https://ria.ru/20240918/pakistan-1973469323.html
Россия приветствует заявку Пакистана в БРИКС, заявил Оверчук
Россия приветствует заявку Пакистана в БРИКС, заявил Оверчук - РИА Новости, 18.09.2024
Россия приветствует заявку Пакистана в БРИКС, заявил Оверчук
Россия приветствует заявку Пакистана на присоединение к БРИКС, заявил вице-премьер России Алексей Оверчук, прибывший в Исламабад с визитом. РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T17:17
2024-09-18T17:17
2024-09-18T19:05
брикс
россия
пакистан
в мире
алексей оверчук
исламабад
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/16/1891591601_0:0:3152:1773_1920x0_80_0_0_f4171e910c6b9490f685c19ec7bc6b59.jpg
НЬЮ-ДЕЛИ, 18 сен - РИА Новости. Россия приветствует заявку Пакистана на присоединение к БРИКС, заявил вице-премьер России Алексей Оверчук, прибывший в Исламабад с визитом."Особые братские отношения, которые сложились между странами БРИКС, нациями БРИКС за все годы существования БРИКС как платформы, привлекают в БРИКС многие страны со всего мира. И мы рады, что Пакистан подал заявку", - сказал Оверчук на совместной пресс-конференции с заместителем премьер-министра, министром иностранных дел Пакистана Исхаком Даром.Пакистан подал официальный запрос на присоединение к БРИКС в ноябре 2023 года, причем в Исламабаде особо отметили, что надеются на содействие Москвы по данному вопросу.БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года занимает пост председателя организации. С начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
https://ria.ru/20240918/moskva--1973476185.html
россия
пакистан
исламабад
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/16/1891591601_0:27:2658:2021_1920x0_80_0_0_7a29ae985c718c477446607c89b7be58.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
брикс, россия, пакистан, в мире, алексей оверчук, исламабад
БРИКС, Россия, Пакистан, В мире, Алексей Оверчук, Исламабад
Россия приветствует заявку Пакистана в БРИКС, заявил Оверчук
Вице-премьер Оверчук: Россия приветствует заявку Пакистана в БРИКС