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Нью-Йорк объявляет войну крысам - РИА Новости, 18.09.2024
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00:59 18.09.2024 (обновлено: 01:02 18.09.2024)
https://ria.ru/20240918/nyu-york-1973300453.html
Нью-Йорк объявляет войну крысам
Нью-Йорк объявляет войну крысам - РИА Новости, 18.09.2024
Нью-Йорк объявляет войну крысам
В Нью-Йорке в среду стартует национальная конференция специалистов по борьбе с грызунами из-за нашествия крыс в городе. РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T00:59
2024-09-18T01:02
нью-йорк (город)
оон
бостон
манхэттен
в мире
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НЬЮ-ЙОРК, 18 сен – РАИ Новости. В Нью-Йорке в среду стартует национальная конференция специалистов по борьбе с грызунами из-за нашествия крыс в городе. Несмотря на заявления мэрии о позитивной динамике в борьбе с вредителями, в Нью-Йорке по прежнему можно встретить полчища крыс: возле мусорных баков, в самом центре города и даже в метро. Как следует из профильного городского портала, на котором отслеживаются места скопления грызунов, на Манхэттене, к примеру, крыс можно встретить даже неподалеку от штаб-квартиры ООН. "Национальный урбанистический саммит по борьбе с крысами" пройдет в среду и четверг. Мэр города Эрик Адамс обещал, что конференция приведет к "реализации комбинации мер, которых могут придерживаться простые нью-йоркцы для решения проблемы вредителей". В преддверии мероприятия градоначальник приветствовал "генералов" (специалистов по борьбе с грызунами) "в войне с крысами". На конференцию съедутся профильные специалисты из Бостона, Нового Орлеана, Сиэтла и даже Канады, которые помогут решить усугубляющуюся проблему крыс в Нью-Йорке.В первый день конференции представят научные доклады, а во второй - обсудят основные вопросы в борьбе с грызунами.
https://ria.ru/20240605/ctv-1950671857.html
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нью-йорк (город)
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нью-йорк (город), оон, бостон, манхэттен, в мире
Нью-Йорк (город), ООН, Бостон, Манхэттен, В мире
Нью-Йорк объявляет войну крысам

В Нью-Йорке стартует конференция по борьбе с грызунами из-за нашествия крыс

© AP Photo / Mary AltafferКрыса в районе Чайнатауна в Нью-Йорке
Крыса в районе Чайнатауна в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
© AP Photo / Mary Altaffer
Крыса в районе Чайнатауна в Нью-Йорке. Архивное фото
Читать ria.ru в
НЬЮ-ЙОРК, 18 сен – РАИ Новости. В Нью-Йорке в среду стартует национальная конференция специалистов по борьбе с грызунами из-за нашествия крыс в городе.
Несмотря на заявления мэрии о позитивной динамике в борьбе с вредителями, в Нью-Йорке по прежнему можно встретить полчища крыс: возле мусорных баков, в самом центре города и даже в метро. Как следует из профильного городского портала, на котором отслеживаются места скопления грызунов, на Манхэттене, к примеру, крыс можно встретить даже неподалеку от штаб-квартиры ООН.
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"Национальный урбанистический саммит по борьбе с крысами" пройдет в среду и четверг. Мэр города Эрик Адамс обещал, что конференция приведет к "реализации комбинации мер, которых могут придерживаться простые нью-йоркцы для решения проблемы вредителей".
В преддверии мероприятия градоначальник приветствовал "генералов" (специалистов по борьбе с грызунами) "в войне с крысами".
На конференцию съедутся профильные специалисты из Бостона, Нового Орлеана, Сиэтла и даже Канады, которые помогут решить усугубляющуюся проблему крыс в Нью-Йорке.

В первый день конференции представят научные доклады, а во второй - обсудят основные вопросы в борьбе с грызунами.
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