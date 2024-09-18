Рейтинг@Mail.ru
В Ливане сдетонировали рации "Хезболлы" - РИА Новости, 18.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:47 18.09.2024 (обновлено: 17:55 18.09.2024)
https://ria.ru/20240918/livan-1973478666.html
В Ливане сдетонировали рации "Хезболлы"
В Ливане сдетонировали рации "Хезболлы" - РИА Новости, 18.09.2024
В Ливане сдетонировали рации "Хезболлы"
Рации, которые взорвались в среду в разных районах Ливана, были закуплены около пяти месяцев назад, почти одновременно с пейджерами, которые сдетонировали во... РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T17:47
2024-09-18T17:55
ливан
хезболла
в мире
дмитрий песков
мария захарова
израиль
россия
детонация сотен пейджеров в ливане
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/11/1973250643_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ddf121ec2d4c1742904fe75e7f8a0c2e.jpg
БЕЙРУТ, 18 сен - РИА Новости. Рации, которые взорвались в среду в разных районах Ливана, были закуплены около пяти месяцев назад, почти одновременно с пейджерами, которые сдетонировали во вторник, пишет ливанская газета "Ан-Нахар" со ссылкой на собственный источник в службе безопасности.Ранее источник РИА Новости сообщил, что в разных районах Ливана взорвались устройства связи, не являющиеся пейджерами."(Ливанское движение - ред.) "Хезболлах" закупило средства связи пять месяцев назад, приблизительно в то же время, что и пейджеры", - пишет газета.Во вторник в разных районах Ливана произошла детонация пейджеров. Ранения получили до 2,8 тысячи человек, 12 погибли. Пока неизвестно, что послужило причиной одновременной детонации десятков устройств. "Хезболлах", власти Ливана возложили на Израиль ответственность за произошедшее. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что произошедшее в Ливане ведет к эскалации напряженности, регион находится во взрывоопасном состоянии. По его словам, каждое из подобных происшествий способно стать триггером для выхода ситуации из-под контроля. В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала произошедшее в Ливане "чудовищным актом терроризма" и "попыткой разжечь большой конфликт". Она также указала на необходимость предотвратить подобные сценарии.
https://ria.ru/20240917/livan-1973251632.html
https://ria.ru/20240918/pogibshie-1973479687.html
ливан
израиль
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/11/1973250643_61:0:2792:2048_1920x0_80_0_0_12ed0dc463fa3c14adf6f9e36932ffac.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ливан, хезболла, в мире, дмитрий песков, мария захарова, израиль, россия, детонация сотен пейджеров в ливане
Ливан, Хезболла, В мире, Дмитрий Песков, Мария Захарова, Израиль, Россия, Детонация сотен пейджеров в Ливане
В Ливане сдетонировали рации "Хезболлы"

В Ливане сдетонировали рации, закупленные примерно в одно время с пейджерами

© AP Photo / Hassan AmmarАвтомобиль скорой помощи везет раненых после массовой детонации пейджеров в Бейруте
Автомобиль скорой помощи везет раненых после массовой детонации пейджеров в Бейруте - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
© AP Photo / Hassan Ammar
Автомобиль скорой помощи везет раненых после массовой детонации пейджеров в Бейруте. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЙРУТ, 18 сен - РИА Новости. Рации, которые взорвались в среду в разных районах Ливана, были закуплены около пяти месяцев назад, почти одновременно с пейджерами, которые сдетонировали во вторник, пишет ливанская газета "Ан-Нахар" со ссылкой на собственный источник в службе безопасности.
Ранее источник РИА Новости сообщил, что в разных районах Ливана взорвались устройства связи, не являющиеся пейджерами.
Автомобиль скорой помощи везет раненых после массовой детонации пейджеров в Бейруте - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
Ливан назвал детонацию пейджеров актом израильской агрессии
17 сентября, 18:54
"(Ливанское движение - ред.) "Хезболлах" закупило средства связи пять месяцев назад, приблизительно в то же время, что и пейджеры", - пишет газета.
Во вторник в разных районах Ливана произошла детонация пейджеров. Ранения получили до 2,8 тысячи человек, 12 погибли. Пока неизвестно, что послужило причиной одновременной детонации десятков устройств. "Хезболлах", власти Ливана возложили на Израиль ответственность за произошедшее. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что произошедшее в Ливане ведет к эскалации напряженности, регион находится во взрывоопасном состоянии. По его словам, каждое из подобных происшествий способно стать триггером для выхода ситуации из-под контроля. В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала произошедшее в Ливане "чудовищным актом терроризма" и "попыткой разжечь большой конфликт". Она также указала на необходимость предотвратить подобные сценарии.
Пожар на месте взрыва в Ливане - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
При новых взрывах на востоке Ливана погибли три человека
Вчера, 17:51
 
ЛиванХезболлаВ миреДмитрий ПесковМария ЗахароваИзраильРоссияДетонация сотен пейджеров в Ливане
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала