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В "Хезболле" пообещали ответить Израилю за бойню против ливанского народа - РИА Новости, 18.09.2024
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08:17 18.09.2024 (обновлено: 08:30 18.09.2024)
https://ria.ru/20240918/peydzher-1973317988.html
В "Хезболле" пообещали ответить Израилю за бойню против ливанского народа
В "Хезболле" пообещали ответить Израилю за бойню против ливанского народа - РИА Новости, 18.09.2024
В "Хезболле" пообещали ответить Израилю за бойню против ливанского народа
Ливанское движение "Хезболлах", комментируя детонацию пейджеров и ранение сотен человек, заявило, что Израиль получит жесткий ответ за бойню в отношении... РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T08:17
2024-09-18T08:30
в мире
хезболла
детонация сотен пейджеров в ливане
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БЕЙРУТ, 18 сен - РИА Новости. Ливанское движение "Хезболлах", комментируя детонацию пейджеров и ранение сотен человек, заявило, что Израиль получит жесткий ответ за бойню в отношении ливанского народа."Исламское сопротивление в Ливане продолжит свои операции в поддержку Газы, как и раньше - это процесс не прерывный, но отдельный от жесткого ответа, который противник должен ждать в ответ на бойню, которую он учинил в отношении ливанского народа во вторник. Плата по счетам неизбежна",- говорится о в заявлении движения.Во вторник в разных районах Ливана произошла детонация пейджеров. Глава ливанского минздрава Фирас Абъяд сообщил, что ранения получили более 2,8 тысячи человек, восемь человек погибли.По данным ряда СМИ, пейджеры используются членами движения "Хезболлах" в качестве закрытой системы связи, наименее подверженной взлому и прослушиванию. Пока неизвестно, что послужило причиной одновременной детонации десятков устройств. "Хезболлах" и власти Ливана возложили на Израиль ответственность за произошедшее.
https://ria.ru/20240918/peydzher-1973314645.html
https://ria.ru/20240918/livan-1973299388.html
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в мире, хезболла, детонация сотен пейджеров в ливане
В мире, Хезболла, Детонация сотен пейджеров в Ливане
В "Хезболле" пообещали ответить Израилю за бойню против ливанского народа

В "Хезболле" пообещали ответить Израилю за массовую детонацию пейджеров

© AP Photo / Hassan AmmarАвтомобиль скорой помощи везет раненых после массовой детонации пейджеров в Бейруте
Автомобиль скорой помощи везет раненых после массовой детонации пейджеров в Бейруте - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
© AP Photo / Hassan Ammar
Автомобиль скорой помощи везет раненых после массовой детонации пейджеров в Бейруте
Читать ria.ru в
БЕЙРУТ, 18 сен - РИА Новости. Ливанское движение "Хезболлах", комментируя детонацию пейджеров и ранение сотен человек, заявило, что Израиль получит жесткий ответ за бойню в отношении ливанского народа.
"Исламское сопротивление в Ливане продолжит свои операции в поддержку Газы, как и раньше - это процесс не прерывный, но отдельный от жесткого ответа, который противник должен ждать в ответ на бойню, которую он учинил в отношении ливанского народа во вторник. Плата по счетам неизбежна",- говорится о в заявлении движения.
Автомобиль скорой помощи везет раненых после массовой детонации пейджеров в Бейруте - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
На Тайване отвергли данные о производстве взорвавшихся в Ливане пейджеров
07:35
Во вторник в разных районах Ливана произошла детонация пейджеров. Глава ливанского минздрава Фирас Абъяд сообщил, что ранения получили более 2,8 тысячи человек, восемь человек погибли.
По данным ряда СМИ, пейджеры используются членами движения "Хезболлах" в качестве закрытой системы связи, наименее подверженной взлому и прослушиванию. Пока неизвестно, что послужило причиной одновременной детонации десятков устройств. "Хезболлах" и власти Ливана возложили на Израиль ответственность за произошедшее.
Детонация пейджеров в пригороде Бейрута - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
Раскрыты новые подробности взрыва пейджеров в Ливане
00:44
 
В миреХезболлаДетонация сотен пейджеров в Ливане
 
 
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