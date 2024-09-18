https://ria.ru/20240918/kurskaya_oblast-1973311425.html
ВС России разбили под Суджей отряд украинского спецназа и американскую ЧВК
ВС России разбили под Суджей отряд украинского спецназа и американскую ЧВК - РИА Новости, 18.09.2024
ВС России разбили под Суджей отряд украинского спецназа и американскую ЧВК
Российские силы разбили под Суджей несколько бригад ВСУ, подразделение украинских сил специальных операций (ССО) и отряд американской ЧВК Forward, рассказал РИА РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T06:03
2024-09-18T06:03
2024-09-18T10:05
специальная военная операция на украине
владимир путин
валерий герасимов
россия
курская область
суджа
вооруженные силы украины
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КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 18 сен — РИА Новости. Российские силы разбили под Суджей несколько бригад ВСУ, подразделение украинских сил специальных операций (ССО) и отряд американской ЧВК Forward, рассказал РИА Новости командир одного из отрядов спецназа "Ахмат" с позывным Аид."Несколько тысяч они потеряли, одной техники несколько сотен, потери огромные, но они завозят, и завозят, и завозят. Мы обескровили уже, уничтожили большую часть 61-й бригады, 80-й бригады, 82-й бригады, они отправили 95-ю бригаду, мы и ее уничтожили", — заявил он.После этого ВСУ, как сообщил Аид, завели в Курскую область 92-ю штурмовую бригаду, 106-ю бригаду теробороны, новый батальон 80-й бригады и несколько других подразделений. Сейчас также передислоцируются 72-я бригада из Угледара и 47-я механизированная бригада.По его словам, также в районе Суджи появились силы специальных операций ВСУ и привлечены дополнительные иностранные ЧВК."ССО зашли, частная военная компания Forward (американская частная военная компания Forward Observation Group. — Прим. ред.) зашла — это не какой-то иностранный легион потерявшихся грузин на повороте или поляков, это конкретно профессиональные военные обученные", — рассказал Аид.По словам командира, вновь заведенные силы также понесли значительные потери. Подразделения ВСУ 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Как сообщил начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов, их продвижение остановили. Он подчеркнул, что операция в Курской области завершится разгромом противника и выходом на госграницу.Президент Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, боевики ВСУ ведут неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Глава государства указал, что противник получит достойный ответ.На прошлой неделе российские военные начали контрнаступление в регионе. Как сообщало Минобороны 12 сентября, только за двое суток от украинских боевиков освободили десять населенных пунктов в Курской области. В понедельник российские военные восстановили контроль еще над двумя селами.В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240918/minoborony-1973309299.html
https://ria.ru/20240917/zaluzhnyy-1973180258.html
https://ria.ru/20240917/snagost-1973091342.html
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Российские силы разбили под Суджей отряд американской ЧВК Forward
Российские силы разбили под Суджей подразделение сил специальных операций Киева и отряд американской ЧВК Forward, рассказал РИА Новости командир одного из отрядов спецназа "Ахмат" с позывным "Аид". Однако, по его словам, Киев продолжает стягивать новые силы в Курскую область, в том числе с донецкого участка фронта.
2024-09-18T06:03
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владимир путин, валерий герасимов, россия, курская область, суджа, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Россия, Курская область, Суджа, Вооруженные силы Украины
ВС России разбили под Суджей отряд украинского спецназа и американскую ЧВК
Боец Аид: ВС России разбили под Суджей отряд ССО ВСУ и американскую ЧВК