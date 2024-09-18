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Малков: поощрения лучшим школьникам и учителям введут в Рязанской области - РИА Новости, 18.09.2024
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Рязанская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Рязанская область
 
17:49 18.09.2024
https://ria.ru/20240918/malkov-1973479088.html
Малков: поощрения лучшим школьникам и учителям введут в Рязанской области
Малков: поощрения лучшим школьникам и учителям введут в Рязанской области - РИА Новости, 18.09.2024
Малков: поощрения лучшим школьникам и учителям введут в Рязанской области
В Рязанской области разработали систему поощрения школьников, набравших 100 баллов на едином государственном экзамене, и их учителей, сообщил губернатор Павел... РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T17:49
2024-09-18T17:49
рязанская область
павел малков
единый государственный экзамен (егэ)
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РЯЗАНЬ, 18 сен — РИА Новости. В Рязанской области разработали систему поощрения школьников, набравших 100 баллов на едином государственном экзамене, и их учителей, сообщил губернатор Павел Малков. "Будем поощрять отличников учебы и их учителей. Поддержка талантливых детей и педагогов — одна из задач нацпроекта "Образование". Ранее поручал министерству образования разработать систему поощрения школьников, набравших 100 баллов по ЕГЭ, и их учителей. Проекты документов рассмотрели на заседании правительства. Будем включать в проект бюджета на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов", - написал губернатор в своем Telegram-канале. Он добавил, что в регионе продолжится практика чествования выпускников и их учителей с вручением наград и памятных подарков. Особо Павел Малков отметил учителя физики гимназии №2 Юрия Егорова, который подготовил четырёх стобалльников этого года. Педагог будет представлен к медали ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени. Кроме того, уточнил губернатор, в области разрабатывается система поощрения школьников, победивших в олимпиадах регионального и федерального уровней.
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павел малков, единый государственный экзамен (егэ)
Рязанская область, Павел Малков, Единый государственный экзамен (ЕГЭ)

Малков: поощрения лучшим школьникам и учителям введут в Рязанской области

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкГубернатор Рязанской области Павел Малков
Губернатор Рязанской области Павел Малков - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Губернатор Рязанской области Павел Малков
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РЯЗАНЬ, 18 сен — РИА Новости. В Рязанской области разработали систему поощрения школьников, набравших 100 баллов на едином государственном экзамене, и их учителей, сообщил губернатор Павел Малков.
"Будем поощрять отличников учебы и их учителей. Поддержка талантливых детей и педагогов — одна из задач нацпроекта "Образование". Ранее поручал министерству образования разработать систему поощрения школьников, набравших 100 баллов по ЕГЭ, и их учителей. Проекты документов рассмотрели на заседании правительства. Будем включать в проект бюджета на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов", - написал губернатор в своем Telegram-канале.
Он добавил, что в регионе продолжится практика чествования выпускников и их учителей с вручением наград и памятных подарков. Особо Павел Малков отметил учителя физики гимназии №2 Юрия Егорова, который подготовил четырёх стобалльников этого года. Педагог будет представлен к медали ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.
Кроме того, уточнил губернатор, в области разрабатывается система поощрения школьников, победивших в олимпиадах регионального и федерального уровней.
Губернатор Рязанской области Павел Малков - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
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