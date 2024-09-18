https://ria.ru/20240918/livan-1973340042.html
Красный Полумесяц Ирана поможет пострадавшим в теракте в Ливане
Красный Полумесяц Ирана поможет пострадавшим в теракте в Ливане - РИА Новости, 18.09.2024
Красный Полумесяц Ирана поможет пострадавшим в теракте в Ливане
Иранское Общество Красного Полумесяца направляет в Ливан команды спасателей и бригады глазных хирургов для помощи пострадавшим в произошедшем днем ранее... РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T10:52
2024-09-18T10:52
2024-09-18T10:52
в мире
ливан
иран
бейрут
хезболла
красный полумесяц
детонация сотен пейджеров в ливане
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/11/1973272185_0:46:3072:1774_1920x0_80_0_0_80b3fc3e28e91455755f4bbcbfa1df61.jpg
ТЕГЕРАН, 18 сен – РИА Новости. Иранское Общество Красного Полумесяца направляет в Ливан команды спасателей и бригады глазных хирургов для помощи пострадавшим в произошедшем днем ранее теракте, связанном с массовым подрывом пейджеров, заявил в Бейруте глава Общества Пир Хосейн Коливанд. Его слова приводит официальный Telegram-канал правительства Ирана.Во вторник в разных районах Ливана произошла детонация пейджеров. Глава ливанского минздрава Фирас Абъяд сообщил, что ранения получили около 4 тысяч человек, одиннадцать человек погибли. "Мы осуждаем теракт в Ливане. При координации Общества Красного Креста и министерства здравоохранения Ливана в целях оказания гуманитарной помощи мы привезли в Ливан команды спасателей и бригады глазных хирургов, чтобы облегчить боль пострадавших в этом террористическом акте... Общество Красного Полумесяца Ирана всеми силами поддерживает пострадавших в Ливане", - приводит слова главы Общества официальный Telegram-канал правительства Ирана. Коливанд также подчеркнул, что иранский Красный Полумесяц готов перевезти тяжелораненых в Иран для продолжения лечения. По данным ряда СМИ, пейджеры используются членами движения "Хезболлах" в качестве закрытой системы связи, наименее подверженной взлому и прослушиванию. Пока неизвестно, что послужило причиной одновременной детонации десятков устройств. "Хезболлах" и власти Ливана возложили на Израиль ответственность за произошедшее.
https://ria.ru/20240917/livan-1973257498.html
https://ria.ru/20240918/peydzhery-1973310566.html
ливан
иран
бейрут
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/11/1973272185_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e8791b382d500cbeaabca16fbe33410c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ливан, иран, бейрут, хезболла, красный полумесяц, детонация сотен пейджеров в ливане
В мире, Ливан, Иран, Бейрут, Хезболла, Красный полумесяц, Детонация сотен пейджеров в Ливане
Красный Полумесяц Ирана поможет пострадавшим в теракте в Ливане
Красный Полумесяц Ирана направил в Ливан спасателей и бригады глазных хирургов
ТЕГЕРАН, 18 сен – РИА Новости. Иранское Общество Красного Полумесяца направляет в Ливан команды спасателей и бригады глазных хирургов для помощи пострадавшим в произошедшем днем ранее теракте, связанном с массовым подрывом пейджеров, заявил в Бейруте глава Общества Пир Хосейн Коливанд. Его слова приводит официальный Telegram-канал правительства Ирана.
Во вторник в разных районах Ливана произошла детонация пейджеров. Глава ливанского минздрава Фирас Абъяд сообщил, что ранения получили около 4 тысяч человек, одиннадцать человек погибли.
"Мы осуждаем теракт в Ливане. При координации Общества Красного Креста и министерства здравоохранения Ливана в целях оказания гуманитарной помощи мы привезли в Ливан команды спасателей и бригады глазных хирургов, чтобы облегчить боль пострадавших в этом террористическом акте... Общество Красного Полумесяца Ирана всеми силами поддерживает пострадавших в Ливане", - приводит слова главы Общества официальный Telegram-канал правительства Ирана.
Коливанд также подчеркнул, что иранский Красный Полумесяц готов перевезти тяжелораненых в Иран для продолжения лечения.
По данным ряда СМИ, пейджеры используются членами движения "Хезболлах
" в качестве закрытой системы связи, наименее подверженной взлому и прослушиванию. Пока неизвестно, что послужило причиной одновременной детонации десятков устройств. "Хезболлах" и власти Ливана возложили на Израиль
ответственность за произошедшее.