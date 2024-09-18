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В Введенском монастыре УПЦ в Киеве проходят обыски - РИА Новости, 18.09.2024
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Религия
 
09:56 18.09.2024 (обновлено: 09:58 18.09.2024)
https://ria.ru/20240918/obyski-1973327622.html
В Введенском монастыре УПЦ в Киеве проходят обыски
В Введенском монастыре УПЦ в Киеве проходят обыски - РИА Новости, 18.09.2024
В Введенском монастыре УПЦ в Киеве проходят обыски
Обыски проводятся в Введенском мужском монастыре канонической Украинской православной церкви в Киеве, сообщил адвокат Никита Чекман, представляющий интересы УПЦ РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T09:56
2024-09-18T09:58
украина
киев
россия
украинская православная церковь
религия
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Обыски проводятся в Введенском мужском монастыре канонической Украинской православной церкви в Киеве, сообщил адвокат Никита Чекман, представляющий интересы УПЦ в своем Telegram-канале. "Я нахожусь в Введенском монастыре. Тут сейчас проводятся обыски. Насколько мне известно, проводится около шести обысков по разным постановлениям судов в разных уголовных делах", - сказал Чекман в видеообращении, которое разместил. Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а парламент принял законопроект о ее фактическом запрете на всей территории страны. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности".
https://ria.ru/20240913/upts-1972557908.html
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украина, киев, россия, украинская православная церковь
Украина, Киев, Россия, Украинская православная церковь, Религия
В Введенском монастыре УПЦ в Киеве проходят обыски

Адвокат Чекман: в Введенском монастыре канонической УПЦ проходят обыски

© Фото : СБУНашивка СБУ
Нашивка СБУ - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
© Фото : СБУ
Нашивка СБУ. Архивное фото
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Обыски проводятся в Введенском мужском монастыре канонической Украинской православной церкви в Киеве, сообщил адвокат Никита Чекман, представляющий интересы УПЦ в своем Telegram-канале.
"Я нахожусь в Введенском монастыре. Тут сейчас проводятся обыски. Насколько мне известно, проводится около шести обысков по разным постановлениям судов в разных уголовных делах", - сказал Чекман в видеообращении, которое разместил.
Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а парламент принял законопроект о ее фактическом запрете на всей территории страны. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности".
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