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Минздрав сообщил об увеличении числа онкологов в России - РИА Новости, 18.09.2024
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14:56 18.09.2024 (обновлено: 15:00 18.09.2024)
https://ria.ru/20240918/onkologi-1973417884.html
Минздрав сообщил об увеличении числа онкологов в России
Минздрав сообщил об увеличении числа онкологов в России - РИА Новости, 18.09.2024
Минздрав сообщил об увеличении числа онкологов в России
Количество врачей-онкологов в России с 2019 года увеличилось на 37%, однако в регионах еще предстоит работать над решением проблемы дефицита кадров, заявила... РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T14:56
2024-09-18T15:00
общество
россия
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Количество врачей-онкологов в России с 2019 года увеличилось на 37%, однако в регионах еще предстоит работать над решением проблемы дефицита кадров, заявила директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава РФ Екатерина Каракулина. "По факту у нас с вами с начала 2019 года количество врачей-онкологов, в том числе и детских, увеличилось на 37% практически, при этом количество гематологов на 13,6% увеличилось", - сказала Каракулина на Международном форуме онкологии и радиотерапии "Ради жизни". Она уточнила, что количество радиотерапевтов и радиологов также увеличилось - на 2,2%. При этом, по словам Каракулиной, в регионах еще предстоит работать над решением проблемы дефицита врачей-онкологов, особенно это касается первичного звена и стационарного.
https://ria.ru/20240702/onkolog-1956858685.html
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общество, россия
Общество, Россия
Минздрав сообщил об увеличении числа онкологов в России

Минздрав: число онкологов в России с 2019 года выросло на 37 процентов

© РИА Новости / Алексей Сухоруков Врач кабинета МРТ проводит процедуру магнитно-резонансной терапии
 Врач кабинета МРТ проводит процедуру магнитно-резонансной терапии - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Врач кабинета МРТ проводит процедуру магнитно-резонансной терапии. Архивное фото
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Количество врачей-онкологов в России с 2019 года увеличилось на 37%, однако в регионах еще предстоит работать над решением проблемы дефицита кадров, заявила директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава РФ Екатерина Каракулина.
"По факту у нас с вами с начала 2019 года количество врачей-онкологов, в том числе и детских, увеличилось на 37% практически, при этом количество гематологов на 13,6% увеличилось", - сказала Каракулина на Международном форуме онкологии и радиотерапии "Ради жизни".
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Она уточнила, что количество радиотерапевтов и радиологов также увеличилось - на 2,2%.
При этом, по словам Каракулиной, в регионах еще предстоит работать над решением проблемы дефицита врачей-онкологов, особенно это касается первичного звена и стационарного.
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