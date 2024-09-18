https://ria.ru/20240918/obstrel-1973512391.html

При украинском обстреле села в Белгородской области погибла женщина

При украинском обстреле села в Белгородской области погибла женщина - РИА Новости, 18.09.2024

При украинском обстреле села в Белгородской области погибла женщина

В результате дневного обстрела ВСУ села Безлюдовка Шебекинского городского округа погибла женщина, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в... РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T20:39

2024-09-18T20:39

2024-09-18T20:45

белгородская область

россия

специальная военная операция на украине

происшествия

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. В результате дневного обстрела ВСУ села Безлюдовка Шебекинского городского округа погибла женщина, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале."В результате дневного обстрела села Безлюдовка Шебекинского городского округа погиб мирный житель. Женщина скончалась от полученных ран до приезда бригады скорой помощи. Всегда очень трудно найти слова, которые смогли бы утешить родных и близких… Приношу свои самые искренние соболезнования, это невосполнимая утрата для всех нас", - написал он.

https://ria.ru/20240916/belgorod-1973052312.html

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белгородская область, россия, происшествия, вячеслав гладков, вооруженные силы украины