Жители приграничья в Курской области не могли купить хлеб из-за ударов БПЛА
Жители Курской области не могли купить хлеб из-за ударов БПЛА ВСУ по магазинам
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинский бронеавтомобиль в районе российско-украинской границы в Сумской области
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинский бронеавтомобиль в районе российско-украинской границы в Сумской области. Архивное фото
КУРСК, 18 сен - РИА Новости. Жители Курской области боялись выходить за хлебом из-за постоянных ударов беспилотников ВСУ, которые целенаправленно били по магазинам, домам и машинам мирных жителей, рассказала РИА Новости сотрудница магазина, которая пострадала от прилета украинского БПЛА.
"ВСУ (ред - ред.) били день и ночь. И днем, и ночью покоя не было. Дроны целенаправленно били по машинам, по домам. Мы свет почти не включали", - рассказала РИА Новости эвакуированная женщина.
По ее словам, она работала в магазине в селе в Глушковском районе Курской области.
"Хлебная привезла хлеб, начали выгружать. Дрон (ВСУ - ред.) подлетает и прямо на хлебную… Мне немножко попало", - сказала женщина.
Она добавила, что беспилотник был начинен маленькими железными шариками.
"Они окно разбили. Окно было двойное… С утра магазин открывался, около семи утра хлеб привозили. Быстренько люди брали и уходили… Целенаправленно было только на мирных", - сказала женщина.
Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 15 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 13,4 тысячи военных, 113 танков.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.