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В Воронежской области объявили ракетную опасность
В Воронежской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 18.09.2024
В Воронежской области объявили ракетную опасность
Ракетная опасность объявлена в Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев. РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T20:23
2024-09-18T20:23
2024-09-18T20:24
специальная военная операция на украине
воронежская область
александр гусев (губернатор)
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев. "Уважаемые воронежцы! Внимание, в регионе объявляется ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами. Это коридор, ванная, кладовая. Если вы находитесь на улице - зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие", - написал он в своём Telegram-канале.
https://ria.ru/20240918/udar-1973465409.html
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воронежская область, александр гусев (губернатор)
Специальная военная операция на Украине, Воронежская область, Александр Гусев (губернатор)
В Воронежской области объявили ракетную опасность
Губернатор Гусев: в Воронежской области объявили ракетную опасность