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Россия приветствует заявку Пакистана в БРИКС, заявил Оверчук - РИА Новости, 18.09.2024
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17:17 18.09.2024 (обновлено: 19:05 18.09.2024)
https://ria.ru/20240918/pakistan-1973469323.html
Россия приветствует заявку Пакистана в БРИКС, заявил Оверчук
Россия приветствует заявку Пакистана в БРИКС, заявил Оверчук - РИА Новости, 18.09.2024
Россия приветствует заявку Пакистана в БРИКС, заявил Оверчук
Россия приветствует заявку Пакистана на присоединение к БРИКС, заявил вице-премьер России Алексей Оверчук, прибывший в Исламабад с визитом. РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T17:17
2024-09-18T19:05
брикс
россия
пакистан
в мире
алексей оверчук
исламабад
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НЬЮ-ДЕЛИ, 18 сен - РИА Новости. Россия приветствует заявку Пакистана на присоединение к БРИКС, заявил вице-премьер России Алексей Оверчук, прибывший в Исламабад с визитом."Особые братские отношения, которые сложились между странами БРИКС, нациями БРИКС за все годы существования БРИКС как платформы, привлекают в БРИКС многие страны со всего мира. И мы рады, что Пакистан подал заявку", - сказал Оверчук на совместной пресс-конференции с заместителем премьер-министра, министром иностранных дел Пакистана Исхаком Даром.Пакистан подал официальный запрос на присоединение к БРИКС в ноябре 2023 года, причем в Исламабаде особо отметили, что надеются на содействие Москвы по данному вопросу.БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года занимает пост председателя организации. С начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
https://ria.ru/20240918/moskva--1973476185.html
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брикс, россия, пакистан, в мире, алексей оверчук, исламабад
БРИКС, Россия, Пакистан, В мире, Алексей Оверчук, Исламабад
Россия приветствует заявку Пакистана в БРИКС, заявил Оверчук

Вице-премьер Оверчук: Россия приветствует заявку Пакистана в БРИКС

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЛоготип БРИКС
Логотип БРИКС - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
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НЬЮ-ДЕЛИ, 18 сен - РИА Новости. Россия приветствует заявку Пакистана на присоединение к БРИКС, заявил вице-премьер России Алексей Оверчук, прибывший в Исламабад с визитом.
"Особые братские отношения, которые сложились между странами БРИКС, нациями БРИКС за все годы существования БРИКС как платформы, привлекают в БРИКС многие страны со всего мира. И мы рады, что Пакистан подал заявку", - сказал Оверчук на совместной пресс-конференции с заместителем премьер-министра, министром иностранных дел Пакистана Исхаком Даром.
Пакистан подал официальный запрос на присоединение к БРИКС в ноябре 2023 года, причем в Исламабаде особо отметили, что надеются на содействие Москвы по данному вопросу.
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года занимает пост председателя организации. С начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
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