовые одновременные взрывы в Ливане и Сирии, в результате которых от пейджеров погибли по меньшей мере 12 человек, включая двух детей, и тысячи людей получили ранения, шокируют, а их последствия для гражданского населения неприемлемы. Страх и террор, вызванные взрывам, глубоки", - сказано в документе. Во вторник в разных районах Ливана произошла детонация пейджеров. Министр здравоохранения Ливана Фирас Абъяд заявил, что в результате детонации пейджеров ранения получили до 2,8 тысячи человек, число погибших достигло 12. Пока неизвестно, что послужило причиной одновременной детонации десятков устройств. "Хезболлах" и власти Ливана возложили ответственность за произошедшее на Израиль. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала произошедшее в Ливане "чудовищным актом терроризма" и "попыткой разжечь большой конфликт".

https://ria.ru/20240918/vengriya-1973415668.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, ливан, сирия, израиль, мария захарова, оон, хезболла, детонация сотен пейджеров в ливане