В Ливане сдетонировали рации "Хезболлы"
В Ливане сдетонировали рации, закупленные примерно в одно время с пейджерами
© AP Photo / Hassan AmmarАвтомобиль скорой помощи везет раненых после массовой детонации пейджеров в Бейруте
© AP Photo / Hassan Ammar
Автомобиль скорой помощи везет раненых после массовой детонации пейджеров в Бейруте. Архивное фото
БЕЙРУТ, 18 сен - РИА Новости. Рации, которые взорвались в среду в разных районах Ливана, были закуплены около пяти месяцев назад, почти одновременно с пейджерами, которые сдетонировали во вторник, пишет ливанская газета "Ан-Нахар" со ссылкой на собственный источник в службе безопасности.
Ранее источник РИА Новости сообщил, что в разных районах Ливана взорвались устройства связи, не являющиеся пейджерами.
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"(Ливанское движение - ред.) "Хезболлах" закупило средства связи пять месяцев назад, приблизительно в то же время, что и пейджеры", - пишет газета.
Во вторник в разных районах Ливана произошла детонация пейджеров. Ранения получили до 2,8 тысячи человек, 12 погибли. Пока неизвестно, что послужило причиной одновременной детонации десятков устройств. "Хезболлах", власти Ливана возложили на Израиль ответственность за произошедшее. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что произошедшее в Ливане ведет к эскалации напряженности, регион находится во взрывоопасном состоянии. По его словам, каждое из подобных происшествий способно стать триггером для выхода ситуации из-под контроля. В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала произошедшее в Ливане "чудовищным актом терроризма" и "попыткой разжечь большой конфликт". Она также указала на необходимость предотвратить подобные сценарии.