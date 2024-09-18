Среди 12 погибших при подрыве пейджеров в Ливане оказались двое детей
Среди 12 погибших при массовой детонации пейджеров в Ливане оказались двое детей
© AP Photo / Hassan AmmarАвтомобиль скорой помощи везет раненых после массовой детонации пейджеров в Бейруте
© AP Photo / Hassan Ammar
Автомобиль скорой помощи везет раненых после массовой детонации пейджеров в Бейруте
ЖЕНЕВА, 18 сен - РИА Новости. Двое детей были среди 12 погибших из-за подрыва пейджеров в Ливане во вторник, говорится в заявлении Верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка.
"Вчерашние массовые одновременные взрывы в Ливане и Сирии, в результате которых от пейджеров погибли по меньшей мере 12 человек, включая двух детей, и тысячи людей получили ранения, шокируют, а их последствия для гражданского населения неприемлемы. Страх и террор, вызванные взрывам, глубоки", - сказано в документе.
Во вторник в разных районах Ливана произошла детонация пейджеров. Министр здравоохранения Ливана Фирас Абъяд заявил, что в результате детонации пейджеров ранения получили до 2,8 тысячи человек, число погибших достигло 12. Пока неизвестно, что послужило причиной одновременной детонации десятков устройств. "Хезболлах" и власти Ливана возложили ответственность за произошедшее на Израиль. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала произошедшее в Ливане "чудовищным актом терроризма" и "попыткой разжечь большой конфликт".