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При украинском обстреле села в Белгородской области погибла женщина - РИА Новости, 18.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:39 18.09.2024 (обновлено: 20:45 18.09.2024)
https://ria.ru/20240918/obstrel-1973512391.html
При украинском обстреле села в Белгородской области погибла женщина
При украинском обстреле села в Белгородской области погибла женщина - РИА Новости, 18.09.2024
При украинском обстреле села в Белгородской области погибла женщина
В результате дневного обстрела ВСУ села Безлюдовка Шебекинского городского округа погибла женщина, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в... РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T20:39
2024-09-18T20:45
белгородская область
россия
специальная военная операция на украине
происшествия
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. В результате дневного обстрела ВСУ села Безлюдовка Шебекинского городского округа погибла женщина, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале."В результате дневного обстрела села Безлюдовка Шебекинского городского округа погиб мирный житель. Женщина скончалась от полученных ран до приезда бригады скорой помощи. Всегда очень трудно найти слова, которые смогли бы утешить родных и близких… Приношу свои самые искренние соболезнования, это невосполнимая утрата для всех нас", - написал он.
https://ria.ru/20240916/belgorod-1973052312.html
белгородская область
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белгородская область, россия, происшествия, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Белгородская область, Россия, Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
При украинском обстреле села в Белгородской области погибла женщина

Гладков: при обстреле села в Шебекинском округе погибла мирная жительница

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. В результате дневного обстрела ВСУ села Безлюдовка Шебекинского городского округа погибла женщина, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"В результате дневного обстрела села Безлюдовка Шебекинского городского округа погиб мирный житель. Женщина скончалась от полученных ран до приезда бригады скорой помощи. Всегда очень трудно найти слова, которые смогли бы утешить родных и близких… Приношу свои самые искренние соболезнования, это невосполнимая утрата для всех нас", - написал он.
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьРоссияПроисшествияВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
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