https://ria.ru/20240918/kurskaya_oblast-1973308502.html

Мужчина-инвалид рассказал, как спас свою семью в Курской области

Мужчина-инвалид рассказал, как спас свою семью в Курской области - РИА Новости, 18.09.2024

Мужчина-инвалид рассказал, как спас свою семью в Курской области

Прикованный к инвалидному креслу житель Хомутовского района Анатолий Шулепов рассказал РИА Новости, как после объявления обязательной эвакуации вернулся в... РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T04:39

2024-09-18T04:39

2024-09-18T04:39

специальная военная операция на украине

курская область

россия

железногорск

алексей смирнов (политик)

владимир путин

валерий герасимов

вооруженные силы украины

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ЖЕЛЕЗНОГОРСК (Курская область), 18 сен - РИА Новости. Прикованный к инвалидному креслу житель Хомутовского района Анатолий Шулепов рассказал РИА Новости, как после объявления обязательной эвакуации вернулся в родное село на такси, чтобы забрать семью и перевезти в ПВР в Железногорске. Мужчина был эвакуирован из села Калиновка в пункт временного размещения в Железногорске уже больше месяца назад. В понедельник - после объявления обязательной эвакуации - мужчина принял решение, что должен вывести свою семью сам. "Там плохо, они мои – куда деваться? Вызвал такси и поехал. Проскочили, всё нормально. Все (соседи уже – ред.) вот тут (в ПВР - ред), и соседка моя – самый злейший враг", - рассказал он, посмеявшись в ответ на вопрос, было ли страшно возвращаться за семьей. Мужчина забрал внучку, ее молодого человека, а также его мать. Внучку он уже отправил в Курск, остальные остались в ПВР с ним. Сам мужчина передвигается на инвалидной коляске, но рассказывать при каких обстоятельствах потерял левую ногу, отказался. Ранее губернатор Курской области Алексей Смирнов сообщил, что жители населённых пунктов 15-километровой приграничной зоны Рыльского и Хомутовского районов Курской области эвакуируют в обязательном порядке в целях безопасности. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 17 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 14,2 тысячи военных, 119 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240917/vsu-1973207402.html

https://ria.ru/20240917/akhmat-1973097412.html

курская область

россия

железногорск

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курская область, россия, железногорск , алексей смирнов (политик) , владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины