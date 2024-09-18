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Жители приграничья в Курской области не могли купить хлеб из-за ударов БПЛА - РИА Новости, 18.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:35 18.09.2024
https://ria.ru/20240918/kurskaya_oblast-1973304237.html
Жители приграничья в Курской области не могли купить хлеб из-за ударов БПЛА
Жители приграничья в Курской области не могли купить хлеб из-за ударов БПЛА - РИА Новости, 18.09.2024
Жители приграничья в Курской области не могли купить хлеб из-за ударов БПЛА
Жители Курской области боялись выходить за хлебом из-за постоянных ударов беспилотников ВСУ, которые целенаправленно били по магазинам, домам и машинам мирных... РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T02:35
2024-09-18T02:35
специальная военная операция на украине
курская область
россия
глушковский район
валерий герасимов
владимир путин
вооруженные силы украины
следственный комитет россии (ск рф)
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КУРСК, 18 сен - РИА Новости. Жители Курской области боялись выходить за хлебом из-за постоянных ударов беспилотников ВСУ, которые целенаправленно били по магазинам, домам и машинам мирных жителей, рассказала РИА Новости сотрудница магазина, которая пострадала от прилета украинского БПЛА. "ВСУ (ред - ред.) били день и ночь. И днем, и ночью покоя не было. Дроны целенаправленно били по машинам, по домам. Мы свет почти не включали", - рассказала РИА Новости эвакуированная женщина. По ее словам, она работала в магазине в селе в Глушковском районе Курской области. "Хлебная привезла хлеб, начали выгружать. Дрон (ВСУ - ред.) подлетает и прямо на хлебную… Мне немножко попало", - сказала женщина. Она добавила, что беспилотник был начинен маленькими железными шариками. "Они окно разбили. Окно было двойное… С утра магазин открывался, около семи утра хлеб привозили. Быстренько люди брали и уходили… Целенаправленно было только на мирных", - сказала женщина. Сведения пострадавшей зафиксировали военные следователи СК РФ. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 15 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 13,4 тысячи военных, 113 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240917/vsu-1973207402.html
https://ria.ru/20240917/vsu-1973182771.html
https://ria.ru/20240917/zaluzhnyy-1973180258.html
курская область
россия
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курская область, россия, глушковский район, валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Глушковский район, Валерий Герасимов, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ)
Жители приграничья в Курской области не могли купить хлеб из-за ударов БПЛА

Жители Курской области не могли купить хлеб из-за ударов БПЛА ВСУ по магазинам

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинский бронеавтомобиль в районе российско-украинской границы в Сумской области
Украинский бронеавтомобиль в районе российско-украинской границы в Сумской области - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинский бронеавтомобиль в районе российско-украинской границы в Сумской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
КУРСК, 18 сен - РИА Новости. Жители Курской области боялись выходить за хлебом из-за постоянных ударов беспилотников ВСУ, которые целенаправленно били по магазинам, домам и машинам мирных жителей, рассказала РИА Новости сотрудница магазина, которая пострадала от прилета украинского БПЛА.
"ВСУ (ред - ред.) били день и ночь. И днем, и ночью покоя не было. Дроны целенаправленно били по машинам, по домам. Мы свет почти не включали", - рассказала РИА Новости эвакуированная женщина.
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Жительница Курской области рассказала о зверствах наемников из Грузии
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По ее словам, она работала в магазине в селе в Глушковском районе Курской области.
"Хлебная привезла хлеб, начали выгружать. Дрон (ВСУ - ред.) подлетает и прямо на хлебную… Мне немножко попало", - сказала женщина.
Она добавила, что беспилотник был начинен маленькими железными шариками.
"Они окно разбили. Окно было двойное… С утра магазин открывался, около семи утра хлеб привозили. Быстренько люди брали и уходили… Целенаправленно было только на мирных", - сказала женщина.
Сведения пострадавшей зафиксировали военные следователи СК РФ.
Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 15 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 13,4 тысячи военных, 113 танков.
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В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоссияГлушковский районВалерий ГерасимовВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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