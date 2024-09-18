https://ria.ru/20240918/kurskaya_oblast-1973311425.html

ВС России разбили под Суджей отряд украинского спецназа и американскую ЧВК

ВС России разбили под Суджей отряд украинского спецназа и американскую ЧВК - РИА Новости, 18.09.2024

ВС России разбили под Суджей отряд украинского спецназа и американскую ЧВК

Российские силы разбили под Суджей несколько бригад ВСУ, подразделение украинских сил специальных операций (ССО) и отряд американской ЧВК Forward, рассказал РИА РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T06:03

2024-09-18T06:03

2024-09-18T10:05

специальная военная операция на украине

владимир путин

валерий герасимов

россия

курская область

суджа

вооруженные силы украины

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КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 18 сен — РИА Новости. Российские силы разбили под Суджей несколько бригад ВСУ, подразделение украинских сил специальных операций (ССО) и отряд американской ЧВК Forward, рассказал РИА Новости командир одного из отрядов спецназа "Ахмат" с позывным Аид."Несколько тысяч они потеряли, одной техники несколько сотен, потери огромные, но они завозят, и завозят, и завозят. Мы обескровили уже, уничтожили большую часть 61-й бригады, 80-й бригады, 82-й бригады, они отправили 95-ю бригаду, мы и ее уничтожили", — заявил он.После этого ВСУ, как сообщил Аид, завели в Курскую область 92-ю штурмовую бригаду, 106-ю бригаду теробороны, новый батальон 80-й бригады и несколько других подразделений. Сейчас также передислоцируются 72-я бригада из Угледара и 47-я механизированная бригада.По его словам, также в районе Суджи появились силы специальных операций ВСУ и привлечены дополнительные иностранные ЧВК."ССО зашли, частная военная компания Forward (американская частная военная компания Forward Observation Group. — Прим. ред.) зашла — это не какой-то иностранный легион потерявшихся грузин на повороте или поляков, это конкретно профессиональные военные обученные", — рассказал Аид.По словам командира, вновь заведенные силы также понесли значительные потери. Подразделения ВСУ 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Как сообщил начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов, их продвижение остановили. Он подчеркнул, что операция в Курской области завершится разгромом противника и выходом на госграницу.Президент Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, боевики ВСУ ведут неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Глава государства указал, что противник получит достойный ответ.На прошлой неделе российские военные начали контрнаступление в регионе. Как сообщало Минобороны 12 сентября, только за двое суток от украинских боевиков освободили десять населенных пунктов в Курской области. В понедельник российские военные восстановили контроль еще над двумя селами.В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240918/minoborony-1973309299.html

https://ria.ru/20240917/zaluzhnyy-1973180258.html

https://ria.ru/20240917/snagost-1973091342.html

россия

курская область

суджа

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Российские силы разбили под Суджей отряд американской ЧВК Forward Российские силы разбили под Суджей подразделение сил специальных операций Киева и отряд американской ЧВК Forward, рассказал РИА Новости командир одного из отрядов спецназа "Ахмат" с позывным "Аид". Однако, по его словам, Киев продолжает стягивать новые силы в Курскую область, в том числе с донецкого участка фронта. 2024-09-18T06:03 true PT2M17S

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владимир путин, валерий герасимов, россия, курская область, суджа, вооруженные силы украины