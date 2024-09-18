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В белгородском Муроме при обстреле пострадали два человека - РИА Новости, 18.09.2024
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11:19 18.09.2024 (обновлено: 11:49 18.09.2024) дополняется ...
https://ria.ru/20240918/murom-1973347040.html
В белгородском Муроме при обстреле пострадали два человека
В белгородском Муроме при обстреле пострадали два человека - РИА Новости, 18.09.2024
В белгородском Муроме при обстреле пострадали два человека
Два мирных жителя ранены в белгородском селе Муром в результате обстрела со стороны ВСУ, сообщил Гладков РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T11:19
2024-09-18T11:49
муром
вооруженные силы украины
происшествия
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Два мирных жителя ранены в белгородском селе Муром в результате обстрела со стороны ВСУ, сообщил Гладков
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муром, вооруженные силы украины, происшествия
Муром, Вооруженные силы Украины, Происшествия
В белгородском Муроме при обстреле пострадали два человека

В белгородском Муроме при обстреле со стороны ВСУ ранены два мирных жителя

© Фото : Настоящий Гладков/TelegramПоследствия украинского обстрела в селе Муром Белгородской области
Последствия украинского обстрела в селе Муром Белгородской области - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Последствия украинского обстрела в селе Муром Белгородской области
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Два мирных жителя ранены в белгородском селе Муром в результате обстрела со стороны ВСУ, сообщил Гладков
 
МуромВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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