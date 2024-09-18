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Нетаньяху выступит на Генассамблее ООН, несмотря на взрывы в Ливане - РИА Новости, 18.09.2024
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19:56 18.09.2024
https://ria.ru/20240918/netanyakhu-1973504130.html
Нетаньяху выступит на Генассамблее ООН, несмотря на взрывы в Ливане
Нетаньяху выступит на Генассамблее ООН, несмотря на взрывы в Ливане - РИА Новости, 18.09.2024
Нетаньяху выступит на Генассамблее ООН, несмотря на взрывы в Ливане
Визит премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Нью-Йорк для выступления с речью на Генассамблее ООН, запланированный на следующей неделе, состоится,... РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T19:56
2024-09-18T19:56
в мире
израиль
биньямин нетаньяху
хасан насралла
ливан
генеральная ассамблея оон
хезболла
оон
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Визит премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Нью-Йорк для выступления с речью на Генассамблее ООН, запланированный на следующей неделе, состоится, несмотря на ситуацию с подрывом пейджеров в Ливане, сообщил советник офиса Нетаньяху РИА Новости."На данный момент нет изменений в графике визита израильской делегации в США, запланированных встреч премьер-министра Нетаньяху и его выступления с трибуны ООН" , - сообщил советник офиса израильского премьера Дмитрий Гендельман на соответствующий вопрос. Во вторник в разных районах Ливана произошла детонация пейджеров. Ранения получили до 2,8 тысячи человек, 12 погибли. Пока неизвестно, что послужило причиной одновременной детонации десятков устройств. "Хезболлах", власти Ливана возложили на Израиль ответственность за произошедшее.В последние дни израильские высшие должностные лица изменили риторику касательно эскалации на израильско-ливанской границе. Если ранее подчеркивалось, что Израиль заинтересован и надеется на поиск дипломатического урегулирования сложившейся ситуации, то последние заявления членов правительства подчеркивают необходимость расширения боевых действий с целью обезопасить север Израиля от ракетных обстрелов.Кроме того, во вторник израильский военно-политический кабинет официально включил возвращение жителей севера страны в свои дома в список целей войны с палестинским движением ХАМАС.Эскалация конфликта между Ливаном и Израилем возросла после того, как израильская армия ударила 30 июля по жилому дому в южном пригороде Бейрута в районе Харет Хрейк, в результате которого был полностью разрушен жилой дом. Погибли семь человек, включая высокопоставленного командира движения "Хезболлах" Фуада Шукра. В августе лидер шиитского сопротивления Хасан Насралла заявил, что действия Израиля "перешли все красные линии" и ответ на подобную атаку будет осуществлен в ближайшее время. В Тель-Авиве в свою очередь предупредили, что любые действия агрессии против Израиля могут привести к масштабным разрушительным последствиям для Ливана.Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала, что в аналогичной ситуации оказались около 80 тысяч жителей севера Израиля.
https://ria.ru/20240917/livan-1973251632.html
https://ria.ru/20240918/izrail-1973420497.html
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в мире, израиль, биньямин нетаньяху, хасан насралла, ливан, генеральная ассамблея оон, хезболла, оон, детонация сотен пейджеров в ливане
В мире, Израиль, Биньямин Нетаньяху, Хасан Насралла, Ливан, Генеральная Ассамблея ООН, Хезболла, ООН, Детонация сотен пейджеров в Ливане

Нетаньяху выступит на Генассамблее ООН, несмотря на взрывы в Ливане

© AP Photo / Julia NikhinsonПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время выступления в конгрессе США в Вашингтоне
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время выступления в конгрессе США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
© AP Photo / Julia Nikhinson
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время выступления в конгрессе США в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Визит премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Нью-Йорк для выступления с речью на Генассамблее ООН, запланированный на следующей неделе, состоится, несмотря на ситуацию с подрывом пейджеров в Ливане, сообщил советник офиса Нетаньяху РИА Новости.
"На данный момент нет изменений в графике визита израильской делегации в США, запланированных встреч премьер-министра Нетаньяху и его выступления с трибуны ООН" , - сообщил советник офиса израильского премьера Дмитрий Гендельман на соответствующий вопрос.
Автомобиль скорой помощи везет раненых после массовой детонации пейджеров в Бейруте - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
Ливан назвал детонацию пейджеров актом израильской агрессии
17 сентября, 18:54
Во вторник в разных районах Ливана произошла детонация пейджеров. Ранения получили до 2,8 тысячи человек, 12 погибли. Пока неизвестно, что послужило причиной одновременной детонации десятков устройств. "Хезболлах", власти Ливана возложили на Израиль ответственность за произошедшее.
В последние дни израильские высшие должностные лица изменили риторику касательно эскалации на израильско-ливанской границе. Если ранее подчеркивалось, что Израиль заинтересован и надеется на поиск дипломатического урегулирования сложившейся ситуации, то последние заявления членов правительства подчеркивают необходимость расширения боевых действий с целью обезопасить север Израиля от ракетных обстрелов.
Кроме того, во вторник израильский военно-политический кабинет официально включил возвращение жителей севера страны в свои дома в список целей войны с палестинским движением ХАМАС.
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Вчера, 15:01
Эскалация конфликта между Ливаном и Израилем возросла после того, как израильская армия ударила 30 июля по жилому дому в южном пригороде Бейрута в районе Харет Хрейк, в результате которого был полностью разрушен жилой дом. Погибли семь человек, включая высокопоставленного командира движения "Хезболлах" Фуада Шукра. В августе лидер шиитского сопротивления Хасан Насралла заявил, что действия Израиля "перешли все красные линии" и ответ на подобную атаку будет осуществлен в ближайшее время. В Тель-Авиве в свою очередь предупредили, что любые действия агрессии против Израиля могут привести к масштабным разрушительным последствиям для Ливана.
Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала, что в аналогичной ситуации оказались около 80 тысяч жителей севера Израиля.
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В миреИзраильБиньямин НетаньяхуХасан НасраллаЛиванГенеральная Ассамблея ООНХезболлаООНДетонация сотен пейджеров в Ливане
 
 
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