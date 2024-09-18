https://ria.ru/20240918/minoborony-1973496105.html
ВС России уничтожили подразделения ВСУ в Курской области при помощи дрона
ВС России уничтожили подразделения ВСУ в Курской области при помощи дрона - РИА Новости, 18.09.2024
ВС России уничтожили подразделения ВСУ в Курской области при помощи дрона
Минобороны России опубликовало видеоролик с кадрами уничтожения скопления живой силы ВСУ в лесополосе операторами боевых дронов группировки войск "Север" в... РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T19:05
2024-09-18T19:05
2024-09-18T19:37
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Минобороны России опубликовало видеоролик с кадрами уничтожения скопления живой силы ВСУ в лесополосе операторами боевых дронов группировки войск "Север" в приграничном районе Курской области. "Средствами воздушной разведки одного из подразделений группировки войск "Север" было обнаружено скопление живой силы ВСУ в лесополосе в приграничном районе Курской области", - говорится в описании к видео. Отмечается, что после анализа полученных разведданных было принято решение об огневом воздействии по противнику. "В режиме реального времени средствами объективного контроля фиксировалось уничтожение личного состава противника", - уточнили в МО РФ. На опубликованном видеоролике показано, как беспилотник сбрасывает три боеприпаса, после их падения видны взрывы.
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Операторы боевых дронов уничтожают скопление живой силы ВСУ в Курской области
Операторы боевых дронов группировки «Север» уничтожили скопление живой силы ВСУ в приграничном районе Курской области.
2024-09-18T19:05
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PT0M29S
РИА Новости
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Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ
ВС России уничтожили подразделения ВСУ в Курской области при помощи дрона
Минобороны показало кадры уничтожения скопления ВСУ в курской лесополосе
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Минобороны России опубликовало видеоролик с кадрами уничтожения скопления живой силы ВСУ в лесополосе операторами боевых дронов группировки войск "Север" в приграничном районе Курской области.
"Средствами воздушной разведки одного из подразделений группировки войск "Север" было обнаружено скопление живой силы ВСУ в лесополосе в приграничном районе Курской области", - говорится в описании к видео.
Отмечается, что после анализа полученных разведданных было принято решение об огневом воздействии по противнику.
"В режиме реального времени средствами объективного контроля фиксировалось уничтожение личного состава противника", - уточнили в МО РФ.
На опубликованном видеоролике показано, как беспилотник сбрасывает три боеприпаса, после их падения видны взрывы.