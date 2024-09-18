https://ria.ru/20240918/moskva-1973327286.html

Двадцать шесть подземных переходов отремонтируют в Москве в этом году

Двадцать шесть подземных переходов отремонтируют в Москве в этом году - РИА Новости, 18.09.2024

Двадцать шесть подземных переходов отремонтируют в Москве в этом году

Специалисты комплекса городского хозяйства отремонтируют в этом году 26 подземных пешеходных переходов, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и... РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T09:54

2024-09-18T09:54

2024-09-18T09:54

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москва

зеленоград

петр бирюков

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства отремонтируют в этом году 26 подземных пешеходных переходов, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Содержанию подземных пешеходных переходов в нормативном состоянии уделяется особое внимание, регулярно проводятся их обследования и при необходимости принимается решение о текущем или капитальном ремонте. В этом году обновим в общей сложности 26 таких сооружений, в том числе, "Комсомольский" около площади трех вокзалов, "Крылатский", переходы на Центральном проспекте Зеленограда и Боровском шоссе, переход в аэропорту "Внуково" и ряд других", – отметил Бирюков. Заместитель мэра подчеркнул, что работы проводятся поэтапно, поэтому часть каждого сооружения обязательно открыта для прохода пешеходов. "В рамках проектов производим замену облицовки стен, парапетов и лестничных сходов, ремонтируем напольное покрытие, ступени и переходные площадки, меняем светильники. Кроме того, приводим в порядок системы электрооборудования, водоотведения, отопления и вентиляции, служебные помещения", – рассказал Бирюков. Он напомнил, что всего за 10 лет в Москве капитально отремонтировали почти 300 подземных пешеходных переходов.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, зеленоград, петр бирюков, городское хозяйство москвы