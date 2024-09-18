https://ria.ru/20240918/malkov-1973479088.html

Малков: поощрения лучшим школьникам и учителям введут в Рязанской области

Малков: поощрения лучшим школьникам и учителям введут в Рязанской области - РИА Новости, 18.09.2024

Малков: поощрения лучшим школьникам и учителям введут в Рязанской области

В Рязанской области разработали систему поощрения школьников, набравших 100 баллов на едином государственном экзамене, и их учителей, сообщил губернатор Павел... РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T17:49

2024-09-18T17:49

2024-09-18T17:49

рязанская область

павел малков

единый государственный экзамен (егэ)

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РЯЗАНЬ, 18 сен — РИА Новости. В Рязанской области разработали систему поощрения школьников, набравших 100 баллов на едином государственном экзамене, и их учителей, сообщил губернатор Павел Малков. "Будем поощрять отличников учебы и их учителей. Поддержка талантливых детей и педагогов — одна из задач нацпроекта "Образование". Ранее поручал министерству образования разработать систему поощрения школьников, набравших 100 баллов по ЕГЭ, и их учителей. Проекты документов рассмотрели на заседании правительства. Будем включать в проект бюджета на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов", - написал губернатор в своем Telegram-канале. Он добавил, что в регионе продолжится практика чествования выпускников и их учителей с вручением наград и памятных подарков. Особо Павел Малков отметил учителя физики гимназии №2 Юрия Егорова, который подготовил четырёх стобалльников этого года. Педагог будет представлен к медали ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени. Кроме того, уточнил губернатор, в области разрабатывается система поощрения школьников, победивших в олимпиадах регионального и федерального уровней.

https://ria.ru/20240808/blagoustroystvo-1964870646.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

павел малков, единый государственный экзамен (егэ)