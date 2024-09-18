https://ria.ru/20240918/obrazovanie-1973398636.html

Минпросвещения поддержало ужесточение правил приема мигрантов в школы

Минпросвещения поддержало ужесточение правил приема мигрантов в школы - РИА Новости, 18.09.2024

Минпросвещения поддержало ужесточение правил приема мигрантов в школы

Министерство просвещения РФ поддержало предложение депутатов Госдумы от партии "Справедливая Россия - За правду" (СРЗП) об ограничении в классах числа детей... РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T14:13

2024-09-18T14:13

2024-09-18T14:13

общество

россия

яна лантратова

сергей миронов

госдума рф

лдпр

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РОССИЯ, 18 сен - РИА Новости. Министерство просвещения РФ поддержало предложение депутатов Госдумы от партии "Справедливая Россия - За правду" (СРЗП) об ограничении в классах числа детей иностранцев, которые не владеют русским языком, заявила первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова в Telegram-канале. В августе зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев сообщил, что партия "Справедливая Россия - За правду" подготовит законопроект о квотах для детей мигрантов в российских школах. "Минпросвещения поддержало предложение СРЗП об ограничении в классе детей иностранцев, не владеющих русским языком", - сообщила Лантратова.Депутат также отметила, что ранее она совместно с лидером СРЗП Сергеем Мироновым обращались в министерство с просьбой ограничить число таких учеников до 10% от численности класса. "В Минпросвещения согласились, что большое число таких учеников негативно отражается на образовательном процессе. В регионы уже разосланы рекомендации принимать в класс не более трех детей иностранных граждан, плохо владеющих русским языком", - добавила парламентарий. По словам Лантратовой, введение указанных мер будет способствовать облегчению интеграции мигрантов в российский социум и позволит им усвоить основные этико-культурные особенности нашей страны. Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР, со своей стороны, 13 сентября внесли на рассмотрение парламента законопроект, предлагающий установить для иностранных граждан право на получение российского образования на платной основе.

https://ria.ru/20240918/yarovaya-1973358627.html

https://ria.ru/20240917/migranty-1973233135.html

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общество, россия, яна лантратова, сергей миронов, госдума рф, лдпр