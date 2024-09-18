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Среди 12 погибших при подрыве пейджеров в Ливане оказались двое детей - РИА Новости, 18.09.2024
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16:36 18.09.2024
https://ria.ru/20240918/peydzher-1973456838.html
Среди 12 погибших при подрыве пейджеров в Ливане оказались двое детей
Среди 12 погибших при подрыве пейджеров в Ливане оказались двое детей - РИА Новости, 18.09.2024
Среди 12 погибших при подрыве пейджеров в Ливане оказались двое детей
Двое детей были среди 12 погибших из-за подрыва пейджеров в Ливане во вторник, говорится в заявлении Верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка. РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T16:36
2024-09-18T16:36
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детонация сотен пейджеров в ливане
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ЖЕНЕВА, 18 сен - РИА Новости. Двое детей были среди 12 погибших из-за подрыва пейджеров в Ливане во вторник, говорится в заявлении Верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка. "Вчерашние массовые одновременные взрывы в Ливане и Сирии, в результате которых от пейджеров погибли по меньшей мере 12 человек, включая двух детей, и тысячи людей получили ранения, шокируют, а их последствия для гражданского населения неприемлемы. Страх и террор, вызванные взрывам, глубоки", - сказано в документе. Во вторник в разных районах Ливана произошла детонация пейджеров. Министр здравоохранения Ливана Фирас Абъяд заявил, что в результате детонации пейджеров ранения получили до 2,8 тысячи человек, число погибших достигло 12. Пока неизвестно, что послужило причиной одновременной детонации десятков устройств. "Хезболлах" и власти Ливана возложили ответственность за произошедшее на Израиль. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала произошедшее в Ливане "чудовищным актом терроризма" и "попыткой разжечь большой конфликт".
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в мире, ливан, сирия, израиль, мария захарова, оон, хезболла, детонация сотен пейджеров в ливане
В мире, Ливан, Сирия, Израиль, Мария Захарова, ООН, Хезболла, Детонация сотен пейджеров в Ливане
Среди 12 погибших при подрыве пейджеров в Ливане оказались двое детей

Среди 12 погибших при массовой детонации пейджеров в Ливане оказались двое детей

© AP Photo / Hassan AmmarАвтомобиль скорой помощи везет раненых после массовой детонации пейджеров в Бейруте
Автомобиль скорой помощи везет раненых после массовой детонации пейджеров в Бейруте - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
© AP Photo / Hassan Ammar
Автомобиль скорой помощи везет раненых после массовой детонации пейджеров в Бейруте
Читать ria.ru в
ЖЕНЕВА, 18 сен - РИА Новости. Двое детей были среди 12 погибших из-за подрыва пейджеров в Ливане во вторник, говорится в заявлении Верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка.
"Вчерашние массовые одновременные взрывы в Ливане и Сирии, в результате которых от пейджеров погибли по меньшей мере 12 человек, включая двух детей, и тысячи людей получили ранения, шокируют, а их последствия для гражданского населения неприемлемы. Страх и террор, вызванные взрывам, глубоки", - сказано в документе.
Во вторник в разных районах Ливана произошла детонация пейджеров. Министр здравоохранения Ливана Фирас Абъяд заявил, что в результате детонации пейджеров ранения получили до 2,8 тысячи человек, число погибших достигло 12. Пока неизвестно, что послужило причиной одновременной детонации десятков устройств. "Хезболлах" и власти Ливана возложили ответственность за произошедшее на Израиль. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала произошедшее в Ливане "чудовищным актом терроризма" и "попыткой разжечь большой конфликт".
Кадр видео детонации пейджеров в пригороде Бейрута - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
В Венгрии проверят причастность местной фирмы к взрывам пейджеров в Ливане
Вчера, 14:51
 
В миреЛиванСирияИзраильМария ЗахароваООНХезболлаДетонация сотен пейджеров в Ливане
 
 
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