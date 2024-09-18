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В Курской области ночью сбили 27 беспилотников и две ракеты ВСУ - РИА Новости, 18.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:46 18.09.2024 (обновлено: 06:48 18.09.2024)
https://ria.ru/20240918/kurskaya_oblast-1973313117.html
В Курской области ночью сбили 27 беспилотников и две ракеты ВСУ
В Курской области ночью сбили 27 беспилотников и две ракеты ВСУ - РИА Новости, 18.09.2024
В Курской области ночью сбили 27 беспилотников и две ракеты ВСУ
Две украинские ракеты и 27 БПЛА самолетного типа сбиты ночью в небе Курской области, сообщил губернатор Алексей Смирнов. РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T06:46
2024-09-18T06:48
специальная военная операция на украине
курская область
алексей смирнов (политик)
происшествия
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Две украинские ракеты и 27 БПЛА самолетного типа сбиты ночью в небе Курской области, сообщил губернатор Алексей Смирнов."Этой ночью 2 украинские ракеты и 27 БПЛА самолетного типа были сбиты в небе Курской области. Благодарю бойцов ПВО!" - написал он в Telegram-канале.Кроме того, Смирнов напомнил, что приближаться к обломкам и трогать их нельзя, они могут нанести вред. Сообщить о находке нужно по телефону 112.
https://ria.ru/20240918/bespilotniki-1973312923.html
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курская область, алексей смирнов (политик) , происшествия
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Алексей Смирнов (политик) , Происшествия
В Курской области ночью сбили 27 беспилотников и две ракеты ВСУ

Губернатор Смирнов: ПВО за ночь сбила в Курской области 27 БПЛА и две ракеты ВСУ

© РИА Новости / Валентин Капустин | Перейти в медиабанкЗенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь-С1"
Зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) Панцирь-С1 - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
© РИА Новости / Валентин Капустин
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Зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь-С1". Архивное фото
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Две украинские ракеты и 27 БПЛА самолетного типа сбиты ночью в небе Курской области, сообщил губернатор Алексей Смирнов.
"Этой ночью 2 украинские ракеты и 27 БПЛА самолетного типа были сбиты в небе Курской области. Благодарю бойцов ПВО!" - написал он в Telegram-канале.
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Кроме того, Смирнов напомнил, что приближаться к обломкам и трогать их нельзя, они могут нанести вред. Сообщить о находке нужно по телефону 112.
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьАлексей Смирнов (политик)Происшествия
 
 
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