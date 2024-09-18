https://ria.ru/20240918/peydzher-1973314645.html

На Тайване отвергли данные о производстве взорвавшихся в Ливане пейджеров

На Тайване отвергли данные о производстве взорвавшихся в Ливане пейджеров - РИА Новости, 18.09.2024

На Тайване отвергли данные о производстве взорвавшихся в Ливане пейджеров

Пейджеры, которые сдетонировали в разных районах Ливана, не имели никакого отношения к тайваньской компании Gold Apollo, они были произведены и разработаны... РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T07:35

2024-09-18T07:35

2024-09-18T07:35

ливан

израиль

биньямин нетаньяху

хезболла

моссад

детонация сотен пейджеров в ливане

в мире

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ПЕКИН, 18 сен - РИА Новости. Пейджеры, которые сдетонировали в разных районах Ливана, не имели никакого отношения к тайваньской компании Gold Apollo, они были произведены и разработаны европейской компанией, заявил глава компании Сюй Цингуан. Ранее агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщило, что израильская разведка "Моссад" заложила небольшое количество взрывчатки в пять тысяч пейджеров тайваньского производства, заказанных ливанским движением "Хезболлах". По данным источника агентства, движение заказало пейджеры у тайваньской компании Gold Apollo. Как рассказал Сюй Цингуан, которого цитирует тайваньский новостной портал CTWANT, около трех лет назад Gold Apollo заключила соглашение о сотрудничестве с одной европейской компанией. Поначалу компания занималась лишь дистрибьюцией продуктов Gold Apollo, однако позже начала самостоятельную разработку пейджеров AR-924, задействованных во взрывах. Компании договорились, что разработанный европейским дистрибьютером пейджер будет продаваться под логотипом Gold Apollo. “И разработка, и производство взорвавшихся пейджеров были осуществлены за рубежом, они не имеют ни малейшего отношения к Тайваню”, - сказал Сюй Цингуан. Во вторник в разных районах Ливана произошла детонация пейджеров. Глава ливанского минздрава Фирас Абъяд сообщил, что в результате случившегося пострадали более 4 тысяч человек, 11 погибли. По данным ряда СМИ, пейджеры используются членами движения "Хезболлах" в качестве закрытой системы связи, наименее подверженной взлому и прослушиванию. Пока неизвестно, что послужило причиной одновременной детонации десятков устройств. "Хезболлах" и власти Ливана возложили на Израиль ответственность за произошедшее. Портал Axios сообщил со ссылкой на источники, что операция по детонации пейджеров в Ливане была одобрена в ходе встреч премьера Израиля Биньямина Нетаньяху с членами его кабинета и руководителями служб безопасности.

https://ria.ru/20240918/snouden-1973298103.html

https://ria.ru/20240917/peydzhery-1973295442.html

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ливан, израиль, биньямин нетаньяху, хезболла, моссад, детонация сотен пейджеров в ливане, в мире