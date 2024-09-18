Нетаньяху выступит на Генассамблее ООН, несмотря на взрывы в Ливане
© AP Photo / Julia NikhinsonПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время выступления в конгрессе США в Вашингтоне
© AP Photo / Julia Nikhinson
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время выступления в конгрессе США в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Визит премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Нью-Йорк для выступления с речью на Генассамблее ООН, запланированный на следующей неделе, состоится, несмотря на ситуацию с подрывом пейджеров в Ливане, сообщил советник офиса Нетаньяху РИА Новости.
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В последние дни израильские высшие должностные лица изменили риторику касательно эскалации на израильско-ливанской границе. Если ранее подчеркивалось, что Израиль заинтересован и надеется на поиск дипломатического урегулирования сложившейся ситуации, то последние заявления членов правительства подчеркивают необходимость расширения боевых действий с целью обезопасить север Израиля от ракетных обстрелов.
Кроме того, во вторник израильский военно-политический кабинет официально включил возвращение жителей севера страны в свои дома в список целей войны с палестинским движением ХАМАС.
Эскалация конфликта между Ливаном и Израилем возросла после того, как израильская армия ударила 30 июля по жилому дому в южном пригороде Бейрута в районе Харет Хрейк, в результате которого был полностью разрушен жилой дом. Погибли семь человек, включая высокопоставленного командира движения "Хезболлах" Фуада Шукра. В августе лидер шиитского сопротивления Хасан Насралла заявил, что действия Израиля "перешли все красные линии" и ответ на подобную атаку будет осуществлен в ближайшее время. В Тель-Авиве в свою очередь предупредили, что любые действия агрессии против Израиля могут привести к масштабным разрушительным последствиям для Ливана.
Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала, что в аналогичной ситуации оказались около 80 тысяч жителей севера Израиля.