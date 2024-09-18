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Минниханов посетил КАЗ имени Горбунова — филиал АО "Туполев" - РИА Новости, 18.09.2024
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Республика Татарстан
 
21:38 18.09.2024
https://ria.ru/20240918/minnikhanov-1973518880.html
Минниханов посетил КАЗ имени Горбунова — филиал АО "Туполев"
Минниханов посетил КАЗ имени Горбунова — филиал АО "Туполев" - РИА Новости, 18.09.2024
Минниханов посетил КАЗ имени Горбунова — филиал АО "Туполев"
Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов в среду посетил КАЗ имени С.П. Горбунова – филиал АО "Туполев", сообщает пресс-служба республиканского... РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T21:38
2024-09-18T21:38
республика татарстан
экономика
республика татарстан (татарстан)
рустам минниханов
юрий слюсарь
константин тимофеев
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов в среду посетил КАЗ имени С.П. Горбунова – филиал АО "Туполев", сообщает пресс-служба республиканского правительства. Там напомнили, что Минниханов является председателем Совета директоров филиала АО "Туполев". Сразу по прибытии на завод Минниханов осмотрел ряд строительных объектов – в частности, площадку строительства цеха механообработки КАЗ имени С.П. Горбунова. По данным пресс-службы, строительство этого объекта идет опережающими темпами. Раису республики подробно рассказали о ходе работ и сроках завершения строительства. Минниханов и сопровождающие его лица посетили участок длинномерных станков, а также другие цеха, корпус агрегатно-окончательной сборки и прочее. На следующем объекте Минниханову доложили о том, как идет строительство логистических центров. Состоялась также презентация площадки под строительство цехов для композитного производства, под реконструкцию и перевооружение для линейного производства. В мероприятии также приняли участие генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь, первый заместитель генерального директора – директор Казанского авиационного завода – филиала АО "Туполев" Николай Савицких, управляющий директор ОА "Туполев" Константин Тимофеев и другие.
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экономика, республика татарстан (татарстан), рустам минниханов, юрий слюсарь , константин тимофеев
Республика Татарстан, Экономика, Республика Татарстан (Татарстан), Рустам Минниханов, Юрий Слюсарь , Константин Тимофеев

Минниханов посетил КАЗ имени Горбунова — филиал АО "Туполев"

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкПрезидент Республики Татарстан Рустам Минниханов
Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов. Архивное фото
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов в среду посетил КАЗ имени С.П. Горбунова – филиал АО "Туполев", сообщает пресс-служба республиканского правительства.
Там напомнили, что Минниханов является председателем Совета директоров филиала АО "Туполев".
Сразу по прибытии на завод Минниханов осмотрел ряд строительных объектов – в частности, площадку строительства цеха механообработки КАЗ имени С.П. Горбунова.
По данным пресс-службы, строительство этого объекта идет опережающими темпами. Раису республики подробно рассказали о ходе работ и сроках завершения строительства. Минниханов и сопровождающие его лица посетили участок длинномерных станков, а также другие цеха, корпус агрегатно-окончательной сборки и прочее.
На следующем объекте Минниханову доложили о том, как идет строительство логистических центров. Состоялась также презентация площадки под строительство цехов для композитного производства, под реконструкцию и перевооружение для линейного производства.
В мероприятии также приняли участие генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь, первый заместитель генерального директора – директор Казанского авиационного завода – филиала АО "Туполев" Николай Савицких, управляющий директор ОА "Туполев" Константин Тимофеев и другие.
 
Республика ТатарстанЭкономикаРеспублика Татарстан (Татарстан)Рустам МиннихановЮрий СлюсарьКонстантин Тимофеев
 
 
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