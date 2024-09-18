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ВС России нанесли удары по резервам ВСУ в Сумской области

ВС России нанесли удары по резервам ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 18.09.2024

ВС России нанесли удары по резервам ВСУ в Сумской области

Российская авиация и ракетные войска нанесли удары по сосредоточениям резервов 10 украинских бригад в 17 районах Сумской области, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T14:24

2024-09-18T14:24

2024-09-18T14:24

специальная военная операция на украине

сумская область

вооруженные силы украины

украина

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Российская авиация и ракетные войска нанесли удары по сосредоточениям резервов 10 украинских бригад в 17 районах Сумской области, сообщило Минобороны РФ. "Оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками нанесены удары по районам сосредоточения в Сумской области и резервам 21-й, 22-й, 41-й и 115-й механизированных, 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 1-ой бригады нацгвардии, а также 103-й, 106-й, 107-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Беловоды, Глухов, Кондратовка, Катериновка, Малушино, Могрица, Мазевка, Новоивановка, Ободы, Павловка, Речки, Руднево, Сумы, Степное, Шалыгино, Хотень и Юнаковка", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240918/spetsoperatsiya-1973402869.html

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сумская область, вооруженные силы украины, украина, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)