https://ria.ru/20240918/matkapital-1973415979.html

Программу областного маткапитала продлили в Приангарье до конца 2030 года

Программу областного маткапитала продлили в Приангарье до конца 2030 года - РИА Новости, 18.09.2024

Программу областного маткапитала продлили в Приангарье до конца 2030 года

Выплату регионального материнского капитала в Иркутской области по инициативе губернатора Игоря Кобзева продлили до 2030 года, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T14:52

2024-09-18T14:52

2024-09-18T14:53

иркутская область

игорь кобзев

материнский капитал

социальные выплаты

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ИРКУТСК, 18 сен - РИА Новости. Выплату регионального материнского капитала в Иркутской области по инициативе губернатора Игоря Кобзева продлили до 2030 года, сообщает пресс-служба правительства Приангарья. Закон о региональном материнском капитале действует в Приангарье до конца 2026 года. Глава Приангарья Игорь Кобзев предложил продлить эту меру поддержки до 31 декабря 2030 года. Выплата областного материнского капитала осуществляется при рождении второго, третьего ребенка или последующих детей, если ранее женщина не воспользовалась правом на его получение. "В Иркутской области продлен срок действия дополнительной меры социальной поддержки семей в виде областного материнского (семейного) капитала до 31 декабря 2030 года. Соответствующий законопроект рассмотрели на 15-й сессии заксобрания региона. Депутаты поддержали предложенную губернатором региона Игорем Кобзевым инициативу в первом и окончательном чтении", - говорится в сообщении. По словам губернатора, областной маткапитал – одна из весомых и востребованных мер социальной поддержки многодетных семей. В целях поддержки демографии законодательство постоянно совершенствуется: с 1 января 2024 года областной материнский капитал в регионе можно получить на второго рожденного или усыновленного ребенка. Раньше эту меру поддержки могли получить только те семьи, где трое и более детей. А если в семье в 2024 году появится двойня - второй и третий ребенок, то маткапитал будет предоставлен на каждого из них. В этом году также расширен перечень направлений использования средств маткапитала. В списке 10 позиций - это больше чем на федеральном уровне. В частности, средства можно использовать на оплату стоимости проезда ребенка и сопровождающего его лица к месту лечения, включая санаторно-курортное, а также к месту отдыха детей и обратно. Областной материнский (семейный) капитал установлен региональным проектом "Финансовая поддержка семей при рождении детей" национального проекта "Демография", его размер ежегодно индексируется. С 1 апреля 2024 года он составляет 140 116 рублей. С начала года эта мера назначена 5698 семьям, распорядились средствами маткапитала в 2024 году 9935 семей.

https://ria.ru/20240814/priangare-1966169851.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь кобзев, материнский капитал, социальные выплаты