https://ria.ru/20240918/onkologi-1973417884.html

Минздрав сообщил об увеличении числа онкологов в России

Минздрав сообщил об увеличении числа онкологов в России - РИА Новости, 18.09.2024

Минздрав сообщил об увеличении числа онкологов в России

Количество врачей-онкологов в России с 2019 года увеличилось на 37%, однако в регионах еще предстоит работать над решением проблемы дефицита кадров, заявила... РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T14:56

2024-09-18T14:56

2024-09-18T15:00

общество

россия

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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Количество врачей-онкологов в России с 2019 года увеличилось на 37%, однако в регионах еще предстоит работать над решением проблемы дефицита кадров, заявила директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава РФ Екатерина Каракулина. "По факту у нас с вами с начала 2019 года количество врачей-онкологов, в том числе и детских, увеличилось на 37% практически, при этом количество гематологов на 13,6% увеличилось", - сказала Каракулина на Международном форуме онкологии и радиотерапии "Ради жизни". Она уточнила, что количество радиотерапевтов и радиологов также увеличилось - на 2,2%. При этом, по словам Каракулиной, в регионах еще предстоит работать над решением проблемы дефицита врачей-онкологов, особенно это касается первичного звена и стационарного.

https://ria.ru/20240702/onkolog-1956858685.html

https://ria.ru/20240702/minzdrav-1956824922.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия