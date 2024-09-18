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Двадцать шесть подземных переходов отремонтируют в Москве в этом году
Двадцать шесть подземных переходов отремонтируют в Москве в этом году - РИА Новости, 18.09.2024
Двадцать шесть подземных переходов отремонтируют в Москве в этом году
Специалисты комплекса городского хозяйства отремонтируют в этом году 26 подземных пешеходных переходов, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и... РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T09:54
2024-09-18T09:54
2024-09-18T09:54
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МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства отремонтируют в этом году 26 подземных пешеходных переходов, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Содержанию подземных пешеходных переходов в нормативном состоянии уделяется особое внимание, регулярно проводятся их обследования и при необходимости принимается решение о текущем или капитальном ремонте. В этом году обновим в общей сложности 26 таких сооружений, в том числе, "Комсомольский" около площади трех вокзалов, "Крылатский", переходы на Центральном проспекте Зеленограда и Боровском шоссе, переход в аэропорту "Внуково" и ряд других", – отметил Бирюков. Заместитель мэра подчеркнул, что работы проводятся поэтапно, поэтому часть каждого сооружения обязательно открыта для прохода пешеходов. "В рамках проектов производим замену облицовки стен, парапетов и лестничных сходов, ремонтируем напольное покрытие, ступени и переходные площадки, меняем светильники. Кроме того, приводим в порядок системы электрооборудования, водоотведения, отопления и вентиляции, служебные помещения", – рассказал Бирюков. Он напомнил, что всего за 10 лет в Москве капитально отремонтировали почти 300 подземных пешеходных переходов.
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, зеленоград, петр бирюков, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Зеленоград, Петр Бирюков, Городское хозяйство Москвы
МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства отремонтируют в этом году 26 подземных пешеходных переходов, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Содержанию подземных пешеходных переходов в нормативном состоянии уделяется особое внимание, регулярно проводятся их обследования и при необходимости принимается решение о текущем или капитальном ремонте. В этом году обновим в общей сложности 26 таких сооружений, в том числе, "Комсомольский" около площади трех вокзалов, "Крылатский", переходы на Центральном проспекте Зеленограда и Боровском шоссе, переход в аэропорту "Внуково" и ряд других", – отметил Бирюков.
Заместитель мэра подчеркнул, что работы проводятся поэтапно, поэтому часть каждого сооружения обязательно открыта для прохода пешеходов.
"В рамках проектов производим замену облицовки стен, парапетов и лестничных сходов, ремонтируем напольное покрытие, ступени и переходные площадки, меняем светильники. Кроме того, приводим в порядок системы электрооборудования, водоотведения, отопления и вентиляции, служебные помещения", – рассказал Бирюков
.
Он напомнил, что всего за 10 лет в Москве капитально отремонтировали почти 300 подземных пешеходных переходов.