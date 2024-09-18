https://ria.ru/20240918/livan-1973478666.html

В Ливане сдетонировали рации "Хезболлы"

В Ливане сдетонировали рации "Хезболлы" - РИА Новости, 18.09.2024

В Ливане сдетонировали рации "Хезболлы"

Рации, которые взорвались в среду в разных районах Ливана, были закуплены около пяти месяцев назад, почти одновременно с пейджерами, которые сдетонировали во... РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T17:47

2024-09-18T17:47

2024-09-18T17:55

ливан

хезболла

в мире

дмитрий песков

мария захарова

израиль

россия

детонация сотен пейджеров в ливане

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БЕЙРУТ, 18 сен - РИА Новости. Рации, которые взорвались в среду в разных районах Ливана, были закуплены около пяти месяцев назад, почти одновременно с пейджерами, которые сдетонировали во вторник, пишет ливанская газета "Ан-Нахар" со ссылкой на собственный источник в службе безопасности.Ранее источник РИА Новости сообщил, что в разных районах Ливана взорвались устройства связи, не являющиеся пейджерами."(Ливанское движение - ред.) "Хезболлах" закупило средства связи пять месяцев назад, приблизительно в то же время, что и пейджеры", - пишет газета.Во вторник в разных районах Ливана произошла детонация пейджеров. Ранения получили до 2,8 тысячи человек, 12 погибли. Пока неизвестно, что послужило причиной одновременной детонации десятков устройств. "Хезболлах", власти Ливана возложили на Израиль ответственность за произошедшее. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что произошедшее в Ливане ведет к эскалации напряженности, регион находится во взрывоопасном состоянии. По его словам, каждое из подобных происшествий способно стать триггером для выхода ситуации из-под контроля. В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала произошедшее в Ливане "чудовищным актом терроризма" и "попыткой разжечь большой конфликт". Она также указала на необходимость предотвратить подобные сценарии.

https://ria.ru/20240917/livan-1973251632.html

https://ria.ru/20240918/pogibshie-1973479687.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

ливан, хезболла, в мире, дмитрий песков, мария захарова, израиль, россия, детонация сотен пейджеров в ливане