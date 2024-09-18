https://ria.ru/20240918/peskov-1973368306.html
Песков прокомментировал заявление Норвегии о повышении уровня цезия
Песков прокомментировал заявление Норвегии о повышении уровня цезия - РИА Новости, 18.09.2024
Песков прокомментировал заявление Норвегии о повышении уровня цезия
Никаких оповещений от российских служб о повышенном содержании радиоактивных изотопов в атмосфере не было, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T12:47
2024-09-18T12:47
2024-09-18T12:47
россия
норвегия
дмитрий песков
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Никаких оповещений от российских служб о повышенном содержании радиоактивных изотопов в атмосфере не было, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявления Норвегии о повышенном содержании радиоактивного цезия-137 в окружающей среде вблизи с границей РФ. "Со стороны наших соответствующих служб никаких оповещений на предмет повышенного содержания тех или иных изотопов в атмосфере не было. Каких-либо оповещений об угрозах для здоровья людей тоже не было, поэтому здесь мне нечего сказать", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20240917/norvegija-1973215469.html
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россия, норвегия, дмитрий песков
Россия, Норвегия, Дмитрий Песков
Песков прокомментировал заявление Норвегии о повышении уровня цезия
Песков: оповещений о повышенном содержании цезия на границе с Норвегией не было