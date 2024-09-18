Рейтинг@Mail.ru
Пенсионерка из Курской области рассказала о мародерстве ВСУ - РИА Новости, 18.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:28 18.09.2024 (обновлено: 07:08 18.09.2024)
https://ria.ru/20240918/kurskaya_oblast-1973310396.html
Пенсионерка из Курской области рассказала о мародерстве ВСУ
Пенсионерка из Курской области рассказала о мародерстве ВСУ - РИА Новости, 18.09.2024
Пенсионерка из Курской области рассказала о мародерстве ВСУ
Жительница Суджанского района Курской области рассказала РИА Новости, что ВСУ разграбили и взорвали ее трехэтажный дом, покинув который, она была вынуждена... РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T05:28
2024-09-18T07:08
железногорск
рыльск
курская область
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/18/1968274461_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d79e6f6f1e829ec336e928b9eee7821c.jpg
ЖЕЛЕЗНОГОРСК (Курская обл.), 18 сен - РИА Новости. Жительница Суджанского района Курской области рассказала РИА Новости, что ВСУ разграбили и взорвали ее трехэтажный дом, покинув который, она была вынуждена целую ночь прятаться в лесу.Жительница села Махновка Суджанского района 77-летняя Надежда Лисихина с мужем живут в ПВР в Железногорске второй месяц."Дом наш разбомбили. Мы 10 августа убежали оттуда, потому что сидели под страшными бомбежками, не было ни света, ни связи, ни воды, и газ отключен потом. Мы не знали тогда, что уже ВСУ в Судже, наши дома были на окраине", — сказала пенсионерка. С мужем они поехали к сыну под Рыльск, переночевали, хотели вернуться, но тот их не отпустил."А на следующий день по деревне автоматные очереди, и нам пришлось убегать в лес ночевать. Сын собрал деревенских, кто может ехать, семь машин нас, мы уехали ночевать в лес. Никто тогда не пострадал", — рассказала Надежда. Ей из-за диабета нужен был инсулин, в Рыльске его добыть не удалось, и она с мужем поехала в Железногорск, где без проблем выписали рецепт, а сын с невесткой отправились в Курск.Надежда посетовала, что ее трехэтажный дом со всеми удобствами, огород, теплица, цветущие розы — всего этого в Махновке больше нет. Она узнала со слов соседа, что украинские военные грузили имущество в машины с прицепами, "а потом взорвали дом". Та же участь, по ее словам, постигла соседей.
https://ria.ru/20240918/kurskaya_oblast-1973308502.html
https://ria.ru/20240918/semi-1973305394.html
https://ria.ru/20240917/zaluzhnyy-1973180258.html
железногорск
рыльск
курская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/18/1968274461_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f81fc12d65a60f2469bc8b5045bb3211.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
железногорск , рыльск, курская область, вооруженные силы украины
Железногорск , Рыльск, Курская область, Вооруженные силы Украины
Пенсионерка из Курской области рассказала о мародерстве ВСУ

Пенсионерка из Курской области сообщила, как ВСУ разграбили и взорвали ее дом

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие едут на танке с табличкой "Любимовка" недалеко от российско-украинской границы в Сумской области
Украинские военнослужащие едут на танке с табличкой Любимовка недалеко от российско-украинской границы в Сумской области - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие едут на танке с табличкой "Любимовка" недалеко от российско-украинской границы в Сумской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЖЕЛЕЗНОГОРСК (Курская обл.), 18 сен - РИА Новости. Жительница Суджанского района Курской области рассказала РИА Новости, что ВСУ разграбили и взорвали ее трехэтажный дом, покинув который, она была вынуждена целую ночь прятаться в лесу.
Жительница села Махновка Суджанского района 77-летняя Надежда Лисихина с мужем живут в ПВР в Железногорске второй месяц.
Жители пострадавших в результате атаки ВСУ приграничных районов Курской области в пункте временного размещения - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
Мужчина-инвалид рассказал, как спас свою семью в Курской области
04:39
"Дом наш разбомбили. Мы 10 августа убежали оттуда, потому что сидели под страшными бомбежками, не было ни света, ни связи, ни воды, и газ отключен потом. Мы не знали тогда, что уже ВСУ в Судже, наши дома были на окраине", — сказала пенсионерка.
С мужем они поехали к сыну под Рыльск, переночевали, хотели вернуться, но тот их не отпустил.
"А на следующий день по деревне автоматные очереди, и нам пришлось убегать в лес ночевать. Сын собрал деревенских, кто может ехать, семь машин нас, мы уехали ночевать в лес. Никто тогда не пострадал", — рассказала Надежда.
Жители пострадавших в результате атаки ВСУ приграничных районов Курской области в пункте временного размещения - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
Волонтеры отметили самоотверженность многодетных семей в Курской области
03:06
Ей из-за диабета нужен был инсулин, в Рыльске его добыть не удалось, и она с мужем поехала в Железногорск, где без проблем выписали рецепт, а сын с невесткой отправились в Курск.
Надежда посетовала, что ее трехэтажный дом со всеми удобствами, огород, теплица, цветущие розы — всего этого в Махновке больше нет. Она узнала со слов соседа, что украинские военные грузили имущество в машины с прицепами, "а потом взорвали дом". Та же участь, по ее словам, постигла соседей.
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
Залужный был против вторжения в Курскую область, сообщили СМИ
Вчера, 14:26
 
ЖелезногорскРыльскКурская областьВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала