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В "Хезболле" пообещали ответить Израилю за бойню против ливанского народа
В "Хезболле" пообещали ответить Израилю за бойню против ливанского народа - РИА Новости, 18.09.2024
В "Хезболле" пообещали ответить Израилю за бойню против ливанского народа
Ливанское движение "Хезболлах", комментируя детонацию пейджеров и ранение сотен человек, заявило, что Израиль получит жесткий ответ за бойню в отношении... РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T08:17
2024-09-18T08:17
2024-09-18T08:30
в мире
хезболла
детонация сотен пейджеров в ливане
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БЕЙРУТ, 18 сен - РИА Новости. Ливанское движение "Хезболлах", комментируя детонацию пейджеров и ранение сотен человек, заявило, что Израиль получит жесткий ответ за бойню в отношении ливанского народа."Исламское сопротивление в Ливане продолжит свои операции в поддержку Газы, как и раньше - это процесс не прерывный, но отдельный от жесткого ответа, который противник должен ждать в ответ на бойню, которую он учинил в отношении ливанского народа во вторник. Плата по счетам неизбежна",- говорится о в заявлении движения.Во вторник в разных районах Ливана произошла детонация пейджеров. Глава ливанского минздрава Фирас Абъяд сообщил, что ранения получили более 2,8 тысячи человек, восемь человек погибли.По данным ряда СМИ, пейджеры используются членами движения "Хезболлах" в качестве закрытой системы связи, наименее подверженной взлому и прослушиванию. Пока неизвестно, что послужило причиной одновременной детонации десятков устройств. "Хезболлах" и власти Ливана возложили на Израиль ответственность за произошедшее.
https://ria.ru/20240918/peydzher-1973314645.html
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в мире, хезболла, детонация сотен пейджеров в ливане
В мире, Хезболла, Детонация сотен пейджеров в Ливане
В "Хезболле" пообещали ответить Израилю за бойню против ливанского народа
В "Хезболле" пообещали ответить Израилю за массовую детонацию пейджеров