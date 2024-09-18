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Ситуация в Бейруте после взрыва пейджеров стабильная - РИА Новости, 18.09.2024
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14:16 18.09.2024
https://ria.ru/20240918/livan-1973390071.html
Ситуация в Бейруте после взрыва пейджеров стабильная
Ситуация в Бейруте после взрыва пейджеров стабильная - РИА Новости, 18.09.2024
Ситуация в Бейруте после взрыва пейджеров стабильная
Ситуация в ливанской столице стабилизировалась после ситуации со взрывами пейджеров, государственные учреждения и большинство объектов гражданской... РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T14:16
2024-09-18T14:16
в мире
ливан
бейрут
израиль
хезболла
детонация сотен пейджеров в ливане
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БЕЙРУТ, 18 сен - РИА Новости. Ситуация в ливанской столице стабилизировалась после ситуации со взрывами пейджеров, государственные учреждения и большинство объектов гражданской инфраструктуры работают в штатном режиме, передает корреспондент РИА Новости. Во вторник в разных районах Ливана произошла детонация пейджеров. По данным ливанского минздрава, ранения получили около 2,8 тысячи человек, около 10 погибли. К утру среды в Бейруте были ликвидированы последствия происшествия. На следующий день после серии детонаций на дорогах был восстановлен обычный автомобильный трафик. Государственные учреждения, магазины, аптеки, кафе и рестораны, вернулись к штатному режиму работы. При этом пока не будут работать школы и другие образовательные учреждения, сообщало ливанское министерство образования. В больницах Бейрута по-прежнему остаются сотни пострадавших с ранениями различной степени тяжести. Как писал ряд СМИ, пейджеры используются членами движения "Хезболлах" в качестве закрытой системы связи, наименее подверженной взлому и прослушиванию. На данный момент неизвестно, что послужило причиной одновременной детонации десятков устройств. Движение "Хезболлах" и руководство Ливана возложили ответственность за произошедшее на Израиль.
https://ria.ru/20240917/ekspert-1973262643.html
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в мире, ливан, бейрут, израиль, хезболла, детонация сотен пейджеров в ливане
В мире, Ливан, Бейрут, Израиль, Хезболла, Детонация сотен пейджеров в Ливане
Ситуация в Бейруте после взрыва пейджеров стабильная

Ситуация в Бейруте после инцидента со взрывами пейджеров стабилизировалась

© AP Photo / Hassan AmmarАвтомобиль скорой помощи везет раненых после массовой детонации пейджеров в Бейруте
Автомобиль скорой помощи везет раненых после массовой детонации пейджеров в Бейруте - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
© AP Photo / Hassan Ammar
Автомобиль скорой помощи везет раненых после массовой детонации пейджеров в Бейруте
Читать ria.ru в
БЕЙРУТ, 18 сен - РИА Новости. Ситуация в ливанской столице стабилизировалась после ситуации со взрывами пейджеров, государственные учреждения и большинство объектов гражданской инфраструктуры работают в штатном режиме, передает корреспондент РИА Новости.
Во вторник в разных районах Ливана произошла детонация пейджеров. По данным ливанского минздрава, ранения получили около 2,8 тысячи человек, около 10 погибли. К утру среды в Бейруте были ликвидированы последствия происшествия.
Эксперт по информационной безопасности Халил Сехнауи о детонации пейджеров в Ливане - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
Эксперт назвал возможную причину детонации пейджеров в Ливане
17 сентября, 19:36
На следующий день после серии детонаций на дорогах был восстановлен обычный автомобильный трафик. Государственные учреждения, магазины, аптеки, кафе и рестораны, вернулись к штатному режиму работы.
При этом пока не будут работать школы и другие образовательные учреждения, сообщало ливанское министерство образования.
В больницах Бейрута по-прежнему остаются сотни пострадавших с ранениями различной степени тяжести.
Как писал ряд СМИ, пейджеры используются членами движения "Хезболлах" в качестве закрытой системы связи, наименее подверженной взлому и прослушиванию. На данный момент неизвестно, что послужило причиной одновременной детонации десятков устройств. Движение "Хезболлах" и руководство Ливана возложили ответственность за произошедшее на Израиль.
Люди возле больницы, куда привезли раненых в результате взрыва пейджеров в Бейруте, Ливан - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
Пейджеры в Ливане перед взрывом звонили, сообщили СМИ
Вчера, 09:39
 
В миреЛиванБейрутИзраильХезболлаДетонация сотен пейджеров в Ливане
 
 
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