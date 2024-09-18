https://ria.ru/20240918/livan-1973390071.html

Ситуация в Бейруте после взрыва пейджеров стабильная

Ситуация в Бейруте после взрыва пейджеров стабильная - РИА Новости, 18.09.2024

Ситуация в Бейруте после взрыва пейджеров стабильная

Ситуация в ливанской столице стабилизировалась после ситуации со взрывами пейджеров, государственные учреждения и большинство объектов гражданской... РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T14:16

2024-09-18T14:16

2024-09-18T14:16

в мире

ливан

бейрут

израиль

хезболла

детонация сотен пейджеров в ливане

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/11/1973271187_0:262:3072:1990_1920x0_80_0_0_a300f3645fbccb10c84b2c5cce0ff405.jpg

БЕЙРУТ, 18 сен - РИА Новости. Ситуация в ливанской столице стабилизировалась после ситуации со взрывами пейджеров, государственные учреждения и большинство объектов гражданской инфраструктуры работают в штатном режиме, передает корреспондент РИА Новости. Во вторник в разных районах Ливана произошла детонация пейджеров. По данным ливанского минздрава, ранения получили около 2,8 тысячи человек, около 10 погибли. К утру среды в Бейруте были ликвидированы последствия происшествия. На следующий день после серии детонаций на дорогах был восстановлен обычный автомобильный трафик. Государственные учреждения, магазины, аптеки, кафе и рестораны, вернулись к штатному режиму работы. При этом пока не будут работать школы и другие образовательные учреждения, сообщало ливанское министерство образования. В больницах Бейрута по-прежнему остаются сотни пострадавших с ранениями различной степени тяжести. Как писал ряд СМИ, пейджеры используются членами движения "Хезболлах" в качестве закрытой системы связи, наименее подверженной взлому и прослушиванию. На данный момент неизвестно, что послужило причиной одновременной детонации десятков устройств. Движение "Хезболлах" и руководство Ливана возложили ответственность за произошедшее на Израиль.

https://ria.ru/20240917/ekspert-1973262643.html

https://ria.ru/20240918/peydzhery-1973325148.html

ливан

бейрут

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, ливан, бейрут, израиль, хезболла, детонация сотен пейджеров в ливане