https://ria.ru/20240918/peskov-1973368306.html

Песков прокомментировал заявление Норвегии о повышении уровня цезия

Песков прокомментировал заявление Норвегии о повышении уровня цезия - РИА Новости, 18.09.2024

Песков прокомментировал заявление Норвегии о повышении уровня цезия

Никаких оповещений от российских служб о повышенном содержании радиоактивных изотопов в атмосфере не было, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T12:47

2024-09-18T12:47

2024-09-18T12:47

россия

норвегия

дмитрий песков

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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Никаких оповещений от российских служб о повышенном содержании радиоактивных изотопов в атмосфере не было, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявления Норвегии о повышенном содержании радиоактивного цезия-137 в окружающей среде вблизи с границей РФ. "Со стороны наших соответствующих служб никаких оповещений на предмет повышенного содержания тех или иных изотопов в атмосфере не было. Каких-либо оповещений об угрозах для здоровья людей тоже не было, поэтому здесь мне нечего сказать", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20240917/norvegija-1973215469.html

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россия, норвегия, дмитрий песков