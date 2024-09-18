https://ria.ru/20240918/livan-1973340042.html

Красный Полумесяц Ирана поможет пострадавшим в теракте в Ливане

Красный Полумесяц Ирана поможет пострадавшим в теракте в Ливане - РИА Новости, 18.09.2024

Красный Полумесяц Ирана поможет пострадавшим в теракте в Ливане

Иранское Общество Красного Полумесяца направляет в Ливан команды спасателей и бригады глазных хирургов для помощи пострадавшим в произошедшем днем ранее... РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T10:52

2024-09-18T10:52

2024-09-18T10:52

в мире

ливан

иран

бейрут

хезболла

красный полумесяц

детонация сотен пейджеров в ливане

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ТЕГЕРАН, 18 сен – РИА Новости. Иранское Общество Красного Полумесяца направляет в Ливан команды спасателей и бригады глазных хирургов для помощи пострадавшим в произошедшем днем ранее теракте, связанном с массовым подрывом пейджеров, заявил в Бейруте глава Общества Пир Хосейн Коливанд. Его слова приводит официальный Telegram-канал правительства Ирана.Во вторник в разных районах Ливана произошла детонация пейджеров. Глава ливанского минздрава Фирас Абъяд сообщил, что ранения получили около 4 тысяч человек, одиннадцать человек погибли. "Мы осуждаем теракт в Ливане. При координации Общества Красного Креста и министерства здравоохранения Ливана в целях оказания гуманитарной помощи мы привезли в Ливан команды спасателей и бригады глазных хирургов, чтобы облегчить боль пострадавших в этом террористическом акте... Общество Красного Полумесяца Ирана всеми силами поддерживает пострадавших в Ливане", - приводит слова главы Общества официальный Telegram-канал правительства Ирана. Коливанд также подчеркнул, что иранский Красный Полумесяц готов перевезти тяжелораненых в Иран для продолжения лечения. По данным ряда СМИ, пейджеры используются членами движения "Хезболлах" в качестве закрытой системы связи, наименее подверженной взлому и прослушиванию. Пока неизвестно, что послужило причиной одновременной детонации десятков устройств. "Хезболлах" и власти Ливана возложили на Израиль ответственность за произошедшее.

https://ria.ru/20240917/livan-1973257498.html

https://ria.ru/20240918/peydzhery-1973310566.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, ливан, иран, бейрут, хезболла, красный полумесяц, детонация сотен пейджеров в ливане