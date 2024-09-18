https://ria.ru/20240918/minnikhanov-1973518880.html

Минниханов посетил КАЗ имени Горбунова — филиал АО "Туполев"

Минниханов посетил КАЗ имени Горбунова — филиал АО "Туполев" - РИА Новости, 18.09.2024

Минниханов посетил КАЗ имени Горбунова — филиал АО "Туполев"

Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов в среду посетил КАЗ имени С.П. Горбунова – филиал АО "Туполев", сообщает пресс-служба республиканского... РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T21:38

2024-09-18T21:38

2024-09-18T21:38

республика татарстан

экономика

республика татарстан (татарстан)

рустам минниханов

юрий слюсарь

константин тимофеев

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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов в среду посетил КАЗ имени С.П. Горбунова – филиал АО "Туполев", сообщает пресс-служба республиканского правительства. Там напомнили, что Минниханов является председателем Совета директоров филиала АО "Туполев". Сразу по прибытии на завод Минниханов осмотрел ряд строительных объектов – в частности, площадку строительства цеха механообработки КАЗ имени С.П. Горбунова. По данным пресс-службы, строительство этого объекта идет опережающими темпами. Раису республики подробно рассказали о ходе работ и сроках завершения строительства. Минниханов и сопровождающие его лица посетили участок длинномерных станков, а также другие цеха, корпус агрегатно-окончательной сборки и прочее. На следующем объекте Минниханову доложили о том, как идет строительство логистических центров. Состоялась также презентация площадки под строительство цехов для композитного производства, под реконструкцию и перевооружение для линейного производства. В мероприятии также приняли участие генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь, первый заместитель генерального директора – директор Казанского авиационного завода – филиала АО "Туполев" Николай Савицких, управляющий директор ОА "Туполев" Константин Тимофеев и другие.

республика татарстан (татарстан)

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, республика татарстан (татарстан), рустам минниханов, юрий слюсарь , константин тимофеев