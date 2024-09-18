https://ria.ru/20240918/moskva-1973319237.html

В Москве проверят информацию о применении насилия к ребенку в школе

В Москве проверят информацию о применении насилия к ребенку в школе - РИА Новости, 18.09.2024

В Москве проверят информацию о применении насилия к ребенку в школе

Департамент образования и науки Москвы проводит проверку в связи с информацией о применении физической силы к ребенку в коррекционной школе №1708, сообщается в... РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T08:45

2024-09-18T08:45

2024-09-18T08:48

происшествия

москва

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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Департамент образования и науки Москвы проводит проверку в связи с информацией о применении физической силы к ребенку в коррекционной школе №1708, сообщается в Telegram-канале ведомства. Ранее СМИ сообщали, что в одной из коррекционных школ Москвы ребенок с особенностями развития якобы получил серьезные травмы и ушибы. "В настоящее время департамент образования и науки Москвы проводит проверку в связи с информацией о травме ученика специальной коррекционной школы №1708. До выяснения всех обстоятельств произошедшего педагог отстранена от работы. Если по итогу проверки будет подтверждено, что воспитатель действительно применила физическую силу к ребенку, она будет привлечена к ответственности в соответствии с законодательством", - говорится в сообщении. В ведомстве подчеркнули, что любое применение физической силы по отношению к детям абсолютно недопустимо и не имеет никаких оправданий. "Также мы сотрудничаем с правоохранительными органами, которые проводят собственное расследование", - уточняется в сообщении.

https://ria.ru/20240502/prokuratura-1943415404.html

https://ria.ru/20240913/krym-1972494265.html

москва

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва