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Саудовская Аравия назвала условие установления отношений с Израилем

Саудовская Аравия назвала условие установления отношений с Израилем - РИА Новости, 18.09.2024

Саудовская Аравия назвала условие установления отношений с Израилем

Саудовская Аравия не пойдет на установление отношений с Израилем до создания независимого государства Палестина и не прекратит усилия для его появления, заявил... РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T18:55

2024-09-18T18:55

2024-09-18T18:55

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саудовская аравия

израиль

палестина

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ДОХА, 18 сен - РИА Новости. Саудовская Аравия не пойдет на установление отношений с Израилем до создания независимого государства Палестина и не прекратит усилия для его появления, заявил наследный принц королевства Мухаммед бен Салман, открывая новую сессию консультативного совета Меджлис Аш-Шура."Мы не станем устанавливать отношения с Израилем до реализации требований по созданию палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме", - отметил бен Салман, чьё выступление транслировал телеканал "Аль-Ихбария"."Королевство не прекратит усилия по созданию государства Палестина", - добавил он.Саудовский наследник престола заявил, что королевство осуждает "израильские нарушения прав палестинского народа".Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

саудовская аравия

израиль

палестина

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в мире, саудовская аравия, израиль, палестина