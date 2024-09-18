https://ria.ru/20240918/obyski-1973327622.html

В Введенском монастыре УПЦ в Киеве проходят обыски

В Введенском монастыре УПЦ в Киеве проходят обыски - РИА Новости, 18.09.2024

В Введенском монастыре УПЦ в Киеве проходят обыски

Обыски проводятся в Введенском мужском монастыре канонической Украинской православной церкви в Киеве, сообщил адвокат Никита Чекман, представляющий интересы УПЦ РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T09:56

2024-09-18T09:56

2024-09-18T09:58

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религия

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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Обыски проводятся в Введенском мужском монастыре канонической Украинской православной церкви в Киеве, сообщил адвокат Никита Чекман, представляющий интересы УПЦ в своем Telegram-канале. "Я нахожусь в Введенском монастыре. Тут сейчас проводятся обыски. Насколько мне известно, проводится около шести обысков по разным постановлениям судов в разных уголовных делах", - сказал Чекман в видеообращении, которое разместил. Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а парламент принял законопроект о ее фактическом запрете на всей территории страны. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности".

https://ria.ru/20240913/upts-1972557908.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

украина, киев, россия, украинская православная церковь