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Группировка "Восток" заняла более выгодные рубежи и позиции - РИА Новости, 18.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:36 18.09.2024
https://ria.ru/20240918/minoborony-1973364835.html
Группировка "Восток" заняла более выгодные рубежи и позиции
Группировка "Восток" заняла более выгодные рубежи и позиции - РИА Новости, 18.09.2024
Группировка "Восток" заняла более выгодные рубежи и позиции
Украинские формирования за сутки потеряли свыше 100 военнослужащих и БМП в зоне ответственности группировки войск "Восток", сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T12:36
2024-09-18T12:36
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Украинские формирования за сутки потеряли свыше 100 военнослужащих и БМП в зоне ответственности группировки войск "Восток", сообщило Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям 72-ймеханизированной, 58-й мотопехотной бригад ВСУ и 118-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Угледар, Доброволье, Шахтерское и Золотая Нива Донецкой Народной Республики. Отражена контратака штурмовой группы 72-й бригады теробороны", - говорится в сообщении.Противник потерял свыше 100 военнослужащих, боевую машину пехоты и пять автомобилей, уточнили в ведомстве.
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россия, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Группировка "Восток" заняла более выгодные рубежи и позиции

Минобороны: ВСУ потеряли более 100 военных в зоне ответственности "Востока"

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий в зоне проведения спецоперации
Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Украинские формирования за сутки потеряли свыше 100 военнослужащих и БМП в зоне ответственности группировки войск "Восток", сообщило Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям 72-ймеханизированной, 58-й мотопехотной бригад ВСУ и 118-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Угледар, Доброволье, Шахтерское и Золотая Нива Донецкой Народной Республики. Отражена контратака штурмовой группы 72-й бригады теробороны", - говорится в сообщении.
Противник потерял свыше 100 военнослужащих, боевую машину пехоты и пять автомобилей, уточнили в ведомстве.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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