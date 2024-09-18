https://ria.ru/20240918/mosgorsud-1973398462.html
Мосгорсуд отклонил жалобу "королевы марафонов" на продление ареста
Мосгорсуд отклонил жалобу "королевы марафонов" на продление ареста - РИА Новости, 18.09.2024
Мосгорсуд отклонил жалобу "королевы марафонов" на продление ареста
Мосгорсуд признал законным продление до февраля срока ареста "королеве марафонов" Елене Блиновской по делу о неуплате налогов, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T14:04
2024-09-18T14:04
2024-09-18T14:04
происшествия
жкх
елена блиновская
московский городской суд
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МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. Мосгорсуд признал законным продление до февраля срока ареста "королеве марафонов" Елене Блиновской по делу о неуплате налогов, сообщили РИА Новости в суде. "Суд отклонил апелляционную жалобу защиты на продление меры пресечения", - сказали в суде. Савеловский суд столицы, где уже идут слушания дела по существу, в середине августа оставил Блиновскую в СИЗО еще на полгода - до 2 февраля. Следующее заседание состоится 26 сентября. По данным следствия, Блиновская при посредничестве супруга уклонилась от уплаты налогов в размере 906 миллионов рублей, из которых они незаконно легализовали 716 миллионов. Кроме того, считает следствие, Блиновская совершила неправомерный оборот средств платежей, приобретя доступ к электронному средству платежей двух подконтрольных юридических лиц и без ведома их генеральных директоров осуществляла платежи по счетам данных организаций для легализации денег. Блиновская была задержана в апреле 2023 года, сперва ее посадили под домашний арест, но затем из-за нарушения его условий отправили в СИЗО.
https://ria.ru/20240912/podrobnosti-1972305419.html
https://ria.ru/20240830/blinovskaya--1969537632.html
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происшествия, жкх, елена блиновская, московский городской суд
Происшествия, ЖКХ, Елена Блиновская, Московский городской суд
Мосгорсуд отклонил жалобу "королевы марафонов" на продление ареста
Мосгорсуд признал законным продление ареста Блиновской до февраля
МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. Мосгорсуд признал законным продление до февраля срока ареста "королеве марафонов" Елене Блиновской по делу о неуплате налогов, сообщили РИА Новости в суде.
"Суд отклонил апелляционную жалобу защиты на продление меры пресечения", - сказали в суде.
Савеловский суд столицы, где уже идут слушания дела по существу, в середине августа оставил Блиновскую в СИЗО еще на полгода - до 2 февраля. Следующее заседание состоится 26 сентября.
По данным следствия, Блиновская при посредничестве супруга уклонилась от уплаты налогов в размере 906 миллионов рублей, из которых они незаконно легализовали 716 миллионов. Кроме того, считает следствие, Блиновская совершила неправомерный оборот средств платежей, приобретя доступ к электронному средству платежей двух подконтрольных юридических лиц и без ведома их генеральных директоров осуществляла платежи по счетам данных организаций для легализации денег.
Блиновская была задержана в апреле 2023 года, сперва ее посадили под домашний арест, но затем из-за нарушения его условий отправили в СИЗО.