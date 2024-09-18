https://ria.ru/20240918/moskva-1973319237.html
В Москве проверят информацию о применении насилия к ребенку в школе
В Москве проверят информацию о применении насилия к ребенку в школе - РИА Новости, 18.09.2024
В Москве проверят информацию о применении насилия к ребенку в школе
Департамент образования и науки Москвы проводит проверку в связи с информацией о применении физической силы к ребенку в коррекционной школе №1708, сообщается в... РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T08:45
2024-09-18T08:45
2024-09-18T08:48
происшествия
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Департамент образования и науки Москвы проводит проверку в связи с информацией о применении физической силы к ребенку в коррекционной школе №1708, сообщается в Telegram-канале ведомства. Ранее СМИ сообщали, что в одной из коррекционных школ Москвы ребенок с особенностями развития якобы получил серьезные травмы и ушибы. "В настоящее время департамент образования и науки Москвы проводит проверку в связи с информацией о травме ученика специальной коррекционной школы №1708. До выяснения всех обстоятельств произошедшего педагог отстранена от работы. Если по итогу проверки будет подтверждено, что воспитатель действительно применила физическую силу к ребенку, она будет привлечена к ответственности в соответствии с законодательством", - говорится в сообщении. В ведомстве подчеркнули, что любое применение физической силы по отношению к детям абсолютно недопустимо и не имеет никаких оправданий. "Также мы сотрудничаем с правоохранительными органами, которые проводят собственное расследование", - уточняется в сообщении.
https://ria.ru/20240502/prokuratura-1943415404.html
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происшествия, москва
В Москве проверят информацию о применении насилия к ребенку в школе
В Москве проверят данные о применении насилия к ребенку в коррекционной школе
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости.
Департамент образования и науки Москвы проводит проверку в связи с информацией о применении физической силы к ребенку в коррекционной школе №1708, сообщается в Telegram-канале
ведомства.
Ранее СМИ сообщали, что в одной из коррекционных школ Москвы ребенок с особенностями развития якобы получил серьезные травмы и ушибы.
"В настоящее время департамент образования и науки Москвы проводит проверку в связи с информацией о травме ученика специальной коррекционной школы №1708. До выяснения всех обстоятельств произошедшего педагог отстранена от работы. Если по итогу проверки будет подтверждено, что воспитатель действительно применила физическую силу к ребенку, она будет привлечена к ответственности в соответствии с законодательством", - говорится в сообщении.
В ведомстве подчеркнули, что любое применение физической силы по отношению к детям абсолютно недопустимо и не имеет никаких оправданий. "Также мы сотрудничаем с правоохранительными органами, которые проводят собственное расследование", - уточняется в сообщении.