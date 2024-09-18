Ситуация в Бейруте после взрыва пейджеров стабильная
Ситуация в Бейруте после инцидента со взрывами пейджеров стабилизировалась
© AP Photo / Hassan AmmarАвтомобиль скорой помощи везет раненых после массовой детонации пейджеров в Бейруте
© AP Photo / Hassan Ammar
Автомобиль скорой помощи везет раненых после массовой детонации пейджеров в Бейруте
БЕЙРУТ, 18 сен - РИА Новости. Ситуация в ливанской столице стабилизировалась после ситуации со взрывами пейджеров, государственные учреждения и большинство объектов гражданской инфраструктуры работают в штатном режиме, передает корреспондент РИА Новости.
Во вторник в разных районах Ливана произошла детонация пейджеров. По данным ливанского минздрава, ранения получили около 2,8 тысячи человек, около 10 погибли. К утру среды в Бейруте были ликвидированы последствия происшествия.
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На следующий день после серии детонаций на дорогах был восстановлен обычный автомобильный трафик. Государственные учреждения, магазины, аптеки, кафе и рестораны, вернулись к штатному режиму работы.
При этом пока не будут работать школы и другие образовательные учреждения, сообщало ливанское министерство образования.
В больницах Бейрута по-прежнему остаются сотни пострадавших с ранениями различной степени тяжести.
Как писал ряд СМИ, пейджеры используются членами движения "Хезболлах" в качестве закрытой системы связи, наименее подверженной взлому и прослушиванию. На данный момент неизвестно, что послужило причиной одновременной детонации десятков устройств. Движение "Хезболлах" и руководство Ливана возложили ответственность за произошедшее на Израиль.