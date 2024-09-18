https://ria.ru/20240918/livan-1973388819.html

Евросоюз осудил детонацию пейджеров в Ливане

Евросоюз осудил детонацию пейджеров в Ливане - РИА Новости, 18.09.2024

Евросоюз осудил детонацию пейджеров в Ливане

Евросоюз осудил детонацию пейджеров в Ливане, которая привела к "неизбирательным жертвам", призвал все заинтересованные стороны предотвратить полномасштабную... РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T13:42

2024-09-18T13:42

2024-09-18T13:42

в мире

ливан

израиль

жозеп боррель

хезболла

евросоюз

детонация сотен пейджеров в ливане

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БРЮССЕЛЬ, 18 сен – РИА Новости. Евросоюз осудил детонацию пейджеров в Ливане, которая привела к "неизбирательным жертвам", призвал все заинтересованные стороны предотвратить полномасштабную войну в регионе, говорится в заявлении главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля. "Несмотря на то, что атаки, по-видимому, были целенаправленными, они привели к тяжелым, неизбирательным сопутствующим потерям среди мирных жителей, включая детей. Считаю эту ситуацию крайне тревожной. Я могу только осудить эти атаки, которые ставят под угрозу безопасность и стабильность Ливана и увеличивают риск эскалации в регионе", - говорится в документе. Боррель также призвал "все заинтересованные стороны предотвратить полномасштабную войну, которая будет иметь тяжелые последствия для всего региона и за его пределами". Во вторник в разных районах Ливана произошла детонация пейджеров. Минздрав Ливана сообщил, что ранения в результате случившегося получили более 2,8 тысячи человек, восемь погибли. Пока неизвестно, что послужило причиной одновременной детонации десятков устройств. "Хезболлах", власти Ливана возложили на Израиль ответственность за произошедшее. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что произошедшее в Ливане ведет к эскалации напряженности, регион находится во взрывоопасном состоянии. По его словам, каждое из подобных происшествий способно стать триггером для выхода ситуации из-под контроля. В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала произошедшее в Ливане "чудовищным актом терроризма" и "попыткой разжечь большой конфликт". Она также указала на необходимость предотвратить подобные сценарии. По данным ряда СМИ, пейджеры используются членами движения "Хезболлах" в качестве закрытой системы связи, наименее подверженной взлому и прослушиванию. Пока неизвестно, что послужило причиной одновременной детонации десятков устройств. "Хезболлах" и власти Ливана возложили на Израиль ответственность за произошедшее. Как сообщила американская газета New York Times со ссылкой на неназванного члена Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) Ирана, пейджеры в Ливане, прежде чем взорваться, издавали звуковой сигнал в течение примерно десяти секунд, что побудило некоторых владельцев поднести их близко к лицу, чтобы проверить наличие новых сообщений. По данным газеты, посол Ирана в Ливане Моджтаба Амани потерял один глаз и серьезно повредил другой в результате взрыва пейджера, который был при нем.

https://ria.ru/20240918/conversation-1973363611.html

https://ria.ru/20240918/peydzhery-1973325148.html

https://ria.ru/20240918/peydzhery-1973326501.html

ливан

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в мире, ливан, израиль, жозеп боррель, хезболла, евросоюз, детонация сотен пейджеров в ливане