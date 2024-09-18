https://ria.ru/20240918/kurskaya_oblast-1973313117.html

В Курской области ночью сбили 27 беспилотников и две ракеты ВСУ

В Курской области ночью сбили 27 беспилотников и две ракеты ВСУ - РИА Новости, 18.09.2024

В Курской области ночью сбили 27 беспилотников и две ракеты ВСУ

Две украинские ракеты и 27 БПЛА самолетного типа сбиты ночью в небе Курской области, сообщил губернатор Алексей Смирнов. РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T06:46

2024-09-18T06:46

2024-09-18T06:48

специальная военная операция на украине

курская область

алексей смирнов (политик)

происшествия

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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Две украинские ракеты и 27 БПЛА самолетного типа сбиты ночью в небе Курской области, сообщил губернатор Алексей Смирнов."Этой ночью 2 украинские ракеты и 27 БПЛА самолетного типа были сбиты в небе Курской области. Благодарю бойцов ПВО!" - написал он в Telegram-канале.Кроме того, Смирнов напомнил, что приближаться к обломкам и трогать их нельзя, они могут нанести вред. Сообщить о находке нужно по телефону 112.

https://ria.ru/20240918/bespilotniki-1973312923.html

курская область

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курская область, алексей смирнов (политик) , происшествия