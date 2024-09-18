https://ria.ru/20240918/peskov-1973361962.html

Песков рассказал о нюансах оформления службы осужденных на СВО

Песков рассказал о нюансах оформления службы осужденных на СВО - РИА Новости, 18.09.2024

Песков рассказал о нюансах оформления службы осужденных на СВО

Целый ряд подсудимых и осужденных проходят службу по контракту на СВО, это практикуется достаточно давно, но многие нюансы нуждаются в правовом оформлении,... РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T12:25

2024-09-18T12:25

2024-09-18T12:25

россия

дмитрий песков

госдума рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1a/1962117643_0:246:3071:1973_1920x0_80_0_0_dc06bde45a94f916f077fd21b5eb7771.jpg

МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Целый ряд подсудимых и осужденных проходят службу по контракту на СВО, это практикуется достаточно давно, но многие нюансы нуждаются в правовом оформлении, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее источник в Госдуме сообщил журналистам, что ГД на пленарном заседании в среду рассмотрит в первом чтении законопроект об освобождении от уголовной ответственности подсудимых, призванных на военную службу. "Действительно, целый ряд подсудимых и осужденных проходят службу по контракту на специальной военной операции. Достаточно давно начала практиковаться такая система службы. Конечно, очень многие нюансы нуждаются в правовом оформлении. Инициатива сейчас пошла. Давайте дождемся конкретного оформления", - сказал журналистам Песков, отвечая на вопрос, как в Кремле относятся к инициативе законодателей.

https://radiosputnik.ru/20240917/pashaev-1973180573.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, дмитрий песков, госдума рф