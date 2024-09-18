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Мосгорсуд отклонил жалобу "королевы марафонов" на продление ареста - РИА Новости, 18.09.2024
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14:04 18.09.2024
https://ria.ru/20240918/mosgorsud-1973398462.html
Мосгорсуд отклонил жалобу "королевы марафонов" на продление ареста
Мосгорсуд отклонил жалобу "королевы марафонов" на продление ареста - РИА Новости, 18.09.2024
Мосгорсуд отклонил жалобу "королевы марафонов" на продление ареста
Мосгорсуд признал законным продление до февраля срока ареста "королеве марафонов" Елене Блиновской по делу о неуплате налогов, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T14:04
2024-09-18T14:04
происшествия
жкх
елена блиновская
московский городской суд
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МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. Мосгорсуд признал законным продление до февраля срока ареста "королеве марафонов" Елене Блиновской по делу о неуплате налогов, сообщили РИА Новости в суде. "Суд отклонил апелляционную жалобу защиты на продление меры пресечения", - сказали в суде. Савеловский суд столицы, где уже идут слушания дела по существу, в середине августа оставил Блиновскую в СИЗО еще на полгода - до 2 февраля. Следующее заседание состоится 26 сентября. По данным следствия, Блиновская при посредничестве супруга уклонилась от уплаты налогов в размере 906 миллионов рублей, из которых они незаконно легализовали 716 миллионов. Кроме того, считает следствие, Блиновская совершила неправомерный оборот средств платежей, приобретя доступ к электронному средству платежей двух подконтрольных юридических лиц и без ведома их генеральных директоров осуществляла платежи по счетам данных организаций для легализации денег. Блиновская была задержана в апреле 2023 года, сперва ее посадили под домашний арест, но затем из-за нарушения его условий отправили в СИЗО.
https://ria.ru/20240912/podrobnosti-1972305419.html
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происшествия, жкх, елена блиновская, московский городской суд
Происшествия, ЖКХ, Елена Блиновская, Московский городской суд
Мосгорсуд отклонил жалобу "королевы марафонов" на продление ареста

Мосгорсуд признал законным продление ареста Блиновской до февраля

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкЕлена Блиновская
Елена Блиновская - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Елена Блиновская. Архивное фото
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МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. Мосгорсуд признал законным продление до февраля срока ареста "королеве марафонов" Елене Блиновской по делу о неуплате налогов, сообщили РИА Новости в суде.
"Суд отклонил апелляционную жалобу защиты на продление меры пресечения", - сказали в суде.
Елена Блиновская в зале суда - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
Стали известны подробности дела мужа "королевы марафонов" Блиновского
12 сентября, 14:59
Савеловский суд столицы, где уже идут слушания дела по существу, в середине августа оставил Блиновскую в СИЗО еще на полгода - до 2 февраля. Следующее заседание состоится 26 сентября.
По данным следствия, Блиновская при посредничестве супруга уклонилась от уплаты налогов в размере 906 миллионов рублей, из которых они незаконно легализовали 716 миллионов. Кроме того, считает следствие, Блиновская совершила неправомерный оборот средств платежей, приобретя доступ к электронному средству платежей двух подконтрольных юридических лиц и без ведома их генеральных директоров осуществляла платежи по счетам данных организаций для легализации денег.
Блиновская была задержана в апреле 2023 года, сперва ее посадили под домашний арест, но затем из-за нарушения его условий отправили в СИЗО.
Елена Блиновская в Московском городском суде - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
Блиновская частично признала вину в неуплате налогов
30 августа, 16:28
 
ПроисшествияЖКХЕлена БлиновскаяМосковский городской суд
 
 
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