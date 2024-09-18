Пенсионерка из Курской области рассказала о мародерстве ВСУ
Пенсионерка из Курской области сообщила, как ВСУ разграбили и взорвали ее дом
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие едут на танке с табличкой "Любимовка" недалеко от российско-украинской границы в Сумской области
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие едут на танке с табличкой "Любимовка" недалеко от российско-украинской границы в Сумской области. Архивное фото
ЖЕЛЕЗНОГОРСК (Курская обл.), 18 сен - РИА Новости. Жительница Суджанского района Курской области рассказала РИА Новости, что ВСУ разграбили и взорвали ее трехэтажный дом, покинув который, она была вынуждена целую ночь прятаться в лесу.
Жительница села Махновка Суджанского района 77-летняя Надежда Лисихина с мужем живут в ПВР в Железногорске второй месяц.
"Дом наш разбомбили. Мы 10 августа убежали оттуда, потому что сидели под страшными бомбежками, не было ни света, ни связи, ни воды, и газ отключен потом. Мы не знали тогда, что уже ВСУ в Судже, наши дома были на окраине", — сказала пенсионерка.
С мужем они поехали к сыну под Рыльск, переночевали, хотели вернуться, но тот их не отпустил.
"А на следующий день по деревне автоматные очереди, и нам пришлось убегать в лес ночевать. Сын собрал деревенских, кто может ехать, семь машин нас, мы уехали ночевать в лес. Никто тогда не пострадал", — рассказала Надежда.
Ей из-за диабета нужен был инсулин, в Рыльске его добыть не удалось, и она с мужем поехала в Железногорск, где без проблем выписали рецепт, а сын с невесткой отправились в Курск.
Надежда посетовала, что ее трехэтажный дом со всеми удобствами, огород, теплица, цветущие розы — всего этого в Махновке больше нет. Она узнала со слов соседа, что украинские военные грузили имущество в машины с прицепами, "а потом взорвали дом". Та же участь, по ее словам, постигла соседей.