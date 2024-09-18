https://ria.ru/20240918/peydzher-1973319018.html

Иранский посол сильно пострадал при детонации пейджеров в Ливане, пишут СМИ

Иранский посол сильно пострадал при детонации пейджеров в Ливане, пишут СМИ - РИА Новости, 18.09.2024

Иранский посол сильно пострадал при детонации пейджеров в Ливане, пишут СМИ

Посол Ирана в Ливане Моджтаба Амани потерял один глаз и серьезно повредил другой в результате взрыва пейджера, который был при нем, сообщает американская газета РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T08:39

2024-09-18T08:39

2024-09-18T09:18

иран

ливан

детонация сотен пейджеров в ливане

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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Посол Ирана в Ливане Моджтаба Амани потерял один глаз и серьезно повредил другой в результате взрыва пейджера, который был при нем, сообщает американская газета New York Times со ссылкой на двух членов Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана).Посольство Ирана в Ливане во вторник сообщало, что Амани получил незначительные ранения при взрыве личного пейджера, его состояние оценивается как хорошее."Амани потерял один глаз и серьезно повредил другой, когда пейджер, который он носил, взорвался в ходе одновременной волны взрывов, нацеленных на беспроводные устройства", - сообщает газета.Собеседник издания отметил, что ранения Амани оказались серьезнее, чем изначально сообщалось иранской стороной, и что посла эвакуируют в Тегеран для лечения.Во вторник в разных районах Ливана произошла детонация пейджеров. Глава ливанского минздрава Фирас Абъяд сообщил, что ранения получили более 2,8 тысячи человек, восемь человек погибли.По данным ряда СМИ, пейджеры используются членами движения "Хезболлах" в качестве закрытой системы связи, наименее подверженной взлому и прослушиванию. Пока неизвестно, что послужило причиной одновременной детонации десятков устройств. "Хезболлах" и власти Ливана возложили на Израиль ответственность за произошедшее.

https://ria.ru/20240918/peydzher-1973314645.html

https://ria.ru/20240918/peydzhery-1973310566.html

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иран, ливан, детонация сотен пейджеров в ливане