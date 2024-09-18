https://ria.ru/20240918/minoborony-1973364133.html

Группировка "Центр" продолжила продвижение в глубину обороны ВСУ

Группировка "Центр" продолжила продвижение в глубину обороны ВСУ - РИА Новости, 18.09.2024

Группировка "Центр" продолжила продвижение в глубину обороны ВСУ

Подразделения группировки российских войск "Центр" за сутки отразили 10 контратак ВСУ, противник потерял свыше 500 военнослужащих, боевую машину пехоты Marder... РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T12:32

2024-09-18T12:32

2024-09-18T12:40

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вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Центр" за сутки отразили 10 контратак ВСУ, противник потерял свыше 500 военнослужащих, боевую машину пехоты Marder немецкого производства и две боевые бронированные машины "Казак", сообщило Минобороны РФ.По данным ведомства, силы группировки продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированиям 53-й, 59-й, 96-й, 118-й, 151-ймеханизированных бригад, 78-го десантно-штурмового полка ВСУ и 119-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Щербиновка, Красноармейск, Петровка, Миролюбовка, Розовка, Курдюмовка, Курахово, Селидово и Димитров Донецкой Народной Республики."Отражены 10 контратак штурмовых групп 425 штурмового батальона, 32-й, 100-й механизированных, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ, 5-й бригады спецназначения, штурмовой бригады "Лють" национальной полиции Украины, 3-й и 12-й бригад нацгвардии. Потери противника составили свыше 500 военнослужащих, боевая машина пехоты Marder производства ФРГ, две боевые бронированные машины "Казак", два пикапа, две 122-мм гаубицы Д-30, 100-мм противотанковая пушка "Рапира", - говорится в сообщении министерства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая народная республика