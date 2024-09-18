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Минькова: на Кубани льготное меню в школах не должно отличаться от обычного - РИА Новости, 18.09.2024
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Краснодарский край
 
14:25 18.09.2024
https://ria.ru/20240918/minkova-1973406907.html
Минькова: на Кубани льготное меню в школах не должно отличаться от обычного
Минькова: на Кубани льготное меню в школах не должно отличаться от обычного - РИА Новости, 18.09.2024
Минькова: на Кубани льготное меню в школах не должно отличаться от обычного
Ученики из многодетных семей должны питаться в школах Кубани бесплатно по единому меню со своим классом, сообщила вице-губернатор Анна Минькова по результатам... РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T14:25
2024-09-18T14:25
краснодарский край
школы
питание
многодетные семьи
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КРАСНОДАР, 18 сен - РИА Новости. Ученики из многодетных семей должны питаться в школах Кубани бесплатно по единому меню со своим классом, сообщила вице-губернатор Анна Минькова по результатам совещания об организации школьного питания. "С начала учебного года прошло всего две недели. В муниципалитетах столкнулись с проблемами в организации школьного питания. Сегодня обсудили их на совещании с коллегами. Самым главным остается вопрос обеспечения бесплатным питанием 61 тысячи детей из многодетных семей. Важно, чтобы все ребята без исключения питались по единому меню со своим классом. Поручила держать этот вопрос на контроле", – написала Минькова в Telegram-канале. Она добавила , что обед должен выпадать на длинную перемену, для чего стоит пересмотреть расписание уроков. Кроме того, на сайтах школ и в чатах должна быть информация о меню. По словам вице-губернатора, в региона продолжается модернизация школьных пищеблоков. "Двадцать уже привели в порядок, еще 24 отремонтируем до конца года. На их капремонт направили почти 500 миллионов рублей. Благодаря реализации краевых программ число пищеблоков полного цикла увеличилось до 880", – прокомментировала Минькова.
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школы, питание, многодетные семьи
Краснодарский край, Школы, Питание, Многодетные семьи

Минькова: на Кубани льготное меню в школах не должно отличаться от обычного

© Фото : Анна Минькова/TelegramВице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова проводит совещание об организации школьного питания в школах Кубани
Вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова проводит совещание об организации школьного питания в школах Кубани - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
© Фото : Анна Минькова/Telegram
Вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова проводит совещание об организации школьного питания в школах Кубани
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 18 сен - РИА Новости. Ученики из многодетных семей должны питаться в школах Кубани бесплатно по единому меню со своим классом, сообщила вице-губернатор Анна Минькова по результатам совещания об организации школьного питания.
"С начала учебного года прошло всего две недели. В муниципалитетах столкнулись с проблемами в организации школьного питания. Сегодня обсудили их на совещании с коллегами. Самым главным остается вопрос обеспечения бесплатным питанием 61 тысячи детей из многодетных семей. Важно, чтобы все ребята без исключения питались по единому меню со своим классом. Поручила держать этот вопрос на контроле", – написала Минькова в Telegram-канале.
Она добавила , что обед должен выпадать на длинную перемену, для чего стоит пересмотреть расписание уроков. Кроме того, на сайтах школ и в чатах должна быть информация о меню.
По словам вице-губернатора, в региона продолжается модернизация школьных пищеблоков.
"Двадцать уже привели в порядок, еще 24 отремонтируем до конца года. На их капремонт направили почти 500 миллионов рублей. Благодаря реализации краевых программ число пищеблоков полного цикла увеличилось до 880", – прокомментировала Минькова.
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Краснодарский крайШколыПитаниеМногодетные семьи
 
 
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