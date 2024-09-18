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ВС России уничтожили подразделения ВСУ в Курской области при помощи дрона - РИА Новости, 18.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
19:05 18.09.2024 (обновлено: 19:37 18.09.2024)
https://ria.ru/20240918/minoborony-1973496105.html
ВС России уничтожили подразделения ВСУ в Курской области при помощи дрона
ВС России уничтожили подразделения ВСУ в Курской области при помощи дрона - РИА Новости, 18.09.2024
ВС России уничтожили подразделения ВСУ в Курской области при помощи дрона
Минобороны России опубликовало видеоролик с кадрами уничтожения скопления живой силы ВСУ в лесополосе операторами боевых дронов группировки войск "Север" в... РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T19:05
2024-09-18T19:37
специальная военная операция на украине
россия
курская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Минобороны России опубликовало видеоролик с кадрами уничтожения скопления живой силы ВСУ в лесополосе операторами боевых дронов группировки войск "Север" в приграничном районе Курской области. "Средствами воздушной разведки одного из подразделений группировки войск "Север" было обнаружено скопление живой силы ВСУ в лесополосе в приграничном районе Курской области", - говорится в описании к видео. Отмечается, что после анализа полученных разведданных было принято решение об огневом воздействии по противнику. "В режиме реального времени средствами объективного контроля фиксировалось уничтожение личного состава противника", - уточнили в МО РФ. На опубликованном видеоролике показано, как беспилотник сбрасывает три боеприпаса, после их падения видны взрывы.
https://ria.ru/20240918/kurskaya-1973402613.html
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Операторы боевых дронов уничтожают скопление живой силы ВСУ в Курской области
Операторы боевых дронов группировки «Север» уничтожили скопление живой силы ВСУ в приграничном районе Курской области.
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россия, курская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ
ВС России уничтожили подразделения ВСУ в Курской области при помощи дрона

Минобороны показало кадры уничтожения скопления ВСУ в курской лесополосе

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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Минобороны России опубликовало видеоролик с кадрами уничтожения скопления живой силы ВСУ в лесополосе операторами боевых дронов группировки войск "Север" в приграничном районе Курской области.
"Средствами воздушной разведки одного из подразделений группировки войск "Север" было обнаружено скопление живой силы ВСУ в лесополосе в приграничном районе Курской области", - говорится в описании к видео.
Отмечается, что после анализа полученных разведданных было принято решение об огневом воздействии по противнику.
"В режиме реального времени средствами объективного контроля фиксировалось уничтожение личного состава противника", - уточнили в МО РФ.
На опубликованном видеоролике показано, как беспилотник сбрасывает три боеприпаса, после их падения видны взрывы.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы РФ
 
 
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