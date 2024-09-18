Иранский посол сильно пострадал при детонации пейджеров в Ливане, пишут СМИ
NYT: Иранский посол потерял один глаз при детонации пейджеров в Ливане
© AP Photo / Hussein MallaРаненого в результате взрыва пейджера доставляют в больницу в Бейруте
© AP Photo / Hussein Malla
Раненого в результате взрыва пейджера доставляют в больницу в Бейруте
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Посол Ирана в Ливане Моджтаба Амани потерял один глаз и серьезно повредил другой в результате взрыва пейджера, который был при нем, сообщает американская газета New York Times со ссылкой на двух членов Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана).
Посольство Ирана в Ливане во вторник сообщало, что Амани получил незначительные ранения при взрыве личного пейджера, его состояние оценивается как хорошее.
"Амани потерял один глаз и серьезно повредил другой, когда пейджер, который он носил, взорвался в ходе одновременной волны взрывов, нацеленных на беспроводные устройства", - сообщает газета.
Собеседник издания отметил, что ранения Амани оказались серьезнее, чем изначально сообщалось иранской стороной, и что посла эвакуируют в Тегеран для лечения.
Во вторник в разных районах Ливана произошла детонация пейджеров. Глава ливанского минздрава Фирас Абъяд сообщил, что ранения получили более 2,8 тысячи человек, восемь человек погибли.
По данным ряда СМИ, пейджеры используются членами движения "Хезболлах" в качестве закрытой системы связи, наименее подверженной взлому и прослушиванию. Пока неизвестно, что послужило причиной одновременной детонации десятков устройств. "Хезболлах" и власти Ливана возложили на Израиль ответственность за произошедшее.