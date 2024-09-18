https://ria.ru/20240918/murom-1973347040.html
В белгородском Муроме при обстреле пострадали два человека
В белгородском Муроме при обстреле пострадали два человека - РИА Новости, 18.09.2024
В белгородском Муроме при обстреле пострадали два человека
Два мирных жителя ранены в белгородском селе Муром в результате обстрела со стороны ВСУ, сообщил Гладков РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T11:19
2024-09-18T11:19
2024-09-18T11:49
муром
вооруженные силы украины
происшествия
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Два мирных жителя ранены в белгородском селе Муром в результате обстрела со стороны ВСУ, сообщил Гладков
муром
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
муром, вооруженные силы украины, происшествия
Муром, Вооруженные силы Украины, Происшествия
В белгородском Муроме при обстреле пострадали два человека
В белгородском Муроме при обстреле со стороны ВСУ ранены два мирных жителя