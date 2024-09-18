https://ria.ru/20240918/livan-1973472104.html

В Ливане вновь сдетонировали средства связи, сообщил источник

В Ливане вновь сдетонировали средства связи, сообщил источник - РИА Новости, 18.09.2024

В Ливане вновь сдетонировали средства связи, сообщил источник

Устройства связи, отличные от пейджеров, взорвались в разных районах Ливана, сообщил РИА Новости в среду ливанский осведомленный источник. РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T17:24

2024-09-18T17:24

2024-09-18T17:42

ливан

в мире

дмитрий песков

россия

бейрут

мария захарова

хезболла

детонация сотен пейджеров в ливане

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БЕЙРУТ, 18 сен - РИА Новости. Устройства связи, отличные от пейджеров, взорвались в разных районах Ливана, сообщил РИА Новости в среду ливанский осведомленный источник."В разных районах Ливана взорвались устройства связи, которые используют члены движения "Хезболлах", отличные от пейджеров, которые сдетонировали менее чем 24 часа назад", - рассказал собеседник агентства.В социальных сетях появились видео, пожаров в жилых домах и машинах в южном пригороде Бейрута и в ряде поселений на юге Ливана. Сообщается, что причиной возгораний стали взрывы устройств связи.Во вторник в разных районах Ливана произошла детонация пейджеров. Ранения получили до 2,8 тысячи человек, 12 погибли. Пока неизвестно, что послужило причиной одновременной детонации десятков устройств. "Хезболлах", власти Ливана возложили на Израиль ответственность за произошедшее. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что произошедшее в Ливане ведет к эскалации напряженности, регион находится во взрывоопасном состоянии. По его словам, каждое из подобных происшествий способно стать триггером для выхода ситуации из-под контроля. В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала произошедшее в Ливане "чудовищным актом терроризма" и "попыткой разжечь большой конфликт". Она также указала на необходимость предотвратить подобные сценарии.

https://ria.ru/20240917/livan-1973257498.html

https://ria.ru/20240917/peydzhery-1973248354.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

ливан, в мире, дмитрий песков, россия, бейрут, мария захарова, хезболла, детонация сотен пейджеров в ливане