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Песков рассказал о нюансах оформления службы осужденных на СВО - РИА Новости, 18.09.2024
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12:25 18.09.2024
https://ria.ru/20240918/peskov-1973361962.html
Песков рассказал о нюансах оформления службы осужденных на СВО
Песков рассказал о нюансах оформления службы осужденных на СВО - РИА Новости, 18.09.2024
Песков рассказал о нюансах оформления службы осужденных на СВО
Целый ряд подсудимых и осужденных проходят службу по контракту на СВО, это практикуется достаточно давно, но многие нюансы нуждаются в правовом оформлении,... РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T12:25
2024-09-18T12:25
россия
дмитрий песков
госдума рф
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Целый ряд подсудимых и осужденных проходят службу по контракту на СВО, это практикуется достаточно давно, но многие нюансы нуждаются в правовом оформлении, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее источник в Госдуме сообщил журналистам, что ГД на пленарном заседании в среду рассмотрит в первом чтении законопроект об освобождении от уголовной ответственности подсудимых, призванных на военную службу. "Действительно, целый ряд подсудимых и осужденных проходят службу по контракту на специальной военной операции. Достаточно давно начала практиковаться такая система службы. Конечно, очень многие нюансы нуждаются в правовом оформлении. Инициатива сейчас пошла. Давайте дождемся конкретного оформления", - сказал журналистам Песков, отвечая на вопрос, как в Кремле относятся к инициативе законодателей.
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россия, дмитрий песков, госдума рф
Россия, Дмитрий Песков, Госдума РФ
Песков рассказал о нюансах оформления службы осужденных на СВО

Песков: нюансы службы осужденных на СВО нуждаются в правовом оформлении

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Целый ряд подсудимых и осужденных проходят службу по контракту на СВО, это практикуется достаточно давно, но многие нюансы нуждаются в правовом оформлении, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее источник в Госдуме сообщил журналистам, что ГД на пленарном заседании в среду рассмотрит в первом чтении законопроект об освобождении от уголовной ответственности подсудимых, призванных на военную службу.
"Действительно, целый ряд подсудимых и осужденных проходят службу по контракту на специальной военной операции. Достаточно давно начала практиковаться такая система службы. Конечно, очень многие нюансы нуждаются в правовом оформлении. Инициатива сейчас пошла. Давайте дождемся конкретного оформления", - сказал журналистам Песков, отвечая на вопрос, как в Кремле относятся к инициативе законодателей.
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