В Ливане вновь сдетонировали средства связи, сообщил источник
В Ливане вновь сдетонировали средства связи, предварительно, это не пейджеры
© AP Photo / Hassan AmmarАвтомобиль скорой помощи везет раненых после массовой детонации пейджеров в Бейруте
© AP Photo / Hassan Ammar
Автомобиль скорой помощи везет раненых после массовой детонации пейджеров в Бейруте. Архивное фото
БЕЙРУТ, 18 сен - РИА Новости. Устройства связи, отличные от пейджеров, взорвались в разных районах Ливана, сообщил РИА Новости в среду ливанский осведомленный источник.
"В разных районах Ливана взорвались устройства связи, которые используют члены движения "Хезболлах", отличные от пейджеров, которые сдетонировали менее чем 24 часа назад", - рассказал собеседник агентства.
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В социальных сетях появились видео, пожаров в жилых домах и машинах в южном пригороде Бейрута и в ряде поселений на юге Ливана. Сообщается, что причиной возгораний стали взрывы устройств связи.
Во вторник в разных районах Ливана произошла детонация пейджеров. Ранения получили до 2,8 тысячи человек, 12 погибли. Пока неизвестно, что послужило причиной одновременной детонации десятков устройств. "Хезболлах", власти Ливана возложили на Израиль ответственность за произошедшее. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что произошедшее в Ливане ведет к эскалации напряженности, регион находится во взрывоопасном состоянии. По его словам, каждое из подобных происшествий способно стать триггером для выхода ситуации из-под контроля. В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала произошедшее в Ливане "чудовищным актом терроризма" и "попыткой разжечь большой конфликт". Она также указала на необходимость предотвратить подобные сценарии.
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