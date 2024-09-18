https://ria.ru/20240918/naemnik-1973386328.html
Против наемника ВСУ из Новой Зеландии завели дело
Против наемника ВСУ из Новой Зеландии завели дело - РИА Новости, 18.09.2024
Против наемника ВСУ из Новой Зеландии завели дело
Следственный комитет России возбудил уголовное дело против воюющего за ВСУ наемника из Новой Зеландии, ему вменяют также убийство и теракт, сообщили РИА Новости РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T13:32
2024-09-18T13:32
2024-09-18T13:45
новая зеландия
россия
вооруженные силы украины
следственный комитет россии (ск рф)
специальная военная операция на украине
курская область
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Следственный комитет России возбудил уголовное дело против воюющего за ВСУ наемника из Новой Зеландии, ему вменяют также убийство и теракт, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ."Главным военным следственным управлением СК РФ возбуждено уголовное дело в отношении гражданина Новой Зеландии Джордана О'Брайана", - говорится в сообщении.Согласно сообщению, он подозревается в совершении преступлений, предусмотренных статьями об убийстве, о покушении на убийство, об умышленном повреждении чужого имущества, о теракте, о незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия и взрывчатых веществ, о посягательстве на жизнь правоохранителя, о применения насилия к представителю власти, о незаконном пересечении госграницы и о наемничестве.По данным следствия, О'Брайан являлся инструктором подразделений украинских вооруженных формирований, сейчас он лично принимает участие в вооруженном конфликте в качестве наемника.Отмечается, что О'Брайан и другие наемники вместе с украинскими силовиками, будучи вооруженными и используя взрывные устройства и военную технику, незаконно пересекли госграницу РФ и вторглись в Курскую область."После вторжения, преследуя цель устрашения населения, причинения значительного имущественного ущерба и дестабилизации деятельности органов власти, они совершали преступные действия, направленные на убийство и покушение на убийство гражданского населения", - добавили в ведомстве.В настоящее время следствие устанавливает местонахождение фигуранта и его соучастников. Подчеркивается, что в ходе расследования будут выявлены все обстоятельства преступлений и дана уголовно-правовая оценка действиям лиц, причастных к их совершению.
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https://ria.ru/20240915/marodery-1972779979.html
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новая зеландия, россия, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф), курская область
Новая Зеландия, Россия, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ), Специальная военная операция на Украине, Курская область
Против наемника ВСУ из Новой Зеландии завели дело
СК завел дело против наемника ВСУ из Новой Зеландии по обвинению в теракте
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Следственный комитет России возбудил уголовное дело против воюющего за ВСУ наемника из Новой Зеландии, ему вменяют также убийство и теракт, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ.
"Главным военным следственным управлением СК РФ возбуждено уголовное дело в отношении гражданина Новой Зеландии Джордана О'Брайана", - говорится в сообщении.
Согласно сообщению, он подозревается в совершении преступлений, предусмотренных статьями об убийстве, о покушении на убийство, об умышленном повреждении чужого имущества, о теракте, о незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия и взрывчатых веществ, о посягательстве на жизнь правоохранителя, о применения насилия к представителю власти, о незаконном пересечении госграницы и о наемничестве.
По данным следствия, О'Брайан являлся инструктором подразделений украинских вооруженных формирований, сейчас он лично принимает участие в вооруженном конфликте в качестве наемника.
Отмечается, что О'Брайан и другие наемники вместе с украинскими силовиками, будучи вооруженными и используя взрывные устройства и военную технику, незаконно пересекли госграницу РФ и вторглись в Курскую область
.
"После вторжения, преследуя цель устрашения населения, причинения значительного имущественного ущерба и дестабилизации деятельности органов власти, они совершали преступные действия, направленные на убийство и покушение на убийство гражданского населения", - добавили в ведомстве.
В настоящее время следствие устанавливает местонахождение фигуранта и его соучастников. Подчеркивается, что в ходе расследования будут выявлены все обстоятельства преступлений и дана уголовно-правовая оценка действиям лиц, причастных к их совершению.