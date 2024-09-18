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Красный Полумесяц Ирана поможет пострадавшим в теракте в Ливане - РИА Новости, 18.09.2024
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10:52 18.09.2024
https://ria.ru/20240918/livan-1973340042.html
Красный Полумесяц Ирана поможет пострадавшим в теракте в Ливане
Красный Полумесяц Ирана поможет пострадавшим в теракте в Ливане - РИА Новости, 18.09.2024
Красный Полумесяц Ирана поможет пострадавшим в теракте в Ливане
Иранское Общество Красного Полумесяца направляет в Ливан команды спасателей и бригады глазных хирургов для помощи пострадавшим в произошедшем днем ранее... РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T10:52
2024-09-18T10:52
в мире
ливан
иран
бейрут
хезболла
красный полумесяц
детонация сотен пейджеров в ливане
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ТЕГЕРАН, 18 сен – РИА Новости. Иранское Общество Красного Полумесяца направляет в Ливан команды спасателей и бригады глазных хирургов для помощи пострадавшим в произошедшем днем ранее теракте, связанном с массовым подрывом пейджеров, заявил в Бейруте глава Общества Пир Хосейн Коливанд. Его слова приводит официальный Telegram-канал правительства Ирана.Во вторник в разных районах Ливана произошла детонация пейджеров. Глава ливанского минздрава Фирас Абъяд сообщил, что ранения получили около 4 тысяч человек, одиннадцать человек погибли. "Мы осуждаем теракт в Ливане. При координации Общества Красного Креста и министерства здравоохранения Ливана в целях оказания гуманитарной помощи мы привезли в Ливан команды спасателей и бригады глазных хирургов, чтобы облегчить боль пострадавших в этом террористическом акте... Общество Красного Полумесяца Ирана всеми силами поддерживает пострадавших в Ливане", - приводит слова главы Общества официальный Telegram-канал правительства Ирана. Коливанд также подчеркнул, что иранский Красный Полумесяц готов перевезти тяжелораненых в Иран для продолжения лечения. По данным ряда СМИ, пейджеры используются членами движения "Хезболлах" в качестве закрытой системы связи, наименее подверженной взлому и прослушиванию. Пока неизвестно, что послужило причиной одновременной детонации десятков устройств. "Хезболлах" и власти Ливана возложили на Израиль ответственность за произошедшее.
https://ria.ru/20240917/livan-1973257498.html
https://ria.ru/20240918/peydzhery-1973310566.html
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в мире, ливан, иран, бейрут, хезболла, красный полумесяц, детонация сотен пейджеров в ливане
В мире, Ливан, Иран, Бейрут, Хезболла, Красный полумесяц, Детонация сотен пейджеров в Ливане
Красный Полумесяц Ирана поможет пострадавшим в теракте в Ливане

Красный Полумесяц Ирана направил в Ливан спасателей и бригады глазных хирургов

© AP Photo / Hassan AmmarЛюди недалеко от больницы, куда привезли раненых после массовой детонации пейджеров в Бейруте
Люди недалеко от больницы, куда привезли раненых после массовой детонации пейджеров в Бейруте - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
© AP Photo / Hassan Ammar
Люди недалеко от больницы, куда привезли раненых после массовой детонации пейджеров в Бейруте
Читать ria.ru в
ТЕГЕРАН, 18 сен – РИА Новости. Иранское Общество Красного Полумесяца направляет в Ливан команды спасателей и бригады глазных хирургов для помощи пострадавшим в произошедшем днем ранее теракте, связанном с массовым подрывом пейджеров, заявил в Бейруте глава Общества Пир Хосейн Коливанд. Его слова приводит официальный Telegram-канал правительства Ирана.
Во вторник в разных районах Ливана произошла детонация пейджеров. Глава ливанского минздрава Фирас Абъяд сообщил, что ранения получили около 4 тысяч человек, одиннадцать человек погибли.
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"Мы осуждаем теракт в Ливане. При координации Общества Красного Креста и министерства здравоохранения Ливана в целях оказания гуманитарной помощи мы привезли в Ливан команды спасателей и бригады глазных хирургов, чтобы облегчить боль пострадавших в этом террористическом акте... Общество Красного Полумесяца Ирана всеми силами поддерживает пострадавших в Ливане", - приводит слова главы Общества официальный Telegram-канал правительства Ирана.
Коливанд также подчеркнул, что иранский Красный Полумесяц готов перевезти тяжелораненых в Иран для продолжения лечения.
По данным ряда СМИ, пейджеры используются членами движения "Хезболлах" в качестве закрытой системы связи, наименее подверженной взлому и прослушиванию. Пока неизвестно, что послужило причиной одновременной детонации десятков устройств. "Хезболлах" и власти Ливана возложили на Израиль ответственность за произошедшее.
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В миреЛиванИранБейрутХезболлаКрасный полумесяцДетонация сотен пейджеров в Ливане
 
 
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