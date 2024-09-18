https://ria.ru/20240918/navodnenie-1973366694.html

Наводнения затронули новые города в Польше

Наводнения затронули новые города в Польше - РИА Новости, 18.09.2024

Наводнения затронули новые города в Польше

Наводнения затронули очередные города Польши, сообщил РИА Новости очевидец – житель города Жагань Любуского воеводства. РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T12:42

2024-09-18T12:42

2024-09-18T12:42

в мире

польша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/10/1972926136_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_5f9850f682df411ef6810b39dc707cc6.jpg

ВАРШАВА, 18 сен - РИА Новости. Наводнения затронули очередные города Польши, сообщил РИА Новости очевидец – житель города Жагань Любуского воеводства. Из-за аномально сильных дождей на юге Польши произошло наводнение – реки вышли из берегов, затоплены населенные пункты, ведется эвакуация людей, уже известно о нескольких погибших. Кабмин Польши на территориях, затронутых наводнением, ввел режим стихийного бедствия. "Наш город практически полностью затоплен. Река Бобр ночью вышла из берегов, противопаводковые валы не справляются с огромным количеством воды", - рассказал РИА Новости житель города. По его словам, уровень воды в реке Бобр в настоящее время составляет 750 сантиметров при том, что аварийным уровнем является 400 сантиметров. Собеседник агентства рассказал, что жители города оказались в затруднительной ситуации, идет эвакуация, но не все соглашаются покинуть свои дома. "Залиты улицы, партеры зданий полностью залиты. По городу перемещаются спасатели, предлагая эвакуироваться. Соглашаются не все. Многие опасаются за свое имущество и предпочитают пережидать наводнение на верхних этажах зданий", - сказал он.

https://ria.ru/20240918/chekhiya-1973301393.html

https://ria.ru/20240916/chehija-1973061546.html

польша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, польша