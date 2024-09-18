https://ria.ru/20240918/moskva-1973449029.html

В Москве собрали более 4,2 миллиона гумпомощи жителям новых регионов

В Москве собрали более 4,2 миллиона гумпомощи жителям новых регионов - РИА Новости, 18.09.2024

В Москве собрали более 4,2 миллиона гумпомощи жителям новых регионов

Свыше 4,2 миллиона товаров собрали в Москве для помощи жителям новых регионов и приграничных территорий, сообщается на сайте мэра и правительства. РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T16:20

2024-09-18T16:20

2024-09-18T16:20

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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Свыше 4,2 миллиона товаров собрали в Москве для помощи жителям новых регионов и приграничных территорий, сообщается на сайте мэра и правительства. "С начала работы штабов "Москва помогает" жители столицы собрали более 4,2 миллиона единиц гуманитарных товаров. Их отправляют в новые и приграничные регионы России. Более 67,7 тысячи горожан и 597 столичных организаций передали в пункты приема продукты, одежду, детские товары и другие предметы первой необходимости", - говорится в сообщении на сайте. Отмечается, что продукты питания составляют основную часть гуманитарного груза. В пункты сбора москвичи передали уже более 1,1 миллиона единиц таких товаров. Для детей привезли уже более 700 тысяч необходимых товаров. Для учебы и творчества упаковали более 960 тысяч единиц канцелярских принадлежностей - это ручки, карандаши, фломастеры, краски, альбомы, тетради и другие товары. "В столице открыто 14 пунктов приема продуктов и товаров первой необходимости в рамках акции "Москва помогает". Большинство из них открыто ежедневно с 10.00 до 19.00. Карту расположения и время работы штабов можно посмотреть на сайте акции и выбрать ближайший", - уточняется в сообщении.

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общество, москва, россия, сво