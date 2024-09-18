Число погибших при взрывах техники в Ливане возросло до 14
Число пострадавших от взрывов раций в Ливане возросло до 450, погибли 14 человек
© AP Photo / Mohammad ZaatariЛиванские военные на месте взрыва в южном портовом городе Сидон
© AP Photo / Mohammad Zaatari
Ливанские военные на месте взрыва в южном портовом городе Сидон
БЕЙРУТ, 18 сен — РИА Новости. Количество погибших при детонации техники в разных районах Ливана возросло до 14, сообщил Центр экстренных ситуаций при Министерстве здравоохранения.
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"По обновленным данным, в результате взрывов раций сегодня вечером число погибших достигло 14, ранены 450 человек", — говорится в заявлении.
Ранее в среду источник РИА Новости сообщил, что в нескольких районах Ливана взорвались устройства связи. В соцсетях также появились видео пожаров в жилых домах и машинах в южном пригороде Бейрута и поселениях на юге страны. Сообщается, что причиной возгораний стали взрывы устройств связи.
Как уточнила газета "Ан-Нахар", в этот раз сдетонировали рации, которые шиитское движение "Хезболла" закупило почти одновременно с пейджерами около пяти месяцев назад. По данным портала Axios, израильские разведслужбы заранее установили в них взрывные устройства и отправили их ливанскому движению. Отмечается, что эти аппараты должны были использоваться "Хезболлой" во время войны с Израилем.
В свою очередь, Министерство связи Ливана заявило, что взорвавшиеся рации Icom V82 были куплены у дилера и не проходили лицензирование в стране.
Детонация пейджеров в Ливане
Во вторник в разных районах Ливана сдетонировали пейджеры. Ранения получили около 2,8 тысячи человек, 12 погибли.
По данным СМИ, эти устройства использует "Хезболла" в качестве закрытой системы связи, наименее подверженной взлому и прослушиванию. Движение и власти Ливана возложили на Израиль ответственность за произошедшее. "Хезболла" также пообещала Тель-Авиву жесткий ответ.
Как утверждает Рейтер, израильская разведка "Моссад" заложила взрывчатку в пять тысяч пейджеров тайваньского производства, заказанных ливанским движением. По информации агентства, три тысячи устройств активировались и взорвались одновременно, когда было отправлено кодовое сообщение.
Портал Axios уточнил со ссылкой на источники, что операцию одобрили на встречах премьера Израиля Биньямина Нетаньяху с членами его кабинета и руководителями служб безопасности.