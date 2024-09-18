https://ria.ru/20240918/migratsiya-1973520108.html
В Госдуме хотят ввести наказание за подделку документов в сфере миграции
В Госдуме хотят ввести наказание за подделку документов в сфере миграции - РИА Новости, 18.09.2024
В Госдуме хотят ввести наказание за подделку документов в сфере миграции
Депутаты Госдумы предлагают установить меры повышенной ответственности за подделку документов в сфере миграции, заявил председатель ГД Вячеслав Володин. РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T21:51
2024-09-18T21:51
2024-09-18T21:51
общество
вячеслав володин
госдума рф
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Депутаты Госдумы предлагают установить меры повышенной ответственности за подделку документов в сфере миграции, заявил председатель ГД Вячеслав Володин. "Установить предлагаем повышенную уголовную ответственность за преступления, связанные с фиктивной регистрацией и постановкой на учет иностранных граждан или лиц без гражданства. Это тоже будет норма закона, которую мы уже начнем рассматривать и, надеюсь, в приоритетном порядке все поддержат, примут", - сказал Володин в интервью радиостанции "Комсомольская правда". Он также отметил, что предлагается ввести новые квалифицирующие признаки совершения миграционного преступления с целью скрыть другие преступления или облегчить его совершение с использованием поддельных документов, а равно с изъятием, сокрытием, либо уничтожением документов, удостоверяющих личность, а также с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе Интернета. "Это очень важно для того, чтобы вообще правовое поле было сформировано и стало работать более эффективно", - подчеркнул Володин.
https://ria.ru/20240918/yarovaya-1973358627.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, вячеслав володин, госдума рф
Общество, Вячеслав Володин, Госдума РФ
В Госдуме хотят ввести наказание за подделку документов в сфере миграции
Володин: ГД хочет ввести ответственность за подделку документов в сфере миграции