https://ria.ru/20240918/minkova-1973406907.html

Минькова: на Кубани льготное меню в школах не должно отличаться от обычного

Минькова: на Кубани льготное меню в школах не должно отличаться от обычного - РИА Новости, 18.09.2024

Минькова: на Кубани льготное меню в школах не должно отличаться от обычного

Ученики из многодетных семей должны питаться в школах Кубани бесплатно по единому меню со своим классом, сообщила вице-губернатор Анна Минькова по результатам... РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T14:25

2024-09-18T14:25

2024-09-18T14:25

краснодарский край

школы

питание

многодетные семьи

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/12/1973405890_0:98:1280:818_1920x0_80_0_0_5a38784a5a365053859ad4bd16c03198.jpg

КРАСНОДАР, 18 сен - РИА Новости. Ученики из многодетных семей должны питаться в школах Кубани бесплатно по единому меню со своим классом, сообщила вице-губернатор Анна Минькова по результатам совещания об организации школьного питания. "С начала учебного года прошло всего две недели. В муниципалитетах столкнулись с проблемами в организации школьного питания. Сегодня обсудили их на совещании с коллегами. Самым главным остается вопрос обеспечения бесплатным питанием 61 тысячи детей из многодетных семей. Важно, чтобы все ребята без исключения питались по единому меню со своим классом. Поручила держать этот вопрос на контроле", – написала Минькова в Telegram-канале. Она добавила , что обед должен выпадать на длинную перемену, для чего стоит пересмотреть расписание уроков. Кроме того, на сайтах школ и в чатах должна быть информация о меню. По словам вице-губернатора, в региона продолжается модернизация школьных пищеблоков. "Двадцать уже привели в порядок, еще 24 отремонтируем до конца года. На их капремонт направили почти 500 миллионов рублей. Благодаря реализации краевых программ число пищеблоков полного цикла увеличилось до 880", – прокомментировала Минькова.

https://ria.ru/20240918/kuban-1973403601.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

школы, питание, многодетные семьи