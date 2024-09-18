https://ria.ru/20240918/nato-1973518465.html

В Словакии назвали опасность вступления Украины в НАТО

В Словакии назвали опасность вступления Украины в НАТО - РИА Новости, 18.09.2024

В Словакии назвали опасность вступления Украины в НАТО

Возможное членство Украины в НАТО провоцировало бы дальнейшие конфликты, считает глава МИД Словакии Юрай Бланар. РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T21:40

2024-09-18T21:40

2024-09-18T21:40

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БРАТИСЛАВА, 18 сен - РИА Новости. Возможное членство Украины в НАТО провоцировало бы дальнейшие конфликты, считает глава МИД Словакии Юрай Бланар. "У нас другой взгляд на членство (Украины - ред.) в НАТО. Мы думаем, что членство (Украины - ред.) в НАТО будет создавать следующие и следующие конфликты, но мы уважаем право Украины выбирать куда стремиться, на это имеет право любая страна", - сказал Бланар в ходе заявления для прессы по итогам встречи с главой МИД Украины Андреем Сибигой в Братиславе. Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо говорил, что вступление Украины в НАТО спровоцировало бы прямое столкновение России и альянса. Он отмечал, что некоторые страны настаивали, чтобы в резолюции саммита НАТО, который состоялся в Вашингтоне, было отражено прямое обязательство альянса принять Украину, что для Словакии было бы неприемлемо. Фицо приветствовал тот факт, что победил реалистичный подход, и в финальной декларации отражено то, что Украина может стать членом НАТО только при выполнении всех необходимых условий и при согласии всех членов альянса. Ранее Фицо говорил, что депутаты его партии Smer-SD ("Направление - социальная демократия") вступление Киева в альянс не поддержат. По словам Фицо, он давал поручение министрам, которые были на саммите НАТО в Вашингтоне, сохранить в финальной декларации требование о согласии парламентов всех стран, которые входят в альянс, для возможного вступления Украины в организацию. Юбилейный саммит НАТО прошел в Вашингтоне с 9 по 11 июля в честь 75-летия со дня подписания Североатлантического договора в 1949 году. На повестке саммита были три большие темы: усиление роли блока в координации и финансировании военной помощи Украине, укрепление коллективной обороны и сдерживания для противодействия России, а также расширение партнерства со странами Азии на фоне нарастающего противостояния Запада и Китая. Текст совместной декларации участников саммита НАТО в Вашингтоне содержит пункт о "будущем Украины в альянсе" и заявляет о ее более интегрированном политическом статусе. Кроме того, в декларации говорится, что страны НАТО намерены продолжать поддерживать Киев "на его необратимом пути к полной евроатлантической интеграции", что подразумевает членство в НАТО. Документ отдельно подчеркивает, что главы МИД стран НАТО будут на ежегодной основе продолжать оценку прогресса реализуемых Украиной реформ. Глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов после саммита альянса заявил РИА Новости, что НАТО продолжит использовать Украину как расходный материал в геополитическом противостоянии с РФ. При этом, по его словам, здравомыслящие силы в Европе понимают, чем чревато дальнейшее вовлечение НАТО в украинский конфликт, а тем более заигрывание с вопросом членства Киева в альянсе.

https://ria.ru/20240918/finlyandiya-1973470521.html

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в мире, украина, россия, европа, роберт фицо, константин гаврилов, нато, словакия