Оппозиция в Молдавии просит открыть больше избирательных участков в России
Молдавские социалисты попросили открыть больше избирательных участков в России
© Sputnik / Михай Карауш
Здание парламента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
КИШИНЕВ, 18 сен - РИА Новости. Оппозиционная в Молдавии Партия социалистов обратилась в Апелляционную палату Кишинева с просьбой увеличить количество участков на президентских выборах для избирателей, проживающих в России, сообщила пресс-служба политсилы в Telegram-канале.
Ранее ЦИК Молдавии сократил число избирательных участков для своих граждан, проживающих в России, более чем втрое, вместо семнадцати их стало пять. На президентских выборах 2020 года и на парламентских выборах 2021 года Молдавия открывала в России 17 избирательных участков.
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"Партия социалистов Республики Молдова обратилась в Апелляционную палату Кишинева с просьбой пересмотреть количество избирательных участков, открываемых в Российской Федерации для выборов президента Республики Молдова 20 октября 2024 года. Запрос в судебную инстанцию был вызван многочисленными обращениями представителей молдавской диаспоры, молдавских граждан, проживающих или находящихся в настоящее время в России", - говорится в сообщении партии.
Поясняется, что, согласно официальным данным, в этом году предварительно изъявили свое желание принять участие в выборах 8 236 молдаван, проживающих в РФ. Тем не менее в России открывается всего пять избирательных участков, а, к примеру, в Италии, где предварительно изъявили желание принять участие в выборах 2 495 человек, будет организовано 60 избирательных участков.
"Учитывая, что на территории Российской Федерации постоянно проживает, по разным данным, около 400 тысяч граждан Молдовы, социалисты считают, что право граждан на участие в выборах в Российской Федерации необоснованно ограничено", - подчеркивается в сообщении.
Очередные выборы президента Молдавии пройдут 20 октября - в один день с референдумом о вступлении в ЕС.
Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Москва призывает Кишинёв прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена на дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.
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