https://ria.ru/20240918/moldaviya-1973357445.html

Правительство Молдавии инициировало отставку Охладчука

Правительство Молдавии инициировало отставку Охладчука - РИА Новости, 18.09.2024

Правительство Молдавии инициировало отставку Охладчука

Правительство Молдавии инициировало отставку начальника главного штаба и командующего национальной армией бригадного генерала Эдуарда Охладчука, сообщил в среду РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T12:07

2024-09-18T12:07

2024-09-18T12:07

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молдавия

дорин речан

майя санду

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КИШИНЕВ, 18 сен - РИА Новости. Правительство Молдавии инициировало отставку начальника главного штаба и командующего национальной армией бригадного генерала Эдуарда Охладчука, сообщил в среду премьер-министр Дорин Речан. В ходе заседания правительства руководство молдавского минобороны предложило президенту республики Майе Санду подписать указ об увольнении Охладчука с должности начальника командующего армии, не объяснив причин такого предложения. "Принято единогласно", - заявил Речан во время заседания, которое шло в прямом эфире на странице правительства в соцсети. Охладчук был назначен на должность 8 ноября 2021 года.

https://ria.ru/20240915/moldavija-1972817858.html

https://ria.ru/20240916/evropa-1972942210.html

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в мире, молдавия, дорин речан, майя санду