https://ria.ru/20240918/onkologi-1973417884.html
Минздрав сообщил об увеличении числа онкологов в России
Минздрав сообщил об увеличении числа онкологов в России - РИА Новости, 18.09.2024
Минздрав сообщил об увеличении числа онкологов в России
Количество врачей-онкологов в России с 2019 года увеличилось на 37%, однако в регионах еще предстоит работать над решением проблемы дефицита кадров, заявила... РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T14:56
2024-09-18T14:56
2024-09-18T15:00
общество
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155070/65/1550706595_0:0:1501:845_1920x0_80_0_0_403ef0e0a69903aa2e337e0ae899aecb.jpg
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Количество врачей-онкологов в России с 2019 года увеличилось на 37%, однако в регионах еще предстоит работать над решением проблемы дефицита кадров, заявила директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава РФ Екатерина Каракулина. "По факту у нас с вами с начала 2019 года количество врачей-онкологов, в том числе и детских, увеличилось на 37% практически, при этом количество гематологов на 13,6% увеличилось", - сказала Каракулина на Международном форуме онкологии и радиотерапии "Ради жизни". Она уточнила, что количество радиотерапевтов и радиологов также увеличилось - на 2,2%. При этом, по словам Каракулиной, в регионах еще предстоит работать над решением проблемы дефицита врачей-онкологов, особенно это касается первичного звена и стационарного.
https://ria.ru/20240702/onkolog-1956858685.html
https://ria.ru/20240702/minzdrav-1956824922.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155070/65/1550706595_34:0:1365:998_1920x0_80_0_0_0e035228e740b67aec44d25a2b2de674.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия
Минздрав сообщил об увеличении числа онкологов в России
Минздрав: число онкологов в России с 2019 года выросло на 37 процентов
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Количество врачей-онкологов в России с 2019 года увеличилось на 37%, однако в регионах еще предстоит работать над решением проблемы дефицита кадров, заявила директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава РФ Екатерина Каракулина.
"По факту у нас с вами с начала 2019 года количество врачей-онкологов, в том числе и детских, увеличилось на 37% практически, при этом количество гематологов на 13,6% увеличилось", - сказала Каракулина на Международном форуме онкологии и радиотерапии "Ради жизни".
Она уточнила, что количество радиотерапевтов и радиологов также увеличилось - на 2,2%.
При этом, по словам Каракулиной, в регионах еще предстоит работать над решением проблемы дефицита врачей-онкологов, особенно это касается первичного звена и стационарного.