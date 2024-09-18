https://ria.ru/20240918/kurskaya_oblast-1973310396.html

Пенсионерка из Курской области рассказала о мародерстве ВСУ

Пенсионерка из Курской области рассказала о мародерстве ВСУ - РИА Новости, 18.09.2024

Пенсионерка из Курской области рассказала о мародерстве ВСУ

Жительница Суджанского района Курской области рассказала РИА Новости, что ВСУ разграбили и взорвали ее трехэтажный дом, покинув который, она была вынуждена... РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T05:28

2024-09-18T05:28

2024-09-18T07:08

железногорск

рыльск

курская область

вооруженные силы украины

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ЖЕЛЕЗНОГОРСК (Курская обл.), 18 сен - РИА Новости. Жительница Суджанского района Курской области рассказала РИА Новости, что ВСУ разграбили и взорвали ее трехэтажный дом, покинув который, она была вынуждена целую ночь прятаться в лесу.Жительница села Махновка Суджанского района 77-летняя Надежда Лисихина с мужем живут в ПВР в Железногорске второй месяц."Дом наш разбомбили. Мы 10 августа убежали оттуда, потому что сидели под страшными бомбежками, не было ни света, ни связи, ни воды, и газ отключен потом. Мы не знали тогда, что уже ВСУ в Судже, наши дома были на окраине", — сказала пенсионерка. С мужем они поехали к сыну под Рыльск, переночевали, хотели вернуться, но тот их не отпустил."А на следующий день по деревне автоматные очереди, и нам пришлось убегать в лес ночевать. Сын собрал деревенских, кто может ехать, семь машин нас, мы уехали ночевать в лес. Никто тогда не пострадал", — рассказала Надежда. Ей из-за диабета нужен был инсулин, в Рыльске его добыть не удалось, и она с мужем поехала в Железногорск, где без проблем выписали рецепт, а сын с невесткой отправились в Курск.Надежда посетовала, что ее трехэтажный дом со всеми удобствами, огород, теплица, цветущие розы — всего этого в Махновке больше нет. Она узнала со слов соседа, что украинские военные грузили имущество в машины с прицепами, "а потом взорвали дом". Та же участь, по ее словам, постигла соседей.

https://ria.ru/20240918/kurskaya_oblast-1973308502.html

https://ria.ru/20240918/semi-1973305394.html

https://ria.ru/20240917/zaluzhnyy-1973180258.html

железногорск

рыльск

курская область

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железногорск , рыльск, курская область, вооруженные силы украины