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Взорвавшиеся рации не прошли лицензирование, заявило Минсвязи Ливана - РИА Новости, 18.09.2024
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21:31 18.09.2024
https://ria.ru/20240918/livan-1973517882.html
Взорвавшиеся рации не прошли лицензирование, заявило Минсвязи Ливана
Взорвавшиеся рации не прошли лицензирование, заявило Минсвязи Ливана - РИА Новости, 18.09.2024
Взорвавшиеся рации не прошли лицензирование, заявило Минсвязи Ливана
Рации Icom V82, которые взорвались в Ливане ранее в среду, не были лицензированы, сообщается в заявлении министерства связи Ливана в среду. РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T21:31
2024-09-18T21:31
в мире
ливан
хезболла
детонация сотен пейджеров в ливане
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БЕЙРУТ, 18 сен - РИА Новости. Рации Icom V82, которые взорвались в Ливане ранее в среду, не были лицензированы, сообщается в заявлении министерства связи Ливана в среду. "Устройства покупаются через дилера. Устройства Icom V82 не проходили лицензирование министерством, и стоит учесть, что лицензирование проводится после разрешения служб безопасности", - сказано в заявлении. В среду вечером источник РИА Новости сообщал, что в разных районах Ливана взорвались средства связи у членов движения "Хезболлах". По последним данным минздрава страны, в результате второй волны взрывов пострадали 450 человек, погибли четырнадцать. Во вторник в разных районах Ливана произошла детонация пейджеров. Глава ливанского минздрава Фирас Абъяд сообщил, что ранения в результате случившегося получили более 2,8 тысячи человек, 12 погибли.
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в мире, ливан, хезболла, детонация сотен пейджеров в ливане
В мире, Ливан, Хезболла, Детонация сотен пейджеров в Ливане
Взорвавшиеся рации не прошли лицензирование, заявило Минсвязи Ливана

Минсвязи Ливана: взорвавшиеся в среду рации Icom V82 не проходили лицензирование

© AP Photo / Mohammad ZaatariЛиванские военные на месте взрыва в южном портовом городе Сидон
Ливанские военные на месте взрыва в южном портовом городе Сидон - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
© AP Photo / Mohammad Zaatari
Ливанские военные на месте взрыва в южном портовом городе Сидон
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БЕЙРУТ, 18 сен - РИА Новости. Рации Icom V82, которые взорвались в Ливане ранее в среду, не были лицензированы, сообщается в заявлении министерства связи Ливана в среду.
«
"Устройства покупаются через дилера. Устройства Icom V82 не проходили лицензирование министерством, и стоит учесть, что лицензирование проводится после разрешения служб безопасности", - сказано в заявлении.
В среду вечером источник РИА Новости сообщал, что в разных районах Ливана взорвались средства связи у членов движения "Хезболлах". По последним данным минздрава страны, в результате второй волны взрывов пострадали 450 человек, погибли четырнадцать.
Во вторник в разных районах Ливана произошла детонация пейджеров. Глава ливанского минздрава Фирас Абъяд сообщил, что ранения в результате случившегося получили более 2,8 тысячи человек, 12 погибли.
Люди возле больницы, куда привезли раненых в результате взрыва пейджеров в Бейруте, Ливан - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
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В миреЛиванХезболлаДетонация сотен пейджеров в Ливане
 
 
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