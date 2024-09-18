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Группировка "Центр" продолжила продвижение в глубину обороны ВСУ
Группировка "Центр" продолжила продвижение в глубину обороны ВСУ - РИА Новости, 18.09.2024
Группировка "Центр" продолжила продвижение в глубину обороны ВСУ
Подразделения группировки российских войск "Центр" за сутки отразили 10 контратак ВСУ, противник потерял свыше 500 военнослужащих, боевую машину пехоты Marder... РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T12:32
2024-09-18T12:32
2024-09-18T12:40
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Центр" за сутки отразили 10 контратак ВСУ, противник потерял свыше 500 военнослужащих, боевую машину пехоты Marder немецкого производства и две боевые бронированные машины "Казак", сообщило Минобороны РФ.По данным ведомства, силы группировки продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированиям 53-й, 59-й, 96-й, 118-й, 151-ймеханизированных бригад, 78-го десантно-штурмового полка ВСУ и 119-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Щербиновка, Красноармейск, Петровка, Миролюбовка, Розовка, Курдюмовка, Курахово, Селидово и Димитров Донецкой Народной Республики."Отражены 10 контратак штурмовых групп 425 штурмового батальона, 32-й, 100-й механизированных, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ, 5-й бригады спецназначения, штурмовой бригады "Лють" национальной полиции Украины, 3-й и 12-й бригад нацгвардии. Потери противника составили свыше 500 военнослужащих, боевая машина пехоты Marder производства ФРГ, две боевые бронированные машины "Казак", два пикапа, две 122-мм гаубицы Д-30, 100-мм противотанковая пушка "Рапира", - говорится в сообщении министерства.
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россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая народная республика
Россия, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Донецкая Народная Республика
Группировка "Центр" продолжила продвижение в глубину обороны ВСУ
Минобороны: ВСУ потеряли более 500 военных в зоне ответственности "Центра"