https://ria.ru/20240918/obstrel-1973512391.html
При украинском обстреле села в Белгородской области погибла женщина
При украинском обстреле села в Белгородской области погибла женщина - РИА Новости, 18.09.2024
При украинском обстреле села в Белгородской области погибла женщина
В результате дневного обстрела ВСУ села Безлюдовка Шебекинского городского округа погибла женщина, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в... РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T20:39
2024-09-18T20:39
2024-09-18T20:45
белгородская область
россия
специальная военная операция на украине
происшествия
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125927_0:317:3076:2047_1920x0_80_0_0_7e940ed623d25dbc06e8dfa81cc23812.jpg
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. В результате дневного обстрела ВСУ села Безлюдовка Шебекинского городского округа погибла женщина, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале."В результате дневного обстрела села Безлюдовка Шебекинского городского округа погиб мирный житель. Женщина скончалась от полученных ран до приезда бригады скорой помощи. Всегда очень трудно найти слова, которые смогли бы утешить родных и близких… Приношу свои самые искренние соболезнования, это невосполнимая утрата для всех нас", - написал он.
https://ria.ru/20240916/belgorod-1973052312.html
белгородская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125927_246:0:2975:2047_1920x0_80_0_0_f2e4e6e604f2989ab3b797676d512787.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгородская область, россия, происшествия, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Белгородская область, Россия, Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
При украинском обстреле села в Белгородской области погибла женщина
Гладков: при обстреле села в Шебекинском округе погибла мирная жительница