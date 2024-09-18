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Число пострадавших при детонации пейджеров в Ливане возросло до 2,8 тысячи - РИА Новости, 18.09.2024
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13:43 18.09.2024 (обновлено: 13:46 18.09.2024)
https://ria.ru/20240918/livan-1973388150.html
Число пострадавших при детонации пейджеров в Ливане возросло до 2,8 тысячи
Число пострадавших при детонации пейджеров в Ливане возросло до 2,8 тысячи - РИА Новости, 18.09.2024
Число пострадавших при детонации пейджеров в Ливане возросло до 2,8 тысячи
Ранения от детонации пейджеров в разных районах Ливана получили от 2,7 до 2,8 тысячи человек, заявил журналистам министр здравоохранения Ливана Фирас Абъяд на... РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T13:43
2024-09-18T13:46
в мире
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бейрут
детонация сотен пейджеров в ливане
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БЕЙРУТ, 18 сен - РИА Новости. Ранения от детонации пейджеров в разных районах Ливана получили от 2,7 до 2,8 тысячи человек, заявил журналистам министр здравоохранения Ливана Фирас Абъяд на пресс-конференции в среду. Ранее министерство здравоохранени Ливана опровергло сообщения ливанских СМИ со ссылкой на минздрав об увеличении числа раненых до 4 тысяч и погибших до 11 человек. "Количество раненых зафиксировано между 2,7 и 2,8 тысячами. 750 человек на юге, 1 800 в Бейруте и 850 в Бекаа", - сказал Абъяд.
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в мире, ливан, бейрут, детонация сотен пейджеров в ливане
В мире, Ливан, Бейрут, Детонация сотен пейджеров в Ливане
Число пострадавших при детонации пейджеров в Ливане возросло до 2,8 тысячи

Минздрав Ливана: от детонации пейджеров пострадали от 2,7 до 2,8 тысячи человек

© AP Photo / Hassan AmmarАвтомобиль скорой помощи везет раненых после массовой детонации пейджеров в Бейруте
Автомобиль скорой помощи везет раненых после массовой детонации пейджеров в Бейруте - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
© AP Photo / Hassan Ammar
Автомобиль скорой помощи везет раненых после массовой детонации пейджеров в Бейруте
Читать ria.ru в
БЕЙРУТ, 18 сен - РИА Новости. Ранения от детонации пейджеров в разных районах Ливана получили от 2,7 до 2,8 тысячи человек, заявил журналистам министр здравоохранения Ливана Фирас Абъяд на пресс-конференции в среду.
Ранее министерство здравоохранени Ливана опровергло сообщения ливанских СМИ со ссылкой на минздрав об увеличении числа раненых до 4 тысяч и погибших до 11 человек.
"Количество раненых зафиксировано между 2,7 и 2,8 тысячами. 750 человек на юге, 1 800 в Бейруте и 850 в Бекаа", - сказал Абъяд.
Эксперт по информационной безопасности Халил Сехнауи о детонации пейджеров в Ливане - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
Эксперт назвал возможную причину детонации пейджеров в Ливане
17 сентября, 19:36
 
В миреЛиванБейрутДетонация сотен пейджеров в Ливане
 
 
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