https://ria.ru/20240918/murom-1973347040.html

В белгородском Муроме при обстреле пострадали два человека

В белгородском Муроме при обстреле пострадали два человека - РИА Новости, 18.09.2024

В белгородском Муроме при обстреле пострадали два человека

Два мирных жителя ранены в белгородском селе Муром в результате обстрела со стороны ВСУ, сообщил Гладков РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T11:19

2024-09-18T11:19

2024-09-18T11:49

муром

вооруженные силы украины

происшествия

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Два мирных жителя ранены в белгородском селе Муром в результате обстрела со стороны ВСУ, сообщил Гладков

муром

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

муром, вооруженные силы украины, происшествия