Рейтинг@Mail.ru
Правительство Молдавии инициировало отставку Охладчука - РИА Новости, 18.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:07 18.09.2024
https://ria.ru/20240918/moldaviya-1973357445.html
Правительство Молдавии инициировало отставку Охладчука
Правительство Молдавии инициировало отставку Охладчука - РИА Новости, 18.09.2024
Правительство Молдавии инициировало отставку Охладчука
Правительство Молдавии инициировало отставку начальника главного штаба и командующего национальной армией бригадного генерала Эдуарда Охладчука, сообщил в среду РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T12:07
2024-09-18T12:07
в мире
молдавия
дорин речан
майя санду
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853946035_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_4b23b93ae17cdc5902eee7c266174885.jpg
КИШИНЕВ, 18 сен - РИА Новости. Правительство Молдавии инициировало отставку начальника главного штаба и командующего национальной армией бригадного генерала Эдуарда Охладчука, сообщил в среду премьер-министр Дорин Речан. В ходе заседания правительства руководство молдавского минобороны предложило президенту республики Майе Санду подписать указ об увольнении Охладчука с должности начальника командующего армии, не объяснив причин такого предложения. "Принято единогласно", - заявил Речан во время заседания, которое шло в прямом эфире на странице правительства в соцсети. Охладчук был назначен на должность 8 ноября 2021 года.
https://ria.ru/20240915/moldavija-1972817858.html
https://ria.ru/20240916/evropa-1972942210.html
молдавия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853946035_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_60f73bef1d69f9d9924d57a09ffcf24b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, дорин речан, майя санду
В мире, Молдавия, Дорин Речан, Майя Санду
Правительство Молдавии инициировало отставку Охладчука

Правительство Молдавии инициировало отставку командующего армией Охладчука

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии
Флаги Молдавии - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
© Sputnik / Михай Карауш
Перейти в медиабанк
Флаги Молдавии. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 18 сен - РИА Новости. Правительство Молдавии инициировало отставку начальника главного штаба и командующего национальной армией бригадного генерала Эдуарда Охладчука, сообщил в среду премьер-министр Дорин Речан.
В ходе заседания правительства руководство молдавского минобороны предложило президенту республики Майе Санду подписать указ об увольнении Охладчука с должности начальника командующего армии, не объяснив причин такого предложения.
Прохожие у здания правительства Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 15.09.2024
В Молдавии молодежь выступает против евроинтеграции, рассказала оппозиция
15 сентября, 14:57
"Принято единогласно", - заявил Речан во время заседания, которое шло в прямом эфире на странице правительства в соцсети.
Охладчук был назначен на должность 8 ноября 2021 года.
Сторонники оппозиционного в стране блока Победа у здания ЦИК в Кишиневе, Молдавия - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
Молдавская и болгарская оппозиция договорилась противостоять Западу
16 сентября, 13:32
 
В миреМолдавияДорин РечанМайя Санду
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала