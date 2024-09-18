https://ria.ru/20240918/livan-1973517882.html

Взорвавшиеся рации не прошли лицензирование, заявило Минсвязи Ливана

Взорвавшиеся рации не прошли лицензирование, заявило Минсвязи Ливана - РИА Новости, 18.09.2024

Взорвавшиеся рации не прошли лицензирование, заявило Минсвязи Ливана

Рации Icom V82, которые взорвались в Ливане ранее в среду, не были лицензированы, сообщается в заявлении министерства связи Ливана в среду. РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T21:31

2024-09-18T21:31

2024-09-18T21:31

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ливан

хезболла

детонация сотен пейджеров в ливане

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БЕЙРУТ, 18 сен - РИА Новости. Рации Icom V82, которые взорвались в Ливане ранее в среду, не были лицензированы, сообщается в заявлении министерства связи Ливана в среду. "Устройства покупаются через дилера. Устройства Icom V82 не проходили лицензирование министерством, и стоит учесть, что лицензирование проводится после разрешения служб безопасности", - сказано в заявлении. В среду вечером источник РИА Новости сообщал, что в разных районах Ливана взорвались средства связи у членов движения "Хезболлах". По последним данным минздрава страны, в результате второй волны взрывов пострадали 450 человек, погибли четырнадцать. Во вторник в разных районах Ливана произошла детонация пейджеров. Глава ливанского минздрава Фирас Абъяд сообщил, что ранения в результате случившегося получили более 2,8 тысячи человек, 12 погибли.

https://ria.ru/20240918/peydzhery-1973325148.html

ливан

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, ливан, хезболла, детонация сотен пейджеров в ливане