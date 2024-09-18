https://ria.ru/20240918/pakistan-1973469323.html

Россия приветствует заявку Пакистана в БРИКС, заявил Оверчук

Россия приветствует заявку Пакистана в БРИКС, заявил Оверчук - РИА Новости, 18.09.2024

Россия приветствует заявку Пакистана в БРИКС, заявил Оверчук

Россия приветствует заявку Пакистана на присоединение к БРИКС, заявил вице-премьер России Алексей Оверчук, прибывший в Исламабад с визитом. РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T17:17

2024-09-18T17:17

2024-09-18T19:05

брикс

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пакистан

в мире

алексей оверчук

исламабад

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НЬЮ-ДЕЛИ, 18 сен - РИА Новости. Россия приветствует заявку Пакистана на присоединение к БРИКС, заявил вице-премьер России Алексей Оверчук, прибывший в Исламабад с визитом."Особые братские отношения, которые сложились между странами БРИКС, нациями БРИКС за все годы существования БРИКС как платформы, привлекают в БРИКС многие страны со всего мира. И мы рады, что Пакистан подал заявку", - сказал Оверчук на совместной пресс-конференции с заместителем премьер-министра, министром иностранных дел Пакистана Исхаком Даром.Пакистан подал официальный запрос на присоединение к БРИКС в ноябре 2023 года, причем в Исламабаде особо отметили, что надеются на содействие Москвы по данному вопросу.БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года занимает пост председателя организации. С начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.

https://ria.ru/20240918/moskva--1973476185.html

россия

пакистан

исламабад

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брикс, россия, пакистан, в мире, алексей оверчук, исламабад