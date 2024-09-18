https://ria.ru/20240918/mosgorsud-1973398462.html

Мосгорсуд отклонил жалобу "королевы марафонов" на продление ареста

Мосгорсуд отклонил жалобу "королевы марафонов" на продление ареста - РИА Новости, 18.09.2024

Мосгорсуд отклонил жалобу "королевы марафонов" на продление ареста

Мосгорсуд признал законным продление до февраля срока ареста "королеве марафонов" Елене Блиновской по делу о неуплате налогов, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T14:04

2024-09-18T14:04

2024-09-18T14:04

происшествия

жкх

елена блиновская

московский городской суд

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МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. Мосгорсуд признал законным продление до февраля срока ареста "королеве марафонов" Елене Блиновской по делу о неуплате налогов, сообщили РИА Новости в суде. "Суд отклонил апелляционную жалобу защиты на продление меры пресечения", - сказали в суде. Савеловский суд столицы, где уже идут слушания дела по существу, в середине августа оставил Блиновскую в СИЗО еще на полгода - до 2 февраля. Следующее заседание состоится 26 сентября. По данным следствия, Блиновская при посредничестве супруга уклонилась от уплаты налогов в размере 906 миллионов рублей, из которых они незаконно легализовали 716 миллионов. Кроме того, считает следствие, Блиновская совершила неправомерный оборот средств платежей, приобретя доступ к электронному средству платежей двух подконтрольных юридических лиц и без ведома их генеральных директоров осуществляла платежи по счетам данных организаций для легализации денег. Блиновская была задержана в апреле 2023 года, сперва ее посадили под домашний арест, но затем из-за нарушения его условий отправили в СИЗО.

https://ria.ru/20240912/podrobnosti-1972305419.html

https://ria.ru/20240830/blinovskaya--1969537632.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, жкх, елена блиновская, московский городской суд