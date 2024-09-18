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Число погибших при взрывах техники в Ливане возросло до 14 - РИА Новости, 18.09.2024
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21:20 18.09.2024 (обновлено: 21:47 18.09.2024)
https://ria.ru/20240918/livan-1973516352.html
Число погибших при взрывах техники в Ливане возросло до 14
Число погибших при взрывах техники в Ливане возросло до 14 - РИА Новости, 18.09.2024
Число погибших при взрывах техники в Ливане возросло до 14
Количество погибших при детонации техники в разных районах Ливана возросло до 14, сообщил Центр экстренных ситуаций при Министерстве здравоохранения. РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T21:20
2024-09-18T21:47
в мире
ливан
детонация сотен пейджеров в ливане
хезболла
моссад
биньямин нетаньяху
израиль
бейрут
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БЕЙРУТ, 18 сен — РИА Новости. Количество погибших при детонации техники в разных районах Ливана возросло до 14, сообщил Центр экстренных ситуаций при Министерстве здравоохранения. &quot;По обновленным данным, в результате взрывов раций сегодня вечером число погибших достигло 14, ранены 450 человек&quot;, — говорится в заявлении.Ранее в среду источник РИА Новости сообщил, что в нескольких районах Ливана взорвались устройства связи. В соцсетях также появились видео пожаров в жилых домах и машинах в южном пригороде Бейрута и поселениях на юге страны. Сообщается, что причиной возгораний стали взрывы устройств связи.Как уточнила газета "Ан-Нахар", в этот раз сдетонировали рации, которые шиитское движение "Хезболла" закупило почти одновременно с пейджерами около пяти месяцев назад. По данным портала Axios, израильские разведслужбы заранее установили в них взрывные устройства и отправили их ливанскому движению. Отмечается, что эти аппараты должны были использоваться "Хезболлой" во время войны с Израилем.В свою очередь, Министерство связи Ливана заявило, что взорвавшиеся рации Icom V82 были куплены у дилера и не проходили лицензирование в стране. Детонация пейджеров в ЛиванеВо вторник в разных районах Ливана сдетонировали пейджеры. Ранения получили около 2,8 тысячи человек, 12 погибли.По данным СМИ, эти устройства использует "Хезболла" в качестве закрытой системы связи, наименее подверженной взлому и прослушиванию. Движение и власти Ливана возложили на Израиль ответственность за произошедшее. "Хезболла" также пообещала Тель-Авиву жесткий ответ.Как утверждает Рейтер, израильская разведка "Моссад" заложила взрывчатку в пять тысяч пейджеров тайваньского производства, заказанных ливанским движением. По информации агентства, три тысячи устройств активировались и взорвались одновременно, когда было отправлено кодовое сообщение.Портал Axios уточнил со ссылкой на источники, что операцию одобрили на встречах премьера Израиля Биньямина Нетаньяху с членами его кабинета и руководителями служб безопасности.
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в мире, ливан, детонация сотен пейджеров в ливане, хезболла, моссад, биньямин нетаньяху, израиль, бейрут
В мире, Ливан, Детонация сотен пейджеров в Ливане, Хезболла, Моссад, Биньямин Нетаньяху, Израиль, Бейрут
Число погибших при взрывах техники в Ливане возросло до 14

Число пострадавших от взрывов раций в Ливане возросло до 450, погибли 14 человек

© AP Photo / Mohammad ZaatariЛиванские военные на месте взрыва в южном портовом городе Сидон
Ливанские военные на месте взрыва в южном портовом городе Сидон - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
© AP Photo / Mohammad Zaatari
Ливанские военные на месте взрыва в южном портовом городе Сидон
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БЕЙРУТ, 18 сен — РИА Новости. Количество погибших при детонации техники в разных районах Ливана возросло до 14, сообщил Центр экстренных ситуаций при Министерстве здравоохранения.
«

"По обновленным данным, в результате взрывов раций сегодня вечером число погибших достигло 14, ранены 450 человек", — говорится в заявлении.

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Вчера, 15:52
Ранее в среду источник РИА Новости сообщил, что в нескольких районах Ливана взорвались устройства связи. В соцсетях также появились видео пожаров в жилых домах и машинах в южном пригороде Бейрута и поселениях на юге страны. Сообщается, что причиной возгораний стали взрывы устройств связи.
Как уточнила газета "Ан-Нахар", в этот раз сдетонировали рации, которые шиитское движение "Хезболла" закупило почти одновременно с пейджерами около пяти месяцев назад. По данным портала Axios, израильские разведслужбы заранее установили в них взрывные устройства и отправили их ливанскому движению. Отмечается, что эти аппараты должны были использоваться "Хезболлой" во время войны с Израилем.
В свою очередь, Министерство связи Ливана заявило, что взорвавшиеся рации Icom V82 были куплены у дилера и не проходили лицензирование в стране.
Автомобиль скорой помощи на месте детонации пейджеров в Бейруте - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
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Вчера, 15:44

Детонация пейджеров в Ливане

Во вторник в разных районах Ливана сдетонировали пейджеры. Ранения получили около 2,8 тысячи человек, 12 погибли.
По данным СМИ, эти устройства использует "Хезболла" в качестве закрытой системы связи, наименее подверженной взлому и прослушиванию. Движение и власти Ливана возложили на Израиль ответственность за произошедшее. "Хезболла" также пообещала Тель-Авиву жесткий ответ.
Как утверждает Рейтер, израильская разведка "Моссад" заложила взрывчатку в пять тысяч пейджеров тайваньского производства, заказанных ливанским движением. По информации агентства, три тысячи устройств активировались и взорвались одновременно, когда было отправлено кодовое сообщение.
Портал Axios уточнил со ссылкой на источники, что операцию одобрили на встречах премьера Израиля Биньямина Нетаньяху с членами его кабинета и руководителями служб безопасности.
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Вчера, 17:59
 
В миреЛиванДетонация сотен пейджеров в ЛиванеХезболлаМоссадБиньямин НетаньяхуИзраильБейрут
 
 
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