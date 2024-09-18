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Группировка "Восток" заняла более выгодные рубежи и позиции
Группировка "Восток" заняла более выгодные рубежи и позиции - РИА Новости, 18.09.2024
Группировка "Восток" заняла более выгодные рубежи и позиции
Украинские формирования за сутки потеряли свыше 100 военнослужащих и БМП в зоне ответственности группировки войск "Восток", сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T12:36
2024-09-18T12:36
2024-09-18T12:36
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Украинские формирования за сутки потеряли свыше 100 военнослужащих и БМП в зоне ответственности группировки войск "Восток", сообщило Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям 72-ймеханизированной, 58-й мотопехотной бригад ВСУ и 118-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Угледар, Доброволье, Шахтерское и Золотая Нива Донецкой Народной Республики. Отражена контратака штурмовой группы 72-й бригады теробороны", - говорится в сообщении.Противник потерял свыше 100 военнослужащих, боевую машину пехоты и пять автомобилей, уточнили в ведомстве.
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Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Группировка "Восток" заняла более выгодные рубежи и позиции
Минобороны: ВСУ потеряли более 100 военных в зоне ответственности "Востока"