Рейтинг@Mail.ru
Песков прокомментировал заявление Норвегии о повышении уровня цезия - РИА Новости, 18.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:47 18.09.2024
https://ria.ru/20240918/peskov-1973368306.html
Песков прокомментировал заявление Норвегии о повышении уровня цезия
Песков прокомментировал заявление Норвегии о повышении уровня цезия - РИА Новости, 18.09.2024
Песков прокомментировал заявление Норвегии о повышении уровня цезия
Никаких оповещений от российских служб о повышенном содержании радиоактивных изотопов в атмосфере не было, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T12:47
2024-09-18T12:47
россия
норвегия
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0e/1915754527_0:153:3125:1911_1920x0_80_0_0_0f238f81ded340d5be913352a94b8fc7.jpg
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Никаких оповещений от российских служб о повышенном содержании радиоактивных изотопов в атмосфере не было, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявления Норвегии о повышенном содержании радиоактивного цезия-137 в окружающей среде вблизи с границей РФ. "Со стороны наших соответствующих служб никаких оповещений на предмет повышенного содержания тех или иных изотопов в атмосфере не было. Каких-либо оповещений об угрозах для здоровья людей тоже не было, поэтому здесь мне нечего сказать", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20240917/norvegija-1973215469.html
россия
норвегия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0e/1915754527_26:0:2755:2047_1920x0_80_0_0_2ee26fce8abfa3d4461b2bb8c6428367.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, норвегия, дмитрий песков
Россия, Норвегия, Дмитрий Песков
Песков прокомментировал заявление Норвегии о повышении уровня цезия

Песков: оповещений о повышенном содержании цезия на границе с Норвегией не было

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Дмитрий Песков . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Никаких оповещений от российских служб о повышенном содержании радиоактивных изотопов в атмосфере не было, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявления Норвегии о повышенном содержании радиоактивного цезия-137 в окружающей среде вблизи с границей РФ.
"Со стороны наших соответствующих служб никаких оповещений на предмет повышенного содержания тех или иных изотопов в атмосфере не было. Каких-либо оповещений об угрозах для здоровья людей тоже не было, поэтому здесь мне нечего сказать", - сказал Песков журналистам.
Дозиметр - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
В Норвегии зафиксировали повышение уровня радиоактивного цезия
17 сентября, 16:45
 
РоссияНорвегияДмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала