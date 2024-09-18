https://ria.ru/20240918/mchs-1973429960.html

В МЧС рассказали о выплатах пострадавшим от паводков

В МЧС рассказали о выплатах пострадавшим от паводков - РИА Новости, 18.09.2024

В МЧС рассказали о выплатах пострадавшим от паводков

Пострадавшим от паводков жителям Якутии, Омской, Тюменской, Курганской и Оренбургской областей выплатили в общей сумме 10,9 миллиарда рублей, сообщает... РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T15:35

2024-09-18T15:35

2024-09-18T15:35

россия

оренбургская область

курганская область

александр куренков (мчс)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Пострадавшим от паводков жителям Якутии, Омской, Тюменской, Курганской и Оренбургской областей выплатили в общей сумме 10,9 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба МЧС России. Во вторник глава ведомства Александр Куренков провел заседание правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации на территориях отдельных субъектов РФ последствий природных явлений, вызванных негативным воздействием паводковых вод. В частности, на совещании обсудили выделение бюджетных ассигнований из резервного фонда правительства России на оказание финансовой помощи гражданам, пострадавшим в результате паводков в 2024 году. "Оренбургской области из федерального бюджета выделено порядка 9 миллиардов рублей, помощь получили более 300 тысяч человек. В Курганской области помощь оказана около 15 тысячам граждан на общую сумму более 960 миллионов с учетом повышения размеров выплат. В республике Саха (Якутия) выплаты получили около 4 тысяч граждан на общую сумму более 300 миллионов рублей. Жителям Омской области помощь оказана более чем 10 тысячам граждан на общую сумму более 270 миллионов рублей. В Тюменской области помощь с учетом повышения размеров выплат получили около 20 тысяч граждан на сумму более 380 миллионов рублей", - говорится в сообщении. Уточняется, что более 90% заявлений от пострадавших подаются через портал госуслуг. Куренков также обратил внимание на необходимость организации планомерной работы по подготовке к паводкоопасному периоду 2025 года, проведению необходимых превентивных мероприятий.

https://ria.ru/20240913/pavodok-1972538587.html

россия

оренбургская область

курганская область

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россия, оренбургская область, курганская область, александр куренков (мчс), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)