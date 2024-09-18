https://ria.ru/20240918/naemnik-1973386328.html

Против наемника ВСУ из Новой Зеландии завели дело

Против наемника ВСУ из Новой Зеландии завели дело - РИА Новости, 18.09.2024

Против наемника ВСУ из Новой Зеландии завели дело

Следственный комитет России возбудил уголовное дело против воюющего за ВСУ наемника из Новой Зеландии, ему вменяют также убийство и теракт, сообщили РИА Новости РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T13:32

2024-09-18T13:32

2024-09-18T13:45

новая зеландия

россия

вооруженные силы украины

следственный комитет россии (ск рф)

специальная военная операция на украине

курская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1a/1968564023_0:295:3072:2023_1920x0_80_0_0_30585b0843d8f1e0925aa772f51bf0fb.jpg

МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Следственный комитет России возбудил уголовное дело против воюющего за ВСУ наемника из Новой Зеландии, ему вменяют также убийство и теракт, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ."Главным военным следственным управлением СК РФ возбуждено уголовное дело в отношении гражданина Новой Зеландии Джордана О'Брайана", - говорится в сообщении.Согласно сообщению, он подозревается в совершении преступлений, предусмотренных статьями об убийстве, о покушении на убийство, об умышленном повреждении чужого имущества, о теракте, о незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия и взрывчатых веществ, о посягательстве на жизнь правоохранителя, о применения насилия к представителю власти, о незаконном пересечении госграницы и о наемничестве.По данным следствия, О'Брайан являлся инструктором подразделений украинских вооруженных формирований, сейчас он лично принимает участие в вооруженном конфликте в качестве наемника.Отмечается, что О'Брайан и другие наемники вместе с украинскими силовиками, будучи вооруженными и используя взрывные устройства и военную технику, незаконно пересекли госграницу РФ и вторглись в Курскую область."После вторжения, преследуя цель устрашения населения, причинения значительного имущественного ущерба и дестабилизации деятельности органов власти, они совершали преступные действия, направленные на убийство и покушение на убийство гражданского населения", - добавили в ведомстве.В настоящее время следствие устанавливает местонахождение фигуранта и его соучастников. Подчеркивается, что в ходе расследования будут выявлены все обстоятельства преступлений и дана уголовно-правовая оценка действиям лиц, причастных к их совершению.

https://ria.ru/20240917/naemnik-1973180474.html

https://ria.ru/20240915/marodery-1972779979.html

https://ria.ru/20240911/naemnik-1972120398.html

новая зеландия

россия

курская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

новая зеландия, россия, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф), курская область