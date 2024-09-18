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Наводнения затронули новые города в Польше - РИА Новости, 18.09.2024
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12:42 18.09.2024
https://ria.ru/20240918/navodnenie-1973366694.html
Наводнения затронули новые города в Польше
Наводнения затронули новые города в Польше - РИА Новости, 18.09.2024
Наводнения затронули новые города в Польше
Наводнения затронули очередные города Польши, сообщил РИА Новости очевидец – житель города Жагань Любуского воеводства. РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T12:42
2024-09-18T12:42
в мире
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ВАРШАВА, 18 сен - РИА Новости. Наводнения затронули очередные города Польши, сообщил РИА Новости очевидец – житель города Жагань Любуского воеводства. Из-за аномально сильных дождей на юге Польши произошло наводнение – реки вышли из берегов, затоплены населенные пункты, ведется эвакуация людей, уже известно о нескольких погибших. Кабмин Польши на территориях, затронутых наводнением, ввел режим стихийного бедствия. "Наш город практически полностью затоплен. Река Бобр ночью вышла из берегов, противопаводковые валы не справляются с огромным количеством воды", - рассказал РИА Новости житель города. По его словам, уровень воды в реке Бобр в настоящее время составляет 750 сантиметров при том, что аварийным уровнем является 400 сантиметров. Собеседник агентства рассказал, что жители города оказались в затруднительной ситуации, идет эвакуация, но не все соглашаются покинуть свои дома. "Залиты улицы, партеры зданий полностью залиты. По городу перемещаются спасатели, предлагая эвакуироваться. Соглашаются не все. Многие опасаются за свое имущество и предпочитают пережидать наводнение на верхних этажах зданий", - сказал он.
https://ria.ru/20240918/chekhiya-1973301393.html
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в мире, польша
В мире, Польша
Наводнения затронули новые города в Польше

Очевидец: наводнения из-за аномальных дождей затронули новые города в Польше

© AP Photo / Krzysztof ZatyckiНаводнение в Польше
Наводнение в Польше - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
© AP Photo / Krzysztof Zatycki
Наводнение в Польше. Архивное фото
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ВАРШАВА, 18 сен - РИА Новости. Наводнения затронули очередные города Польши, сообщил РИА Новости очевидец – житель города Жагань Любуского воеводства.
Из-за аномально сильных дождей на юге Польши произошло наводнение – реки вышли из берегов, затоплены населенные пункты, ведется эвакуация людей, уже известно о нескольких погибших. Кабмин Польши на территориях, затронутых наводнением, ввел режим стихийного бедствия.
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"Наш город практически полностью затоплен. Река Бобр ночью вышла из берегов, противопаводковые валы не справляются с огромным количеством воды", - рассказал РИА Новости житель города.
По его словам, уровень воды в реке Бобр в настоящее время составляет 750 сантиметров при том, что аварийным уровнем является 400 сантиметров.
Собеседник агентства рассказал, что жители города оказались в затруднительной ситуации, идет эвакуация, но не все соглашаются покинуть свои дома.
"Залиты улицы, партеры зданий полностью залиты. По городу перемещаются спасатели, предлагая эвакуироваться. Соглашаются не все. Многие опасаются за свое имущество и предпочитают пережидать наводнение на верхних этажах зданий", - сказал он.
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