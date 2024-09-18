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Правительство Молдавии инициировало отставку Охладчука
Правительство Молдавии инициировало отставку Охладчука - РИА Новости, 18.09.2024
Правительство Молдавии инициировало отставку Охладчука
Правительство Молдавии инициировало отставку начальника главного штаба и командующего национальной армией бригадного генерала Эдуарда Охладчука, сообщил в среду РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T12:07
2024-09-18T12:07
2024-09-18T12:07
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КИШИНЕВ, 18 сен - РИА Новости. Правительство Молдавии инициировало отставку начальника главного штаба и командующего национальной армией бригадного генерала Эдуарда Охладчука, сообщил в среду премьер-министр Дорин Речан. В ходе заседания правительства руководство молдавского минобороны предложило президенту республики Майе Санду подписать указ об увольнении Охладчука с должности начальника командующего армии, не объяснив причин такого предложения. "Принято единогласно", - заявил Речан во время заседания, которое шло в прямом эфире на странице правительства в соцсети. Охладчук был назначен на должность 8 ноября 2021 года.
https://ria.ru/20240915/moldavija-1972817858.html
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в мире, молдавия, дорин речан, майя санду
В мире, Молдавия, Дорин Речан, Майя Санду
Правительство Молдавии инициировало отставку Охладчука
Правительство Молдавии инициировало отставку командующего армией Охладчука